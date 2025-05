Ecovacs Deebot X9 Pro Omni - premiera robota sprzątająco-mopującego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Doświadczona na polu domowej robotyki firma Ecovacs prezentuje swój najnowszy flagowy model - Deebot X9 Pro Omni. Ten okrągły i zgrabny robot o niskim profilu (wysokość 98 mm) jest w stanie przekraczać progi nawet o wysokości do 20 mm i wjedzie pod prawie każdy mebel czy kanapę. Największymi innowacjami są w tym przypadku dwie technologie, które zmieniają zasady gry i czynią z urządzenia niezrównanego pogromcę brudu oraz wszelkich nieczystości na każdego typu podłodze. Pierwsze rozwiązanie to Blast (Boosted Large-Airflow Suction Technology), zapewniające bardzo silne odkurzanie. Ta technologia pozwala osiągnąć bezprecedensową szybkość przepływu powietrza 16,3 l /s (o 49 proc. więcej niż standardowe systemy) i imponującą moc ssania 16 600 Pa. Efektem jest prawie o 140 proc. skuteczniejsze usuwanie kurzu z dywanów i doskonałe pochłanianie dużych zanieczyszczeń oraz drobnego pyłu.







Drugim największym atutem jest system Ozmo Roller do głębokiego mycia podłóg. Oznacza natychmiastowe, automatyczne mopowanie pod ciśnieniem 16 razy wyższym (3700 Pa) niż w zwyczajnych mopach. Z prędkością 220 obrotów na minutę wałek usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy, zapobiegając jednocześnie powstawaniu smug i przenoszeniu zanieczyszczeń.



AI na pokładzie

To jednak zdecydowanie nie koniec atutów Deebota X9 Pro Omni. Został także wyposażony w najnowocześniejszy system ZeroTangle 3.0 Anti-Tangle, łączący unowocześnioną szczotkę boczną ARClean Anti-Tangle i szczotkę główną Cyclone-Directed Anti-Tangle, aby bez wysiłku usuwać włosy, sierść i inne zanieczyszczenia. Konstrukcja w kształcie złotej spirali skutecznie zapobiega plątaniu się włosów, jednocześnie zwiększając wydajność czyszczenia szczotki bocznej. Co więcej, układ włosia w kształcie litery V pod kątem 45° zapobiega splątywaniu się włosów na szczotce głównej, a spiralne zęby szczotki głównej i grzebienia zapewniają płynne rozplątywanie. W ogólnym rozrachunku ułatwia to konserwację robota.



A co z wykrywaniem i omijaniem przeszkód na podłodze? Technologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach z wbudowanym modelem VLM wykorzystuje sieci neuronowe głębokiego uczenia, przeszkolone miliony razy w celu opracowania precyzyjnego rozpoznawania obiektów i szybkiego wykrywania konturów. Podwójne światło strukturalne i czujnik krawędzi TruEdge 3D gwarantują, że robot pozostanie blisko przeszkód podczas czyszczenia krawędzi. Planowanie ścieżki w czasie rzeczywistym pozwala robotowi wykrywać poruszających się ludzi lub zwierzęta, natychmiast więc reaguje.



Za wyjątkowo skuteczne mopowanie odpowiadania system Inteligentnego wykrywania zanieczyszczeń 2.0. I tak oto niewielkie plamy (np. mleko, sok) uruchamiają trzy przejazdy tam i z powrotem, połączone z szorowaniem w tym obszarze. Z kolei poważniejsze plamy (sos sojowy czy kawa) sprawiają, że robot przechodzi w tryb wieloetapowy - wykonuje czyszczenie, wraca do stacji aby odświeżyć mopa, ponownie odwiedza obszar i wznawia regularne czyszczenie. Nie można pominąć również systemu Triple Lift, inteligentnie oddzielającego czyszczenie na sucho od czyszczenia na mokro. Pozwala on robotowi podnosić szczotki, aby chronić dywany, jednocześnie stosując ukierunkowane szorowanie w przypadku rozlanych płynów. W trakcie czyszczenia różnych rodzajów podłóg i kształtów dywanów w domu, Deebot może je automatycznie rozpoznać i przełączać się w różne tryby.



Stacja robi wszystko za nas

Udoskonalona stacja OMNI o długości 36.8 cm zapewnia niezrównaną wygodę dzięki funkcji prania mopa 2.0 z precyzyjną regulacją temperatury od 40 do 75°C. Stacja automatycznie dostosowuje temperaturę i cykle prania do stopnia zanieczyszczenia. Suszenie gorącym powietrzem o temperaturze 63°C oznacza całkowicie suchy mop w ciągu zaledwie dwóch godzin. Natomiast automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz sprawia, że nie trzeba samemu brudzić sobie tym rąk nawet do 90 dni. Dzięki pojemnikowi do mycia mopa niewymagającemu obsługi przez 150 dni i zaawansowanemu systemowi dozowania środka czyszczącego w proporcjach 1:200, proces czyszczenia przebiega bez wysiłku.



Warto wspomnieć, że robot dysponuje także asystentem YIKO-GPT, czyli można wydawać mu polecenia tekstowe lub głosowe w języku angielskim, w tym pytania o funkcje. Dzięki zaawansowanemu modelowi językowemu (Large Language Model - LLM), Deebot wykrywa intencje poleceń użytkownika i samodzielnie dopasowuje najbardziej odpowiednią funkcję.



Robot Ecovacs Deebot X9 Pro Omni jest już w sprzedaży w katalogowej cenie 5599 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA