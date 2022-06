EA Sports F1 wprowadza rozgrywkę na VR dla graczy PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Codemasters razem z Electronic Arts prezentują pierwsze spojrzenie na rozgrywkę VR uchwyconą w grze EA SPORTS F1 22 jeszcze przed rozpoczęciem FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022. Funkcjonalność VR jest ekskluzywna dla komputerów osobistych i jest jedną z wielu innowacji, które czekają na graczy w dniu premiery 1 lipca. Immersyjne doświadczenie w wykonaniu kanadyjskiego kierowcy Lance’a Strolla za sterami bolidu Aston Martin AMR22 prezentuje autentyczne i klaustrofobiczne wrażenia z kokpitu. Gracze doświadczą szczytu możliwości królowej motosportów na trasie 4361km Circuit Gilles-Villeneuve w Montrealu. Gra F1 22 będzie również dostępna na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz Xbox One.







Gracze będą mogli doświadczyć weekendowch wyścigów z zupełnie nowej perspektywy dostępnej dla F1, F2 oraz supersamochodów w ramach trybu F1 Life. Zaczynając już od samego garażu, gracze mogą obserwować niestrudzone drużyny podczas pracy jeszcze przed wjazdem na tor. Niesamowite szczegóły otoczenia, napięcie i prędkość podczas walki o miejsce na torze – to wszystko będzie dostępne razem z rewolucyjnymi bolidami oraz nową fizyką i mechaniką jazdy.



F1 22 zadebiutuje już 1 lipca 2022 na platformach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, oraz na PC przez Origin i Steam. Gracze mogą zamówić cyfrową edycję F1 22 Champions Edition w przedsprzedaży aby uzyskać dodatkową zawartość i o 3 dni wcześniejszy dostęp do gry.







Źródło: Info Prasowe / EA