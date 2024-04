Druga generacja adaptacyjnych procesorów z rodziny AMD Versal

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD przedstawiła adaptacyjne procesory drugiej generacji z serii Versal. Procesory te zapewniają nawet 3-krotnie lepsza wydajność podsystemu AI w odniesieniu do pobieranej energii względem poprzedniej generacji, a wbudowane rdzenie Arm powinny zaoferować nawet 10-krotnie wyższą wydajność. Równocześnie firma Subaru ogłosiła, że wybrała te procesory dla swojego systemu wizyjnego ADAS (advanced driver-assistance system) o nazwie EyeSight. Procesory Versal AI Edge Gen 2 to optymalne połączenie różnych rozwiązań dla 3-fazowego przetwarzania, dzięki czemu wyeliminowana zostaje konieczność budowy wieloukładowego urządzenia - wszystko jest zawarte w jednym układzie:

- Za przetwarzanie wstępne odpowiada programowalny podsystem FPGA, który zapewnia niezrównaną elastyczność w zakresie podłączania go do szerokiego spektrum sensorów, a przy tym zapewnia wysoką przepustowość i niskie opóźnienia.

- Wnioskowaniem AI zajmuje się zestaw rdzeni wektorowych w formie oddzielnego podsystemu AI.

- Przetwarzanie końcowe to z kolei domena rdzeni Arm, dzięki którym możliwe jest podejmowanie złożonych decyzji i kontrola nad aplikacjami o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.







Procesory Versal Prime Gen 2 to z kolei procesory przewidziane dla tradycyjnego przetwarzania bez funkcji AI. Łączą programowalny rdzeń FPGA z wydajnymi rdzeniami Arm, dzięki czemu są w stanie obsługiwać przetwarzanie danych z sensorów oraz złożone zadania skalarne. Z kolei dzięki nowemu podsystemowi przetwarzania wideo (nawet wielokanałowego 8K) procesor ten doskonale nadaje się do urządzeń odpowiedzialnych za transmisję i nagrywanie wideo w standardzie UHD, a także do przemysłowych i pokładowych komputerów.

















r d o: Info Prasowe - AMD