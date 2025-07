Drukarka UV eufyMake E1, już dostępna w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Drukarka UV eufyMake E1, pierwsza na świecie drukarka UV z teksturą 3D, jest już dostępna w przedsprzedaży od 4 do 31 lipca. Klienci mogą składać zamówienia bezpośrednio na stronie eufymake.com. Ceny urządzenia zaczynają się od 1999 euro za zestaw podstawowy oraz od 2899 euro za zestaw deluxe, w którego skład wchodzą laminator UV DTF, przystawka do druku rotacyjnego i moduł do druku z rolki na folię (roll-to-film) – wszystko po to, by maksymalnie poszerzyć kreatywne możliwości użytkowników. W ramach premiery produktu firma eufyMake organizuje kampanię społecznościową, która potrwa od 4 do 31 lipca i będzie prowadzona za pośrednictwem oficjalnych kanałów marki.







Użytkownicy zostaną zaproszeni do dzielenia się swoimi pomysłami oraz potencjalnymi zastosowaniami drukarki UV E1 w mediach społecznościowych z użyciem hashtagu #MakeItReal. Wybrane zgłoszenia zostaną zaprezentowane na oficjalnych platformach eufyMake, a ich autorzy otrzymają kody rabatowe o wartości 100 USD do wykorzystania w sklepie internetowym marki. Celem kampanii jest inspirowanie i wspieranie młodych twórców, rzemieślników i niezależnych producentów w realizacji ich kreatywnych projektów z wykorzystaniem technologii druku UV na poziomie domowym.



Zestawy i ceny akcesoriów:

eufyMake E1 + zestaw podstawowy – 1999 euro

- Drukarka UV E1

- Zestaw wkładów z tuszem i kasetą czyszczącą



eufyMake E1 + zestaw z przystawką rotacyjną – 2229 euro

- Drukarka UV E1

- Zestaw wkładów z tuszem i kasetą czyszczącą

- Przystawka do druku rotacyjnego



eufyMake E1 + zestaw z laminatorem UV DTF – 2229 euro

- Drukarka UV E1

- Zestaw wkładów z tuszem i kasetą czyszczącą

- Laminator UV DTF



eufyMake E1 + zestaw z przystawką Roll-to-Film – 2399 euro

- Drukarka UV E1

- Zestaw wkładów z tuszem i kasetą czyszczącą

- Przystawka Roll-to-Film



eufyMake E1 + zestaw Deluxe – 2899 euro

- Drukarka UV E1

- Zestaw wkładów z tuszem i kasetą czyszczącą

- Laminator UV DTF

- Przystawka do druku rotacyjnego

- Przystawka Roll-to-Film



Akcesoria:

Przystawka do druku rotacyjnego – 319.99 euro

- Umożliwia drukowanie tekstur 3D bezpośrednio na cylindrach, stożkach i kubkach

Laminator UV DTF – 319.99 euro

- Umożliwia tworzenie spersonalizowanych naklejek

Przystawka Roll-to-Film – 499.99 euro

- Umożliwia druk wielkoformatowy



Zestawy materiałów:

Materiały do zestawu podstawowego – 239.99 euro

- Obraz na płótnie – 5 szt.

- Obraz na drewnie – 5 szt.

- Obraz na metalu – 2 szt.

- Ceramiczne podkładki – 10 szt.

- Zestaw do malowania świetlnego – 1 szt.



Zestaw materiałów do laminacji UV DTF – 99.99 euro

- Standardowa folia UV DTF typ A – 25 arkuszy

- Folia UV DTF typ B – 1 rolka



Zestaw materiałów do druku rotacyjnego – 149.99 euro

- Stalowy kubek podróżny – 2 szt.

- Wąski stalowy termos – 2 szt.

- Stalowy termos – 2 szt.



Zestaw materiałów Deluxe – 459.99 euro

- Obraz na płótnie – 5 szt.

- Obraz na drewnie – 5 szt.

- Obraz na metalu – 2 szt.

- Ceramiczne podkładki – 10 szt.

- Zestaw do malowania świetlnego – 1 szt.

- Standardowa folia UV DTF typ A – 25 arkuszy

- Folia UV DTF typ B – 1 rolka

- Stalowy kubek podróżny – 2 szt.

- Wąski stalowy kubek termiczny – 2 szt.

- Stalowy kubek termiczny – 2 szt.



Folie i dodatki:

Podstawowy zestaw folii UV DTF – 299.99 euro

- Płótno – 1 szt.

- Winyl polimerowy – 1 szt.

- Winyl fluorescencyjny – 1 szt.

- Winyl Rainbow Maker (efekt tęczy) – 1 szt.

- Ultra-przezroczysty winyl UV – 1 szt.



Folie do termodruku– 199.99 euro

- Złota folia – 1 szt.

- Jasnozłota folia – 1 szt.

- Srebrna folia – 1 szt.





















