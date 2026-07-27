ECOVACS ULTRAMARINE P1 - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ECOVACS ROBOTICS wprowadził do Polski model ULTRAMARINE P1 – swoje pierwsze urządzenie powstałe z myślą o pielęgnacji basenów. ULTRAMARINE P1 cechuje się wyjątkową skutecznością czyszczenia ścian i dna niecek basenowych i jest już dostępny w oficjalnych kanałach dystrybucji. Zaawansowane rozwiązania zastosowane w robocie ULTRAMARINE P1 pozwalają utrzymać w basenie krystalicznie czystą wodę, dzięki czemu czas, który wcześniej trzeba było poświęcić na tradycyjne czyszczenie, można przeznaczyć na relaks i wypoczynek. ECOVACS ULTRAMARINE P1 został wyposażony w technologię ssania UltraPure o wydajności 4800 GPH (ang: Gallons Per Hour), czyli niemal 18 170 litrów na godzinę. Jego silnik i zoptymalizowany kanał S-flow, który zapewnia drożność, współpracują ze sobą, aby skutecznie usuwać liście, piasek i zanieczyszczenia z każdego zakamarka basenu.







Filtr Dual-Layer, będący kombinacją dwóch filtrów, wychwytuje ponad 10 rodzajów zanieczyszczeń i zapewnia skuteczność zbierania sięgającą 99%. Zewnętrzny ma oczka o rozmiarze 180 mikronów, natomiast wewnętrzny – 3 mikronów.

Aby zapewnić dokładne czyszczenie, model P1 został wyposażony w cztery niezależnie działające szczotki rolkowe, umieszczone zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy. Dzięki temu robot ma stałą przyczepność, możliwość wykonywania precyzyjnych skrętów oraz ciągły kontakt z powierzchnią basenu. Pozwala to na gruntowne szorowanie ścian konstrukcji basenowych.



Trwałość zbudowana od podstaw

Wykorzystując eksperckie doświadczenie firmy ECOVACS w dziedzinie robotów, ULTRAMARINE P1 został stworzony z myślą o długotrwałym i niezawodnym działaniu. Dzięki 10-stopniowemu systemowi Durability, wydłużonemu czasowi pracy oraz bezproblemowym dostosowywaniu się do różnych powierzchni i kształtów basenów, użytkownicy mają zapewnioną stałą wydajność w każdych warunkach czyszczenia.



Co składa się na 10-stopniowy system Durability?

• Podstawowa warstwa ochronna (ang: Fundamental Protection Layer), łączy w sobie specjalistyczne materiały i inteligentną inżynierię konstrukcyjną, aby zapewnić odporność na chlor, promieniowanie UV, korozję i zużycie.

• Zaawansowana warstwa uszczelniająca rdzenia (ang.: Advanced Core Sealing Layer) zapewnia pełną wodoodporność na poziomie IP68 oraz gwarantuje stabilną i bezpieczną pracę pod wodą.

• Inteligentny system nawigacji i ochrony (ang.: Intelligent Navigation and Protection System) zapobiega zablokowaniu robota, ogranicza kolizje i optymalizuje trasy czyszczenia, aby zminimalizować zużycie mechaniczne.

• Projekt zapewniający łatwą obsługę (ang.: Effortless User Experience Design) obejmuje łatwy do czyszczenia kosz filtrujący oraz komponenty przyjazne w konserwacji, dzięki czemu robot działa na najwyższym poziomie przy minimalnym wysiłku, gwarantując lata niezawodnej, bezproblemowej pracy.



Zasilany baterią litową o dużej pojemności 5200 mAh, ULTRAMARINE P1 wydłuża każdy cykl czyszczenia nawet do 3 godzin w trybie Eco, pokrywając do 180 m² powierzchni na jednym ładowaniu. Robot radzi sobie również z różnymi rodzajami powierzchni i kształtami basenów. Dostosowując się do szerokiej gamy powierzchni basenowych – od włókna szklanego po kamyczki – urządzenie porusza się po dnie, ścianach, platformach i pochyłościach. W połączeniu z zaawansowaną, gąsiennicową konstrukcją systemu napędowego, model P1 może pokonywać przeszkody o wysokości do 5.5 cm, takie jak odpływy basenowe i podwodne oświetlenie, zapewniając płynne czyszczenie basenu, nawet w przypadku skomplikowanych konstrukcji.



Stworzony z myślą o prawdziwie inteligentnym sprzątaniu

Zaawansowana technologia czujników i możliwość zdalnego sterowania ULTRAMARINE P1 eliminują konieczność ciągłej ręcznej interwencji podczas wykonywania zadań związanych z czyszczeniem. Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji SmartNavi, opartemu na zaawansowanym czujniku IMU, robot precyzyjnie śledzi swoją pozycję i planuje najbardziej efektywne trasy, unikając zarówno przypadkowych zderzeń, jak i zbędnego czyszczenia. Skutkuje to szybkim i dokładnym pokryciem, zapewniającym nawet 99% skuteczność. Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, ULTRAMARINE P1 charakteryzuje się bezprzewodową konstrukcją, która pozwala na swobodny ruch, zapewniając płynne i elastyczne czyszczenie. Dzięki sterowaniu za pomocą aplikacji, użytkownicy mają dostęp do wielu trybów czyszczenia i elastycznego planowania dla każdego scenariusza, co pozwala na bezproblemowe utrzymanie basenu w czystości.



Cena i dostępność

ECOVACS ULTRAMARINE P1 jest już dostępny na rynku, w sugerowanej cenie detalicznej 2399 PLN.































źródło: Info Prasowe - ECOVACS