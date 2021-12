ENLEUM AMP-23R – Sprawdzona receptura po rasowym tuningu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ENLEUM to marka będąca nowym początkiem a jednocześnie kontynuacją uznanej w świecie, koreańskiej marki Bakoon Int. Corp. Na rynek wchodzi właśnie jej pierwszy produkt - ENLEUM AMP-23R, czerpiący pełnymi garściami z modelu Bakoon AMP-13R nie poprzestając na innowacjach i wieloletnim doświadczenia tego wybitnego producenta. ENLEUM AMP-23R to przede wszystkim połączenie dwóch wzmacniaczy w jednym. AMP-23R poradzi sobie doskonale nie tylko z każdymi słuchawkami, ale na dodatek posiada wyjścia głośnikowe o mocy 25W i 40W na kanał, odpowiednio przy 4 i 8 omach obciążenia. A dzięki unikalnej konstrukcji AMP-23R oferuje wyrafinowane brzmienie, które jest po prostu absolutnie transparentne i przejrzyste. Brzmienie, które śmiało można określić, jako „non plus ultra”.







ENLEUM AMP-23R – referencyjny wzmacniacz o kompaktowych wymiarach

Pierwszy produkt pod marką ENLEUM, czyli AMP-23R to bardzo duży krok do przodu w stosunku do słynnego wzmacniacza Bakoon AMP-13R, z którego czerpie on inspirację. Jednocześnie ulepszono praktycznie wszystkie elementy, wznosząc całość na zupełnie nowy poziom. Warto też wspomnieć, że już AMP-13R został okrzyknięty istną rewelacją i przez wielu został on uznany za ten wzmacniacz tranzystorowy, któremu najbliżej jest koncepcji „drutu ze wzmocnieniem”.



Jednocześnie, o ile AMP-13R był bardzo chwalony na całym świecie za jego osiągi oraz unikalny wygląd, to tym razem znacznie przesunięto granicę tego, co – technologicznie i brzmieniowo – jest możliwe do osiągnięcia.



Poprawiono nie tylko ogólne rozplanowanie elementów na płytce PCB, ale też zastosowano kompletnie nową, opracowaną od podstaw obudowę, która jest jednocześnie i ekranem elektromagnetycznym i radiatorem. A do tego posiada niezwykle elegancki a przy tym awangardowy wygląd. Potwierdzeniem biegłości w projektowaniu jest fakt, iż AMP-23R przyznano prestiżową nagrodę Red Dot Design Award: Product Design 2021.



ENSENCE – unikalna i niezwykle zaawansowana topologia układu

Specjalnie dla najnowszego wzmacniacza AMP-23R stworzono układ o nazwie „Ensence Circuit”. Jest to unikalna w skali światowej konstrukcja stopni wzmacniających, która nie tylko bazuje na wieloletnim doświadczeniu, ale jest także znacznym rozwinięciem układów znanych ze wcześniejszych wzmacniaczy.



Zastosowany w AMP-23R układ ENSENCE, to skonstruowany w całości z dyskretnych tranzystorów zespół wzmacniający, który nie posiada sprzężenia zwrotnego, jednakże jest ultra-szybki i równocześnie posiada bardzo szerokie pasmo przenoszenia. Połączono w ten sposób dwie teoretycznie przeciwstawne cechy konstrukcyjne, bo udało się uzyskać doskonałe parametry mierzalne bez uciekania się do użycia pętli sprzężenia zwrotnego.



Co istotne, cały układ ENSENCE to moduł znajdujący się tuż przy gniazdach wejściowych w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej optymalną transmisję sygnału. AMP-23R umożliwia także zastosowanie połączenia ze źródłem w trybie transmisji prądowej za pomocą złącz ENLINK, co zapewnia jeszcze lepszą wierność w stosunku do oryginalnego sygnału.



ENLEUM AMP-23R – dbałość o każdy detal

Warto wspomnieć także o tym, że pierwszy produkt marki ENLEUM to nie tylko niezwykle zaawansowana konstrukcja elektroniczna, ale i dopracowana w każdym calu obudowa posiadająca zintegrowane nóżki antywibracyjne. Obudowa, której forma nie tylko płynnie podąża za funkcją, ale i także taka, która posiada wiele smaczków oraz interesujących rozwiązań.



