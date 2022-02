Dzień Bezpiecznego Internetu razem z Samsung

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzień Bezpiecznego Internetu to inicjatywa podejmowana przez Komisję Europejską, która ma na celu inicjowanie i propagowanie działań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego. Samsung już drugi rok z rzędu został partnerem tego wydarzenia, dzieląc się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. W ramach programu CyfrOFFy kONtakt organizowany jest webinar dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz konkurs zachęcający do podejmowania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego. 19. edycja Dnia Bezpiecznego Internetu w tym roku przypada 8 lutego. Ideą wydarzenia pod hasłem #Działajmyrazem jest promowanie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa w sieci dzieci i młodzieży oraz budowanie świadomości użytkowników w zakresie mądrego korzystania z Internetu, w tym rodziców, nauczycieli i edukatorów.







Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Samsung już po raz drugi z rzędu został partnerem tej inicjatywy.



Bezpieczeństwo w sieci to tematyka szczególnie istotna i często poruszana w ramach programu Samsung CyfrOFFy kONtakt. Nabrała szczególnego znaczenia w ciągu ostatnich 2 lat, w toku pracy i nauki zdalnej. Świat online na stałe zaczął przenikać się z tym realnym, stając się jego nieodłączną częścią. Według raportu „Nastolatki 3.0”, co piąty badany nastolatek wskazał, że już w wieku 7-8 lat miał smartfon z dostępem do Internetu (20.5%). Co ciekawe potwierdziło to tylko 14% rodziców, co może wskazywać na niekontrolowany dostęp do urządzeń mobilnych. Część rodziców przyznała, że wyposażyła swoje pociechy w urządzenie z dostępem do sieci, gdy miały zaledwie 6 lat.



Edukacja już od przedszkola

Świętowanie Dnia Bezpiecznego Internetu można zacząć od udziału w bezpłatnym webinarze Samsung pt. „Offline i online z CyfrOFFym kONtaktem. Jak włączyć się do obchodów DBI z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?”. Jest on przeznaczony głównie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz rodziców dzieci w tym wieku. Webinar poprowadzą wykwalifikowani trenerzy edukacyjni – Iwona Brzózka-Złotnicka oraz Krzysztof Jaworski. Podpowiedzą, jak rozwijać uważność dzieci, jak wspierać ich pierwsze kroki w świecie cyfrowym i jak uczyć ich relacji z innymi, także w otoczeniu technologii, czyli w świecie offline oraz online. Prowadzący podzielą się także inspiracjami na działania, które można przeprowadzić w domu, jak również w grupie przedszkolnej lub wczesnoszkolnej rejestrując je na mapie wydarzeń Dnia Bezpiecznego Internetu. Webinar odbędzie się 9 lutego o godz. 17.00.



Zgłoś swoją inicjatywę

Samsung wraz z organizatorami (NASK i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę) zachęcają instytucje – placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, a także biblioteki – do organizowania własnych inicjatyw w ramach DBI. Liczba zgłaszanych aktywności rośnie z roku na rok, co oznacza, że świadomość dotycząca bezpieczeństwa w sieci jest coraz większa i angażuje coraz więcej osób. Celem tej edycji jest pobicie rekordu 5 tys. inicjatyw. Wydarzenia można organizować w wybranym przez siebie terminie od początku lutego do końca marca 2022 r. Na najbardziej aktywne placówki czekają nagrody rzeczowe, w tym nagroda I w postaci Samsung Flip 2.0. To elektroniczny flipchart, który łączy rolę tablicy do wizualnych notatek, wspierających proces rozumienia i utrwalania wiedzy, z zaawansowanym monitorem interaktywnym. Samsung Flip2.0, dzięki prostocie obsługi i wbudowanym narzędziom, dającym nauczycielowi i uczniom moc możliwości jest najlepszym partnerem technologicznym nowoczesnych, interaktywnych i angażujących lekcji.



Zgłoszenia można nadsyłać tutaj: https://www.saferinternet.pl.



Misją CSR firmy Samsung jest działanie pod hasłem “Together for Tommorow! Enabling people” („Wspólnie dla przyszłości. Uaktywnij swój potencjał”). Nasze programy mają na celu ułatwienie dostępu do edukacji dla przyszłych pokoleń i umożliwienie rozwoju potencjału każdego z nas. Dzięki temu przyczyniamy się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i budujemy lepszy świat.

























Źródło: Info Prasowe / Samsung