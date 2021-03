Duże zmiany w Morele.net

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Morele.net, sklep internetowy działający w segmencie elektroniki użytkowej, dość intensywnie wszedł w nowy rok. Pod koniec lutego firma zaprezentowała nową identyfikację wizualną oraz platformę komunikacji wraz z hasłem: zakupy online to pestka. Podjęte działania to kolejne kroki w kierunku tworzenia i rozwijania platformy, na której zakupy odbywają się w wygodny i prosty sposób. To jednak nie koniec zmian. Marka, zgodnie z realizowaną misją, wprowadziła usługę Morele MAX, która ma jeszcze bardziej ułatwić zakupy online.







W ramach tego pakietu Klient, który wykupi abonament na miesiąc, pół roku lub rok (ta opcja wypada najkorzystniej) może skorzystać w czasie jego trwania z nielimitowanej darmowej dostawy na zakupy powyżej 39,99 zł od jednego sprzedawcy. Dodatkowo pakiet Morele MAX pozwala na zwrot produktów nawet do 30 dni.



Misją, realizowaną przez sklep Morele, jest oferowanie wygody poprzez upraszczanie zakupów online. Wszystko po to, aby Klienci nie musieli tracić czasu i mieli pewność, że dokonali najlepszego wyboru.





Źródło: Info Prasowe / Morele.net