EA przywraca do życia 25 klasycznych gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts zapowiedziało odnowienie siedmiu kultowych gier na komputery osobiste. Chodzi o jubileuszowe wydania Road Rash™ oraz sześciu części serii Wing Commander. Równocześnie na Steam po raz pierwszy trafi 18 innych klasyków. Wśród nich są legendarne gry fabularne z cyklu Ultima Crusader oraz Theme Hospital i inne tytuły. W sumie na Steam zadebiutuje aż kultowych 25 gier. Pełną lista jest dostępna na końcu informacji prasowej. Zwiastun jest dostępny tutaj, a materiały graficzne dotyczące kolekcji można znaleźć pod tym linkiem. Każda jubileuszowa edycja zachowuje oryginalny wygląd, klimat i zamysł twórców. Wprowadzono w nich też drobne udogodnienia. Dzięki nim gry działają na współczesnych komputerach, lepiej reagują na urządzenia sterujące, pracują płynniej, dzięki czemu są bardziej dla nowych graczy, nie tracąc przy tym niczego ze swojego pierwotnego charakteru.







Zespół prowadził pracę nad tymi wydaniami z prawdziwą pasją, a wszystko zaczęło się od odkrycia archiwum z tysiącami taśm Betacam, VHS i D1 oraz innymi materiałami. Podczas procesu digitalizacji udało się odzyskać oryginalne nagrania filmowych wstawek do siedmiu kultowych gier, które uważano za bezpowrotnie utracone. Zostały one starannie zmontowane na nowo, dzięki czemu przywrócono ponad 1500 scen przerywnikowych. EA odświeża w ten sposób tytuły ważne dla historii gier na PC, by dawni fani mogli do nich wrócić, a nowi gracze zobaczyć, od czego to wszystko się zaczęło.



Poprawki w każdej odnowionej części Wing Commander powstały przy ogromnym udziale społeczności. Jej członkowie chętnie współpracowali z zespołem EA i pozwolili wprowadzić swoje modyfikacje do oficjalnych wydań. Premiera jest podziękowaniem dla fanów za ich oddanie serii. Dlatego każda osoba, która posiada już cyfrową kopię gier z serii Wing Commander w serwisie GOG lub aplikacji EA, automatycznie otrzyma darmową aktualizację do Anniversary Edition na swojej platformie cyfrowej.



Jubileuszowe edycje Road Rash i Wing Commander są już dostępne w cenie 9.99 USD SRP za sztukę. Pozostałe klasyczne tytuły kosztują po 4.99 USD SRP. Cała kolekcja będzie dostępna na Steam, w serwisie GOG i w aplikacji EA. W dniach 5–19 listopada na Steam i GOG obowiązywać będą specjalne ceny.



Pełna lista tytułów znajduje się poniżej:

● Road Rash: 30th Anniversary Edition

● Wing Commander: 35th Anniversary Edition

● Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition

● Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition

● Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition

● Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition

● Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition

● Wing Commander: Privateer

● Wing Commander: Academy

● Wing Commander: Armada

● Strike Commander

● Theme Hospital

● Crusader: No Remorse

● Crusader: No Regret

● Ultima I: The First Age of Darkness

● Ultima II : The Revenge of the Enchantress

● Ultima III: Exodus

● Ultima IV: Quest of the Avatar

● Ultima V: Warriors of Destiny

● Ultima VI: The False Prophet

● Ultima VII: The Complete Edition

● Ultima VIII: Gold Edition

● Ultima IX: Ascension

● Ultima Underworld I

● Ultima Underworld II









źródło: Info Prasowe - Electronic Arts