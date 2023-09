EA ogłosiło nowości, które trafią do EA SPORTS F1 23 w październiku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts zapowiada serię aktualizacji i nowe wyzwania w EA SPORTS F1 23, które wystawią umiejętności graczy na kolejną próbę i dadzą szansę na wygranie ekskluzywnych przedmiotów. Dodanie sezonu F2 2023 stworzy nowe wyścigowe momenty, a aktualizacja karoserii dopasuje projekty samochodów do najnowszych zmian w świecie rzeczywistym. Więcej wyzwań "Pro Challenges" pozwoli fanom ścigać się z ambasadorami EA SPORTS, Maxem Verstappenem i Charlesem Leclerkiem, podczas serii Grands Prix w październiku. Oprócz rywalizacji na wszystkich torach sezonu 2023 z udziałem wszystkich zespołów i kierowców, gracze mogą przeżyć dramat Formuły 1 w Braking Point 2 - trybie fabularnym F1 23, i stworzyć swoje dziedzictwo w trybach dla jednego i wielu graczy, w tym w popularnym "My Team".







Każdego miesiąca „F1 World” wprowadza wyzwania, które pozwalają graczom zaangażować się w sport, który kochają. Poniżej podsumowanie wszystkiego, czego fani mogą spodziewać się w październiku:

• Od 26 września do 2 października gracze będą mogli rywalizować z mistrzem świata, Maxem Verstappenem, w próbie czasowej. Ci, którzy pobiją jego czas 1:28:177, zdobędą specjalny kask Grand Prix Japonii dostępny w grze, na którym znajdzie się nowe logo EA SPORTS FC z okazji światowej premiery gry 29 września. Kolejne wyzwania obejmą: Formula 1 Lenovo United States Grand Prix (od 16 do 23 października), Formula 1 Gran Premio De la Ciudad de Mexico (od 23 do 30 października) i Formula 1 Rolex Grande Premio de Sao Paulo 2023 (od 30 października do 6 listopada).

• 16 października ukaże się nowa łatka zawierająca sezon F2 2023 dostępny za darmo dla wszystkich graczy, aktualizację karoserii oraz mistrzów Formula 1 Esports, w tym Lucasa Blakeleya, obecnego mistrza serii F1 Esports 2022, którzy zadebiutują jako Ikony.

• "Wydarzenia powtórkowe" Formula 1 Qatar Airways Qatar Grabd Prix 2023, Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 oraz Formula 1 Gran Premio De la Ciudad De Mexico 2023 pozwolą fanom ponownie doświadczyć wyścigów, przejmując kontrolę nad dowolnym z 20 kierowców w powtórce Grand Prix z identycznymi miejscami na polach startowych.

• Przygotowane przez studio "Zawody scenariuszowe" z udziałem Nico Hülkenberga (od 17 do 22 października) i Sergio Pereza (od 23 do 30 października).















Źródło: Info Prasowe - Electronic Arts