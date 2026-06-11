ECOVACS - Nowe roboty DEEBOT trafiają do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ECOVACS wprowadził do Polski nowe roboty sprzątające z serii DEEBOT, które nie tylko odkurzą, ale również wymopują podłogę. Technologia ZeroTangle zapewnia, że włosy nie będą owijać się wokół szczotek, zmniejszając konieczność interwencji użytkownika. Ponadto stacja OMNI wymyje oraz wysuszy rolki lub dyski mopujące, stawiając na całkowitą bezobsługowość w przystępnej cenie. ECOVACS DEEBOT X12 OMNI CYCLONE to obecnie najnowszy, najbardziej zaawansowany i najmocniejszy robot sprzątający w ofercie producenta. Jako pierwszy w branży wykorzystuje technologię wstępnego rozmiękczania plam FocusJet, co szczególnie pomoże w miejscach, w których można spotkać zaschnięte zabrudzenia (np. kuchni).







Urządzenie zostało również wyposażone w mechanizm Mop Roller Smart Cover, który nie tylko podnosi rolkę mopa, ale również osłania ją, aby nie miała kontaktu z włóknami podczas odkurzania dywanów. Ponadto system BLAST pozwala na zwiększenie przepływu powietrza do 22 l/s, co przekłada się na moc ssącą na poziomie 22 000 Pa. Dzięki temu robot skuteczniej zasysa kurz, zbiera włosy z dywanów oraz usuwa większe zanieczyszczenia.



Niewątpliwym atutem jest także system ZeroTangle 4.0, który zapobiega plątaniu się włosów i sierści zwierząt na elementach DEEBOTa. Warto również zwrócić uwagę na bezworkową stację OMNI – producent wyposażył ją w pierścień Quick-clean Scraper Ring, który pozwala na bezdotykowe usuwanie kurzu z wewnętrznych ścian, przy pomocy jednego przycisku. Dzięki temu czyszczenie wnętrza stacji jest nie tylko proste, ale również w pełni higieniczne, a brak worka oznacza brak konieczności cyklicznego wydawania pieniędzy na akcesoria do stacji. Stacja mieści w sobie również dwa pojemniki, które pozwalają na przechowywanie zarówno standardowego środka czyszczącego, jak i przeznaczonego do radzenia sobie z uporczywymi zabrudzeniami. Inteligentne przełączanie między dwoma płynami, połączone z możliwością ustawienia stref w aplikacji, pozwala użytkownikom całkowicie zapomnieć o jakiejkolwiek ingerencji w proces sprzątania.



Flagowa funkcjonalność w przystępnej cenie

Do Polski trafił też model DEEBOT T30e OMNI, powstały z myślą o osobach, które potrzebują wsparcia w codziennych porządkach. Urządzenie wspiera technologię ZeroTangle 3.0, dzięki której włosy i sierść nie oplątują się wokół szczotek. To rozwiązanie nie tylko ogranicza konieczność ręcznego czyszczenia robota, ale również pozwala na dokładniejsze odkurzanie. Moc ssania w tym modelu wynosi aż 20 000 Pa, dzięki czemu nie ma problemu z zebraniem większych zabrudzeń. Ponadto system OZMO Turbo 2.0 odpowiada za dokładne mopowanie powierzchni twardych, a w połączeniu z funkcją Auto-lift Mopping, robot może podnieść mop podczas czyszczenia dywanów. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że mokra lub zabrudzona rolka mopa nie skazi wykładziny.