Przede wszystkim zadbano o fenomenalne wręcz wykończenie. Metalowa powierzchnia urządzenia jest z niezwykłą dbałością wypolerowana tak, aby była przyjemna w dotyku. Wszystkie funkcje są kontrolowane jednocześnie za pomocą jednego przycisku i pokrętła. Pokrętło to jest unikalne samo w sobie ze względu na niezwykłe wyprofilowanie, lecz jeszcze ciekawiej rozwiązano kwestię informowania słuchacza o aktualnym poziomie wzmocnienia, które zrealizowane jest za pomocą drabinki rezystorowej dającej 1024 możliwe poziomy głośności.



Dookoła pokrętła regulującego wzmocnienie pojawia się biały punkt informujący o aktualnym położeniu, który jednocześnie wraz ze wzrostem głośności staje się bardziej pełny. Innymi słowy naśladuje on fazy księżyca, przy czym pełnia oznacza tutaj właśnie maksymalne wzmocnienie.



AMP-23R: referencyjny wzmacniacz dla słuchawek i głośników

Najnowszy wzmacniacz jest także odpowiedzią na potrzeby słuchaczy, którzy oczekują nie tylko doskonałej amplifikacji słuchawkowej, ale także i urządzenia, które napędzi kolumny i zapewni w torze głośnikowym najwyższy poziom realizmu przekazu. AMP-23R posiada 25 wat mocy na kanał przy obciążeniu 8-iu omów i zwiększa tę moc do 45 Wat dla obciążenia 4-rech Omów. Na wyjściu słuchawkowym moc wynosi zaś aż 4 Waty dla słuchawek o czteroomowej impedancji.



Istotne w tym wszystkim jest jednocześnie to, że niezależnie od wybranego sposobu działania uzyskamy to samo szlachetne i niezwykle rozdzielcze brzmienie o niezwykłej barwie. AMP-23R może być także doskonałą propozycją dla wszystkich posiadaczy bardziej skutecznych kolumn, którzy do tej pory rozważali konstrukcje lampowe typu SET (Single-Ended Triode). Bo wzmacniacz AMP-23R jak najbardziej może się z takimi konstrukcjami równać nie tylko, jeśli chodzi o cechy takie, jak holografia, czy mikrodynamika, ale także całościowo.



ENLEUM AMP-23R będzie dostępny w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store jeszcze w grudniu. Chętnych do odsłuchów zapraszamy do uprzedniego umówienia się, ze względu na duże zainteresowanie tą niezwykłą konstrukcją.



Cena modelu sugerowana ENLEUM AMP-23R wynosi 25999 PLN brutto. Do kompletu można dokupić zestaw nóżek izolacyjnych jeszcze bardziej poprawiających parametry akustyczne urządzenia, w cenie sugerowanej 2599 PLN brutto.





ENLEUM AMP-23R - najważniejsze dane techniczne

- Moc maksymalna: 25 Wat (8 Ω, 1 kHz) | 45 wat (4 Ω, 1 kHz) | 4 Waty (60 Ω, 1 kHz )

- Wzmocnienie: 22.5 dB maks. (głośniki, słuchawki tryb HIGH), 7 dB (słuchawki, LOW)

- Kontrola wzmocnienia: sterowana mikroprocesorowo – drabinka rezystorowa o 1024 położeniach

- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 100 kHz

- Impedancja wejściowa: 10 kΩ (wejście napięciowe), 10 Ω (wejście ENLINK)

- Wejścia: 2 napięciowe (RCA), 1 ENLINKI

- Sterowanie: Jeden przycisk, kontrola wzmocnienia | zdalne sterowanie

- Zużycie prądu: 30 Wat (w trybie bezczynności) | 100 Wat (maksymalnie)

- Wymiary: 230 mm (szerokość) x 230 mm (głębokość) x 55 lub 82.5 mm (wys.)

- Waga: 4.0 kg (urządzenie) | 4.5 kg (z opakowaniem)



































Źródło: Info Prasowe / MIP