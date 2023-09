EA ogłasza EA SPORTS WRC, grę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts prezentuje EA SPORTS WRC, oficjalną grę Rajdowych Mistrzostw Świata FIA, która zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC. Gra EA SPORTS WRC stworzona przez Codemasters, zespół z ponad 25-letnim doświadczeniem w grach terenowych, stojący za uznaną przez krytyków serią DiRT Rally, jest pierwszą prawdziwie rajdową grą nowej generacji i kwintesencją tytułu dla entuzjastów wyścigów symulacyjnych. Gracze, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają pięć przepustek rajdowych VIP, aby uzyskać dostęp do dodatkowej zawartości po premierze, pakietów barw i odzieży oraz trzy dni wczesnego dostępu od 31 października 2023 roku.







Łącząc moc silnika Unreal Engine z fizyką serii DiRT Rally, EA SPORTS WRC zaoferuje dłuższe, bardziej szczegółowe etapy niż wcześniej, z 18* oficjalnymi lokalizacjami Rajdowych Mistrzostw Świata FIA i ponad 600 km bezlitosnych odcinków asfaltowych, szutrowych i śnieżnych. Gra oferuje również 10 aktualnych pojazdów WRC, WRC2 i Junior WRC oraz 68 najbardziej kultowych samochodów rajdowych z 60 lat istnienia tego sportu. Współpracując z oficjalnymi zespołami WRC i producentami, takimi jak Ford, Toyota i Hyundai, każdy pojazd został zbudowany tak, aby sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którym stanie w trakcie sezonu. Napędzane hybrydowo samochody 4WD Rally1 są jednymi z najszybszych w historii tego sportu, zdolnymi do osiągania niewiarygodnych prędkości podczas pokonywania przełamujących grawitację skoków, pogarszających się nawierzchni i niesprzyjających warunków pogodowych.



Zaawansowany system dynamicznego prowadzenia udoskonala oryginalny model Codemasters i zapewnia graczom najbardziej realistyczne wrażenia z jazdy w terenie. Dzięki wzięciu pod uwagę opinii kierowców – w tym byłego pretendenta do tytułu FIA Junior WRC i mistrza FIA European Rally Championship ERC3 z 2023 roku, oraz projektanta gry Jona Armstronga – gracze mogą wybrać ustawienia profesjonalnego kierowcy odzwierciedlające doświadczenia, z którymi kierowcy spotykają się w każdym tygodniu wyścigowym. Nowi gracze mogą spersonalizować prowadzenie, umożliwiając wprowadzanie zmian, które pomogą im opanować ostateczne wyzwanie terenowe „gracz kontra środowisko”. Realizm obejmuje także strefę audio, w której dźwięk każdego samochodu jest misternie odwzorowany, a nowe wskazówki dotyczące trasy, w tym uproszczone polecenia dla początkujących kierowców, dostarczają graczowi bardzo potrzebnych informacji podczas walki na każdym etapie.



Wprowadzenie trybu konstruktora spełni marzenie tych, którzy pragną zbudować swój własny nowoczesny samochód rajdowy. Pozwoli on wybrać podwozie, karoserię i najważniejsze części mechaniczne, a następnie dostosować wnętrze i nadwozie, personalizując je za pomocą edytora barw. Gdy wszystko będzie gotowe, gracze będą mogli przetestować samochód, a następnie wprowadzić niezbędne poprawki, zanim staną do walki o Mistrzostwo Świata z najlepszymi zawodnikami WRC.

EA SPORTS WRC umożliwi też rywalizację między przyjaciółmi i stworzenie szerszej społeczności fanów rajdów dzięki wieloplatformowemu trybowi wieloosobowemu dla 32 graczy. Korzystając z EA Racenet, wyścigowej aplikacji towarzyszącej EA, powstaną centra społecznościowe w postaci „Klubów”, oferujące niestandardowe turnieje na wielu nawierzchniach z rajdami w dowolnym miejscu i porze roku. Za to codziennie aktualizowane „Momenty” dadzą graczom szansę na ponowne przeżycie kluczowych scenariuszy z sezonu 2023 wraz z klasycznymi wydarzeniami z archiwów tego sportu.



Wszyscy gracze, którzy zamówią grę EA SPORTS WRC w przedsprzedaży, otrzymają trzy dni wczesnego dostępu oraz pięć przepustek VIP, z których każda zawiera dodatkową zawartość po premierze, a także pakiety personalizacji składające się z malowań karoserii i odzieży.



Źródło: Info Prasowe - Electronic Arts