EA i Respawn tworzą Apex Legends Global Series

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Electronic Arts i Respawn Entertainment ogłosili Apex Legends Global Series - serię rozgrywek składających się z turniejów online i wydarzeń na żywo dla graczy, którzy będą walczyć o nagrody warte ponad 3 miliony dolarów! Apex Legends Global Series to 12 globalnych turniejów na żywo, samodzielnie przygotowanych przez EA i Respawn czy wyprodukowanych przez najlepszych organizatorów turniejów esportowych PGL i GLL. Zawody online bądą obsługiwane przez Battlefy, a rejestracja na pierwsze wydarzenie ruszy na początku stycznia. Apex Legends Global Series to integracyjny, otwarty ekosystem, który ma na celu wyłonienie prawdziwych gwiazd wśród milionów graczy. Do walki mogą stanąć mieszkańcy jednego z ponad 60 kwalifikujących się krajów, którzy spełniają minimalny wiek, wymagania systemowe i inne wymagania kwalifikacyjne.







Podróż pełna rywalizacji rozpocznie się od zawodów online, które dadzą szansę przejścia do etapu offline, regionalnymi wydarzeniami Challenger i globalnymi - Premier Events. Gracze zdobędą punkty Apex Legends Global Series za postępy online i z części turniejów na żywo, a najlepsi zawodnicy zostaną zaproszeni na cztery główne wydarzenia Apex Legends Global Series Major, na których zmierzą się najlepsi z najlepszych.



W pierwszych trzech zawodach głównych udział weźmie aż 100 drużyn trzyosobowych z całego świata. Czwarty major będzie finałem Apex Legends Global Series Championship, w którym o 1 milion dolarów i tytuł mistrza świata Apex Legends Global Series zawalczy jedynie 60 najlepszych drużyn.



Wszystkie cztery główne turnieje Major będą miały wyjątkowy format Match Point Apex Legends, który zadebiutował we wrześniu podczas Apex Legends Preseason Invitational. Match Point wymaga, aby drużyny w finale osiągnęły próg punktowy dzięki kombinacji miejsca w tabeli i łącznej liczby zabitych. Apex Legends to jedyna esportowa gra Battle Royale, w której zastosowano tę wyjątkowo ekscytującą mechanikę gry końcowej.



Pierwsze zawody Apex Legends Global Series będą turniejem w wersji online, który wystartuje 25 stycznia 2020 roku. Rejestracja rozpocznie się na początku stycznia. Gracze będą mogli zdobyć punkty Apex Legends Global Series, które zadecydują kto dostanie zaproszenie na pierwszy Major (13-15 marca 2020 r.), który odbędzie się na stadionie Esports Stadium Arlington.



Część rywalizacji online Apex Legends Global Series będzie relacjonowana prosto z nowego EA Broadcast Center, zbudowanego w siedzibie firmy.



Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne szczegóły na temat Apex Legends Global Series.







Źródło: Info Prasowe / Apex Legends