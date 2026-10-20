ECOVACS rozwija flagową serię X12 - DEEBOT X12S OmniCyclone

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ECOVACS ROBOTICS rozszerza swoją flagową serię robotów sprzątających o model DEEBOT X12S OmniCyclone. Nowe urządzenie bazuje na technologiach znanych z DEEBOT X12 OmniCyclone, oferując jeszcze większą skuteczność odkurzania i dokładniejsze czyszczenie dywanów oraz nowe możliwości inteligentnego zarządzania sprzątaniem. Model wyposażono w system mopowania OZMO ROLLER 3.0, bezworkową stację OMNI oraz agenta AI YIKO 3.0, który pozwala jeszcze lepiej dopasować sposób sprzątania do domu i przyzwyczajeń jego mieszkańców.







Więcej mocy, dokładniejsze odkurzanie dywanów

Jedną z najważniejszych zmian w DEEBOT X12S OmniCyclone jest udoskonalony system BLAST zapewniający maksymalną moc ssania 27000 Pa i przepływ powietrza do 27 l/s. Nowy silnik osiąga maksymalną moc ssącą 53 AW, co według producenta oznacza wzrost o ponad 60% względem poprzedniej generacji, pomagając skuteczniej usuwać kurz i drobne zanieczyszczenia z różnych powierzchni. Szczególną uwagę poświęcono sprzątaniu dywanów. System BLAST został zaprojektowany tak, aby skutecznie usuwać z ich włókien osadzone zabrudzenia oraz sierść zwierząt. Większa moc nie oznacza przy tym częstszych przerw na ładowanie. Technologia PowerBoost Charging Plus wykorzystuje postoje przeznaczone na czyszczenie mopa, aby w ciągu 3 minut uzupełnić 13 proc. energii w akumulatorze. Robot może dzięki temu kontynuować sprzątanie dużych powierzchni bez długiego oczekiwania na naładowanie baterii.



FocusJet i OZMO ROLLER 3.0 do walki z trudnymi plamami

DEEBOT X12S OmniCyclone wykorzystuje również wprowadzoną wraz z serią X12 technologię FocusJet, która automatycznie identyfikuje uporczywe zabrudzenia i wykorzystuje dwie wysokociśnieniowe dysze do wstępnego nanoszenia roztworu czyszczącego. Dzięki temu zaschnięte plamy, np. po kawie czy sosie, zostają zmiękczone jeszcze przed rozpoczęciem mopowania. Następnie do pracy przystępuje rolka mopująca OZMO ROLLER 3.0. Ma ona 27 cm długości, co pozwala czyścić szeroki pas podłogi podczas każdego przejazdu. Rolka jest również na bieżąco płukana czystą wodą, co ogranicza rozprowadzanie wcześniej zebranych zabrudzeń po podłodze. Podczas wjazdu na dywan OZMO ROLLER 3.0 automatycznie unosi się o 15 mm, a specjalna osłona oddziela wilgotny mop od włókien, chroniąc dywan przed zamoczeniem i ponownym zabrudzeniem. Sprzątanie przy ścianach, listwach i meblach wspiera system TruEdge 3.0. Wysuwana rolka mopująca może sięgać poza obrys robota, pozwalając dokładniej docierać do miejsc, które ze względu na okrągłą konstrukcję urządzeń sprzątających mogą być problematyczne do wyczyszczenia. Z kolei ZeroTangle 4.0 ogranicza nawijanie się włosów i sierści na szczotkę podczas odkurzania, dzięki czemu użytkownik nie musi martwić się o usuwanie ich z urządzenia.



Swobodniej między meblami i progami

DEEBOT X12S OmniCyclone został zaprojektowany także z myślą o sprzątaniu bardziej wymagających przestrzeni. Przy wysokości 98 mm może wjeżdżać pod nisko ustawione meble, a duże koła pozwalają mu pokonywać pojedyncze progi i inne przeszkody o wysokości do 2.5 cm. W przypadku dwóch następujących po sobie przeszkód łączna pokonywana wysokość może sięgać nawet 4 cm. Za poruszanie się po domu i omijanie przeszkód odpowiada system AIVI 3D 4.0. Robot rozpoznaje różne rodzaje obiektów i dostosowuje do nich sposób przejazdu. Do dobrze rozpoznanych elementów wyposażenia może podjechać bliżej, aby dokładniej posprzątać podłogę wokół nich, zachowując większy dystans od potencjalnie problematycznych przeszkód, takich jak luźne przewody czy zwierzęta domowe.



Robot, który sam planuje sprzątanie

W modelu X12S debiutuje również AGENT YIKO 3.0. System może samodzielnie przygotowywać i realizować tygodniowe harmonogramy sprzątania, uwzględniając układ domu, zwyczaje jego mieszkańców oraz ich preferencje. Te ostatnie można przekazywać także za pomocą poleceń głosowych – robot interpretuje prośbę i może zachować ją jako preferencję wykorzystywaną przy kolejnych zadaniach. Pozwala to ograniczyć konieczność każdorazowego ustawiania parametrów sprzątania w aplikacji. Wraz ze zmianami w codziennym rytmie domowników AGENT YIKO 3.0 może modyfikować przygotowany plan, a także pomaga podczas pierwszej konfiguracji urządzenia i rozwiązywania drobnych problemów związanych z jego obsługą.



Bezworkowa stacja zajmuje się robotem po sprzątaniu

DEEBOT X12S OmniCyclone współpracuje z wielofunkcyjną stacją OMNI, która automatyzuje również czynności wykonywane po zakończeniu sprzątania. Wykorzystuje technologię PureCyclone 2.0 do automatycznego opróżniania pojemnika robota. Rozwiązanie eliminuje konieczność regularnego zakupu i wymiany worków na kurz. Według szacunków producenta pozwala to uniknąć zużycia nawet 25 worków w ciągu pięciu lat. Stacja dba również o układ mopowania. Rolka może być płukana gorącą wodą, a system automatycznego czyszczenia zbiornika na brudną wodę oraz jego okresowe podgrzewanie pomagają ograniczać gromadzenie się osadów i powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Automatyczne osuszanie kanału powietrznego pomaga z kolei utrzymać wnętrze stacji w odpowiednim stanie pomiędzy kolejnymi cyklami sprzątania.



Cena i dostępność

ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone jest dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 5599 PLN.





























źródło: Info Prasowe - ECOVACS