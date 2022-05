ESL Gaming i Lenovo Legion łączą siły w pracy nad Intel Extreme Masters

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ESL Gaming, czołowa globalna organizacja zajmująca się e-sportem, oraz wiodąca światowa marka technologiczna Lenovo, ogłosiły dzisiaj wyłączne partnerstwo w zakresie komputerów PC dla wszystkich wydarzeń cyklu Intel Extreme Masters (IEM) organizowanych przez ESL. Począwszy od IEM Dallas w czerwcu 2022 r., Lenovo Legion będzie oficjalnym partnerem OEM dla licznych turniejów IEM, które odbędą się podczas drogi do finałów na IEM Katowice 2023. W ramach współpracy, Lenovo Legion zaprezentuje swoją ofertę wydajnych komputerów do gier, znanych z tego, że są „Stylowe na zewnątrz. Drapieżne wewnątrz”. Obejmuje to ekspozycję marki Lenovo Legion na rozgrywanych na żywo imprezach IEM, a także w mediach społecznościowych i online, w tym transmisjach na Twitchu, które obserwowane będą przez setki tysięcy entuzjastów gier oglądających wydarzenie ze swoich domów na całym świecie.







Tysiące fanów, którzy osobiście odwiedzą turnieje IEM, będą miały okazję odwiedzić stoiska Lenovo Legion i zagrać na potężnym sprzęcie do gier. Pierwszym z nich jest Intel Extreme Masters Dallas 2022 z pulą nagród o łącznej wartości 250000 dolarów. Turniej ten odbędzie się w dniach 3-5 czerwca w Kay Bailey Hutchison Convention Center w Dallas w Teksasie.













Źródło: Info Prasowe / Lenovo