Drożyzna na rynku komputerów - Mini PC jako plan B

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ceny topowych komputerów do gier z kartą GeForce RTX 5090 rok temu oscylowały wokół 20 tys. zł. Dziś za podzespoły tej samej klasy trzeba zapłacić prawie 50 tys. zł, a analitycy nie spodziewają się obniżki przed 2028 rokiem. Zamiast przepłacać, kryzys można przeczekać grając w chmurze - z Mini PC za ułamek ceny nowego komputera. Ceny podzespołów komputerowych rosną z miesiąca na miesiąc. Najmocniej drożeją pamięć RAM, dyski SSD i karty graficzne. Za podwyżkami stoi boom na sztuczną inteligencję - centra danych skupują większość produkowanych kości pamięci, a rachunek płacą zwykli użytkownicy.







Rok, który wywindował ceny

Jeszcze w listopadzie 2025 roku 32 GB pamięci DDR5 kosztowało kilkaset złotych, natomiast aktualny koszt sięga już kilku tysięcy. Karta GeForce RTX 5090 zdrożała w tym czasie z około 13 do prawie 45 tysięcy złotych. Według raportu banku inwestycyjnego Jefferies ceny pamięci wzrosną w IV kwartale 2026 r. o kolejne 30-40%, w 2027 r. o 40-45%, a pierwszy spadek, o ok. 15-20%, przyniesie dopiero 2028 rok.



Pecet odłożony ad acta

Przy takich cenach zakup komputera stacjonarnego coraz częściej przestaje mieć sens ekonomiczny, a drożejące części podnoszą też koszt każdej naprawy i rozbudowy. Wielu graczy odkłada więc zakup na później. Pozostaje pytanie: na czym grać do tego czasu?



Moc karty graficznej w abonamencie

Odpowiedzią może być granie w chmurze. W usłudze GeForce NOW gra działa na serwerze NVIDII, a do użytkownika trafia tylko obraz. W planie Ultimate abonent dostaje wydajność klasy GeForce RTX 5080, rozdzielczość do 5K i do 360 kl./s. Subskrypcja kosztuje 109 PLN miesięcznie lub 1099 PLN za rok, lecz dostępne są również tańsze warianty (a nawet darmowy!). Gry wykupuje się i przechowuje na swoich wirtualnych kontach, np. w Steam. W jaki komputer warto zatem zainwestować? Odpowiedzią okazują się być jednostki Mini PC - tanie, poręczne, wszechstronne i gotowe do ewentualnej rozbudowy.



Więcej mocy na co dzień

Kto oprócz grania w chmurze potrzebuje komputera do bardziej wymagającej pracy, może sięgnąć po serię QOOBE II. Wszystkie modele mają 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz, dysk SSD NVMe 512 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz trzy wyjścia obrazu: dwa HDMI 2.0 i USB-C z DisplayPort. QOOBE II AP1215U z sześciordzeniowym Intel Core i3-1215U (do 4.4 GHz) sprawdzi się w domu i biurze.



QOOBE II AP12450 z ośmiordzeniowym Intel Core i5-12450H (do 4.4 GHz) i QOOBE II AP13620 z dziesięciordzeniowym Intel Core i7-13620H (do 4,9 GHz) mają dodatkowo port LAN 2.5 Gb/s - połączenie kablowe to najpewniejszy sposób na płynne granie w chmurze. Oba mieszczą się w obudowie 11.4 x 10.6 x 4.25 cm i ważą 260 g. W czasach drogiej pamięci liczy się też możliwość rozbudowy: komputery QOOBE II mają dwa gniazda RAM i obsługują do 64 GB, więc pamięć można dołożyć później, gdy stanieje. Wszystkie modele QOOBE działają na Windows 11 Pro i mają 36-miesięczną gwarancję.



Ceny i dostępność

Komputery QOOBE są dostępne w sieci Media Expert w cenach:

QOOBE SUC N150 - 1499.99 PLN

QOOBE II AP1215U - 1949.99 PLN

QOOBE II AP12450 - 2199.99 PLN

QOOBE II AP13620 - 2699 PLN



















źródło: Info Prasowe - QOOBE