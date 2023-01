Dzień sądu w grach World of Tanks – startuje nowa kampania Terminator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeden z najbardziej kultowych filmów science-fiction Terminator 2: Dzień sądu trafia do World of Tanks PC i Blitz wraz z dzisiejszym startem ekskluzywnej współpracy! Od 12 do 26 stycznia gracze World of Tanks PC mogą doświadczyć epickiej podróży, w której główną role odegrają czołgi, podróże w czasie i mnóstwo płynnego metalu. Przepustka bitewna jest inspirowana ikonicznym filmem i zawiera specjalny czołg T-832, unikatowe naklejki, napisy z kultowymi cytatami (m.in. „I’ll be back!” czy „Hasta La Vista, Baby”), kamuflaże 2D inspirowane scenami z filmu, czterech dowódców wziętych wprost z uniwersum Terminator 2. Kampania zawiera 50 poziomów, każdy może wziąć udział w wydarzeniu automatycznie, nie trzeba aktywować manualnie, jak to było w regularnych przepustkach bitewnych.







Ukoronowaniem wydarzenia jest unikatowy czołg premium T-832 ze specjalnymi efektami wizualnymi. Stworzony w ogniach, z których powstały terminatory T-800 i T-1000, czołg ma dobry potencjał bojowy, maszyna mocno uderzy w każdego wroga na polu bitwy. Gracze będą mieli możliwość szlifować swoje umiejętności w ulubionych czołgach z czterema nowymi dowódcami, którzy mówią charakterystycznymi tekstami z filmów: Sarah Connor, John Connor, T-800 i T-1000.



Operacja Hasta La Vista trwa również w World of Tanks Blitz. Oferuje graczom unikatowe nagrody – od czołgu Cyborg z legendarnym kamuflażem T-800, 10 awatarów inspirowanych filmem Terminator 2, 4 unikatowe kamuflaże dla czołgów i tło profilowe. Dostępne do 31 stycznia wydarzenie bazuje na mechanice przepustki bitewnej, zawiera 60 poziomów. Wraz z ukończeniem każdego etapu, gracze dostają specjalne nagrody worst z uniwersum Terminator.



W garażach gier World of Tanks i World of Tanks Blitz gracze mogą usłyszeć unikatową ścieżkę dźwiękową bazującą na filmie.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming