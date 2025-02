ESL FACEIT Group - Predator oficjalnym partnerem OEM Counter-Strike’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ESL FACEIT Group (EFG), czołowa organizacja zajmująca się e-sportem i rozrywką gamingową, ogłosiła nawiązanie współpracy z firmą Acer jako partnerem OEM (Original Equipment Manufacturer) w ekosystemie Counter-Strike’a EFG, obejmującym ESL Pro Tour, prestiżowe turnieje, rozgrywki profesjonalne oraz sceny amatorskie. Współpraca EFG i Acer obejmie różne poziomy rywalizacji, takie jak ESL Challenger League, ESL Pro League oraz turnieje Intel® Extreme Masters (IEM). Partnerstwo zostanie uroczyście zainaugurowane podczas IEM Katowice 2025 (7-9 lutego), gdzie odbędzie się wciągająca aktywacja oraz premiera produktu, towarzysząca jednemu z największych wydarzeń Counter-Strike 2 w roku. Poza IEM Katowice, sprzęt gamingowy Predator będzie promowany na turniejach EFG online i offline oraz transmitowany w wielu językach.







"Publiczność e-sportowa jest sercem naszej linii produktów Predator, a EFG oferuje bezprecedensowy dostęp do tych oddanych fanów poprzez swoje najważniejsze wydarzenia, zarówno osobiste, jak i online" - powiedział Vincent Lin, wiceprezes ds. globalnego marketingu i planowania produktów w Acer Inc. "Counter-Strike esports to wyjątkowa okazja do nawiązania kontaktu z jednym z najdłużej istniejących tytułów rywalizacyjnych i ogromną rzeszą fanów poszukujących precyzji, intensywności i wydajności, które zapewnia nasza technologia Predator".

















źródło: Info Prasowe - ACER