Proces czyszczenia dywanów jest dodatkowo wspierany przez system Carpet Cleaning Strategy, który automatycznie dostosowuje pracę robota, podczas odkurzania włókien. To w połączeniu z technologią TrueMapping 2.0 wspieraną przez AI oraz systemem TrueDetect 3D, zapewnia kompleksowe czyszczenie całego domu. DEEBOT T30e OMNI uwzględnia charakterystykę każdego pomieszczenia, rozpoznaje przedmioty pozostawione na podłodze oraz bezpiecznie porusza się w pobliżu mebli i schodów. Po każdym cyklu sprzątania, robot wraca do stacji OMNI, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz, uzupełnia zbiornik wody oraz myje i suszy pady mopujące. Cały proces czyszczenia robota oraz przygotowania go do dalszej pracy jest w pełni zautomatyzowany, pozwalając użytkownikowi na odprężenie i relaks, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności z tym związanych.



Bogate portfolio ECOVACS DEEBOT

Poza DEEBOT X12 OMNI CYCLONE oraz DEEBOT T30e, ECOVACS wprowadził do sprzedaży w Polsce również roboty T90 PRO OMNI oraz T50 OMNI Gen 3. Oba bardzo dobrze sprawdzą się w węższych i mniejszych przestrzeniach – pierwszy z nich ma bowiem 9.5 cm wysokości, a drugi zaledwie 8.1 cm. Dzięki temu roboty mogą poruszać się po miejscach niedostępnych dla innych urządzeń. Każdy z nich ma jednak własne, unikalne rozwiązania. Model T90 Pro OMNI, dzięki technologii TruePass, jest zdolny do pokonywania progów wysokich nawet na 4 cm. Został również wyposażony w system Triple Lift, który pozwala na uniesienie mopa rolkowego na wysokość 20 mm, a także wspiera technologię BLAST, która pozwala na wykorzystanie maksymalnej mocy ssącej przy zredukowanym poziomie hałasu.



Dzięki AIVI 3D robot jest zdolny do rozpoznania ponad 100 obiektów, które można znaleźć w domu. Kable, kapcie, a nawet zanieczyszczenia zostawione przez zwierzęta – DEEBOT T90 Pro OMNI będzie wiedział z czym ma do czynienia i jak się zachować przy konkretnej przeszkodzie. Urządzenie ponadto stale aktualizuje swoją bazę danych, co pozwala mu na coraz precyzyjniejsze zachowanie z każdym cyklem sprzątania. Dodatkowo stacja OMNI w tym modelu korzysta z gorącej wody, aby skutecznie wyeliminować zanieczyszczenia z mopa. Po praniu w gorącej wodzie, system aktywuje suszenie wałka OZMO ROLLER 3.0, dzięki czemu nie rozwija się na nim pleśń, ani nie dochodzi do powstania nieprzyjemnych zapachów.



DEEBOT T50 OMNI Gen 3 został z kolei wyposażony w system TruEdge 2.0, który łączy boczną szczotkę, która sięga do narożników oraz ruchomy mop, utrzymujący odstęp 1 milimetra od krawędzi. W połączeniu z zaawansowanym systemem czujników, pozwala on robotowi na dopasowanie się do kształtu ścian i mebli. System Auto-Lift pozwala na podniesienie padów mopujących na wysokość do 9 mm, gdy tylko robot wykryje dywan. Moc ssania w tym modelu wynosi aż 25 000 Pa, co pozwala szybko usunąć nawet głęboko ukryte zabrudzenia z dywanów. Ponadto system OZMO Turbo 2.0 wykorzystuje dwie obrotowe nakładki mopujące, które są stale nawilżane. Dzięki temu robot radzi sobie nawet z zaschniętymi plamami.



Ceny i dostępność

Roboty ECOVACS DEEBOT X12 OMNI CYCLONE, T90 PRO OMNI, T50 OMNI Gen 3 oraz DEEBOT T30e są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Sugerowana cena detaliczna urządzeń wynosi:

• DEEBOT X12 OMNI CYCLONE – 5999 PLN

• DEEBOT T90 PRO OMNI – 3399 PLN

• DEEBOT T50 OMNI GEN 3 – 2149 PLN

• DEEBOT T30e OMNI – 1699 PLN

































źródło: Info Prasowe - ECOVACS