Drugi sezon Predator Games już za nami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Predator Games to jedno z najważniejszych wydarzeń esportowych w Polsce, które łączy pasję, emocje i profesjonalizm. Z ogromnym wsparciem uznanych partnerów wydarzenie stało się wyjątkową platformą dla graczy, kibiców i fanów esportu oraz ich opiekunów. Tegoroczna edycja przyniosła nie tylko fantastyczne wydarzenie finałowe, ale także udowodniła, jak ważna jest współpraca w budowaniu prestiżowych i jakościowych inicjatyw. Z każdym rokiem Predator Games rośnie w siłę, a jego wpływ na świat gamingu w Polsce staje się coraz bardziej widoczny.







Esport i gaming wciąż bywają stygmatyzowane, szczególnie w oczach części nauczycieli i rodziców, którzy postrzegają je głównie jako formę rozrywki odciągającą młodzież od nauki czy aktywności fizycznej. Tymczasem to coś znacznie więcej, to przestrzeń, w której rozwijają kluczowe kompetencje przyszłości. Umiejętność pracy zespołowej, strategiczne myślenie, szybkie podejmowanie decyzji, zdolności analityczne, a także zarządzanie stresem i efektywna komunikacja to tylko niektóre z nich.



Predator Games powstało z myślą o budowaniu mostu pomiędzy światem młodych graczy a ich opiekunami – rodzicami i nauczycielami. To projekt, którego misją jest nie tylko promowanie zdrowej rywalizacji i esportowych pasji, ale także tworzenie przestrzeni do dialogu. Dialogu, w którym gry komputerowe przestają być wyłącznie formą rozrywki, a zaczynają być postrzegane jako narzędzie rozwoju, budowania charakteru i kształtowania cennych umiejętności. Predator Games to wydarzenie, które łączy pokolenia i pisze piękne historie – o pasji, wytrwałości, wspólnych celach i sukcesach, które wykraczają daleko poza wirtualne rozgrywki.



Drugi sezon Predator Games był naturalnym rozwinięciem poprzednich edycji, potwierdzając, że esport wśród młodzieży ma ogromny potencjał do dalszego wzrostu. Obecny sezon przyniósł nie tylko więcej emocji, ale również rozszerzenie samej formuły rozgrywek. Do rywalizacji dołączyła nowa dyscyplina – Counter-Strike 2, obok dobrze znanych tytułów takich jak League of Legends, Fortnite, Rocket League oraz szachy. Tym samym Predator Games stało się areną zmagań w pięciu grach, które łączą strategiczne myślenie, refleks, kreatywność i zdolność pracy zespołowej. Wprowadzony podział na kategorie – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe – pozwolił dostosować poziom rywalizacji do wieku i doświadczenia uczestników, dając szansę na rozwój zarówno początkującym graczom, jak i tym, którzy już zdobyli swoje pierwsze esportowe sukcesy.



Do drugiego sezonu zgłosiło się ponad 33 000 uczestników z całej Polski. To imponująca liczba, która pokazuje, jak silnie zakorzeniona jest pasja do gier wśród młodych ludzi. Przez tygodnie intensywnej rywalizacji online wyłoniono najlepszych zawodników w każdej z pięciu dyscyplin. To właśnie oni mieli szansę zmierzyć się ze sobą w wyjątkowym finale, który odbył się w sercu Płocka – w Orlen Arenie. Drugi sezon Predator Games cieszył się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza nie tylko liczba zgłoszonych uczestników, ale również imponujące statystyki związane z kampanią informacyjną. Łącznie odnotowaliśmy ponad 40 milionów odsłon, co jest wynikiem szeroko zakrojonych działań promocyjnych. Na sukces ten złożyły się różnorodne aktywności: treści w social mediach, w tym wartościowe materiały edukacyjne przygotowane we współpracy z ekspertami, publikacje w zewnętrznych mediach społecznościowych, digital PR, współprace z influencerami, transmisje najważniejszych momentów rozgrywek, webinar - 2 godziny lekcyjne z AI - praktyczny przewodnik dla nauczyceli oraz wiele innych inicjatyw.



Wielki Finał w Płocku

Orlen Arena w Płocku stała się na jeden dzień prawdziwą stolicą polskiego esportu. To właśnie tam, 1 lutego, odbyły się wielkie finały drugiego sezonu Predator Games, które przyciągnęły ponad 3000 widzów – zarówno zagorzałych fanów esportu, jak i całe rodziny, chcące na własne oczy zobaczyć, czym żyje młode pokolenie graczy. Atmosfera była pełna emocji, głośnych okrzyków wsparcia i niezapomnianych momentów, które na długo pozostaną w pamięci uczestników. Po tygodniach zaciętej rywalizacji online nadszedł czas na ostateczne rozstrzygnięcia.



Najlepsi z najlepszych stanęli do walki o tytuły mistrzowskie w pięciu grach. Oto szkoły, które stanęły na podium:

Counter-Strike 2

- ZS1 Wieluń – Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

- Tibian Soldiers – Technikum TEB Edukacja w Opolu

- Giga Treesq – Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie



League of Legends

- ZST Mielec – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

- Drapieżnicy Ekonomika – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku

- Azbestiarze – Technikum nr 24 w Warszawie

Rocket League

- SP1 Wola – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

Team Volt – Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju

- Beterr_Navi – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach



Fortnite

- BorsukMaker – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach

- Jajszk0 – Szkoła Podstawowa nr 69 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

- ET. Warrior – Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "Szkoła Przyszłości" w Chorzowie



Szachy

- PolishForce3000 – Szkoła Podstawowa nr 44 im. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

- J.G1ME – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie

- WKChess6 – Technikum nr 10 w ZSEiI im. Jana Szczepanika w Łodzi



Finały to jednak nie tylko rywalizacja na najwyższym poziomie. To także okazja do spotkania z ulubionymi influencerami, którzy na co dzień inspirują i motywują młodych graczy. W Płocku pojawili się m.in. Izak, Kubik, Nervarien, Veggie, Jacob, Manoyek, Bartek Rudecki, Aleksandra Tarnowska, Edek i Bruz, przyciągając tłumy fanów chętnych na wspólne zdjęcia, autografy i krótkie rozmowy. Oprócz esportowych emocji na uczestników czekało wiele dodatkowych atrakcji przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Konkursy, quizy z nagrodami i interaktywne strefy sprawiły, że każdy – niezależnie od wieku czy poziomu zaangażowania w świat gier – mógł znaleźć coś dla siebie. To był dzień, który pokazał, że esport to nie tylko rywalizacja, ale również wspólnota, pasja i świetna zabawa.



Strategiczne wsparcie partnerów

Sukces Predator Games napędzały silne partnerstwa z uznanymi markami. Partnerem strategicznym całego projektu był Media Expert, a wśród głównych partnerów znaleźli się Intel oraz Microsoft z markami Xbox i Windows 11. Wydarzenie wspierały również Apart, Grześki, Reporter Young, Żywiec Zdrój Mocny Gaz, Miasto Płock, Województwo Mazowieckie, Google oraz SPiDOR. Patronat medialny objęły Onet, Przegląd Sportowy, CD-Action, Respawn.pl oraz Radio ESKA. Samorząd Województwa Mazowieckiego był partnerem wielkiego finału w Płocku, co dodatkowo podkreśliło rangę wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu tych partnerów, Predator Games zyskały wyjątkowy poziom organizacji i prestiż.



































źródło: Info Prasowe - ACER