Duża aktualizacja sterownika AMD Software

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma AMD udostępniła właśnie nowy sterownik AMD Software z nową i jeszcze bardziej nowoczesną funkcjonalnością oraz zapowiedziała następnej generacji wersję popularnej technologii AMD FidelityFX Super Resolution, która podniesie rozgrywkę na wyższy poziom wydajności i jakości. Najnowsza wersja AMD Software wprowadza m.in. funkcję AMD Radeon Super Resolution (RSR), czyli nową technologię skalowania rozdzielczości działającą na poziomie sterownika, dzięki czemu zapewnia zwiększoną wydajność i wysoką jakość obrazu w tysiącach gier. Nowy sterownik zawiera także nową wersję aplikacji AMD Link, która pozwala przekształcić PC w osobistą chmurę do grania i hostowania gier z lokalnym trybem wieloosobowym.







Ponadto nowa wersja AMD Radeon Image Sharpening (RIS) wspiera teraz także wyostrzanie obrazu w odtwarzanych materiałach wideo i aplikacjach internetowych. Wśród dalszych nowości jest ulepszony tryb pobierania i aktualizowania sterownika oraz ulepszone powiadomienia na temat włączonych i wyłączonych funkcji. Nowa wersja AMD Software jest już dostępna do pobrania TUTAJ.



AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0 to technologia, która powinna zadebiutować już w 2 kwartale 2022 oferując w obsługiwanych grach większą liczbę klatek na sekundę w oparciu o dane temporalne i zoptymalizowane wygładzanie krawędzi. Dzięki temu jakość obrazu jest podobna lub nawet lepsza niż natywnie bez konieczności stosowania specjalnego sprzętu do uczenia maszynowego. Podobnie do pierwszej wersji AMD FSR także FSR 2.0 będzie działać na wielu modelach kart graficznych AMD i konkurencji. Jedną z pierwszych gier obsługujących FSR 2.0 będzie DEATHLOOP od Arkane Studios i Bethesda. Próbka z tej gry dostępna jest tutaj. Szczegóły o FSR 2.0 zostaną ujawnione 23 marca w trakcie Game Developers Conference 2022.

























