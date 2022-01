Dzień Moreli w popularnym sklepie internetowym

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Platforma do zakupów online - sklep Morele na jeden dzień zmienił wygląd swojej strony głównej, zastępując wizualizacje produktów… zdjęciami moreli oraz serwując odwiedzającym dodatkowo garść interesujących informacji na temat tego owocu. Akcja zrealizowana została z okazji przypadającego na 9 stycznia Dnia Moreli. Internauci, którzy w niedzielę (9.01.) odwiedzili sklep Morele mogli poczuć się nieco zaskoczeni widząc zmiany, które zaszły na jego stronie głównej. Wizualizacje produktów oferowanych przez sklep zostały zastąpione zdjęciami moreli… i nie chodzi tu o grafiki z logiem firmy o tej nazwie, ale o owoce. Dodatkowo tego dnia na stronie morele.net pojawiły się slidery kierujące do informacji, w której zebrane zostały ciekawostki dotyczące tych konkretnych owoców. Wśród nich m.in. te mówiące o ich wartości kalorycznej, roli jako afrodyzjaku czy korzyści dla zdrowia, jakie oferują.







- Nie jest powiedziane, że mając w nazwie marki owoc należy “atakować” nim wszystkich odwiedzających stronę główną. Warto jednak czasem puścić oczko do Klientów i obok elementu “zabawy” podzielić się też z nimi garścią ciekawej wiedzy wykorzystując nadarzającą się okazję. Tymczasowe zmiany, które wprowadziliśmy w Dzień Moreli na naszej stronie, pozwoliły nam nie tylko zrealizować niesztampowe działanie komunikacyjne, ale też z całą pewnością wywołać uśmiech na twarzach wielu Klientów - mówi Radosław Zarzeczny, Head of Brand & Communications w Morele.



















Źródło: Info Prasowe / Morele.net