ENDORFY Solum Voice S – niewielki mikrofon do zadań specjalnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z końcem listopada ENDORFY – globalna marka dla graczy, twórców i entuzjastów technologii – wprowadza na rynek mikrofon Solum Voice S. Został on stworzony z głębokiego zrozumienia potrzeb wszystkich użytkowników, którym zależy na dobrym zbieraniu dźwięku i oryginalnym, wpadającym w oko wyglądzie. Konstrukcja mikrofonu wyróżnia się niewielkim rozmiarem oraz wygodną obsługą, którą zapewnia zamieszczony bezpośrednio na obudowie przycisk mute, pokrętło GAIN oraz wyjście słuchawkowe typu jack. Dodatkowo Solum Voice S jest kompatybilny ze wszystkimi uchwytami ENDORFY, co z pewnością

ROZMIAR NA KAŻDE BIURKO

Solum Voice S zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich posiadaczy małych biurek i cyfrowych nomadów, którzy poszukują przenośnego sprzętu do nagrywania. Dodatkowo jego konstrukcja stabilnie trzyma się powierzchni i jest kompatybilna ze wszystkimi ramionami ENDORFY. Pozwala to na wygodne korzystanie z mikrofonu i lepsze wykorzystanie przestrzeni na biurku.



TRYB KARDIOIDALNY

Niezależnie od wykonywanego przez użytkownika zawodu lub jego pasji, sprzęt musi zapewniać wysoką jakość nagrania w każdej sytuacji. Solum Voice S pracuje w trybie kardioidalnym – wzorowo zbiera dźwięk z przodu mikrofonu zarówno podczas spotkań z szefem oraz rozmów z bliskimi (również tymi odbywającymi się w trakcie gry), jak i nagrywania podcastów oraz vlogów.



WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

Na niewielkiej obudowie mikrofonu znajduje się podświetlane pokrętło GAIN do bieżącej kontroli natężenia nagrywanego dźwięku. Solum Voice S ma też dwa piankowe filtry – wewnętrzny i nakładany bezpośrednio na mikrofon (a to rzadkość w sprzęcie o takim kształcie!) z otworem na dotykowy przycisk mute, który pozwala na bezszelestne wyciszenie mówiącego. Obudowa Solum Voice S mieści też wyjście typu jack służące do podpięcia słuchawek i szybkiego przejścia z trybu „home office” do odsłuchu podczas nagrań. Można też wykorzystać je do relaksu przy ulubionych kawałkach.



Cena - 249 PLN.





ENDORFY Solum Voice S – specyfikacja techniczna:

• Kod produktu: EY1B013

• EAN: 5903018667287

• Rodzaj produktu: mikrofon

• Kolor: czarny

• Wymiary (dł.×gł.×wys.): 74 × 74 × 170 mm

• Typ mikrofonu: pojemnościowy

• Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna

• Zakres częstotliwości: 24 bit / 96 kHz

• Charakterystyka częstotliwości: 30–18 000 Hz

• Pop filtr: wewnętrzny i zewnętrzny

• Rodzaj mocowania: metalowa podstawa

• Uchwyt antywstrząsowy: nie

• Przycisk wyciszenia: tak

• Wyjście słuchawkowe: tak (minijack 3.5 mm)

• Łączność:

- USB-C, długość przewodu: 2 m

• Kompatybilność:

- Windows

- macOS

- Linux

- PS4/5

- Większość smartfonów z funkcją OTG i portem USB-C poprzez adapter

• Gwarancja: 24 miesiące





























Źródło: Info Prasowe - ENDORFY