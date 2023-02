Ekosystem AIoT Xiaomi powiększa się...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało dziś swój najnowszy zestaw produktów AIoT. Innowacyjna linia obejmuje bezprzewodowe słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro i zegarek Xiaomi Watch S1 Pro. Nowe urządzenia zmieniają sposób, w jaki myślimy o mobilnej rozrywce. Dzięki unowocześnionym funkcjom i dopracowanemu wzornictwu, najnowsze słuchawki TWS marki Xiaomi gwarantują krystalicznie czysty dźwięk pełen detali. Xiaomi Buds 4 Pro wykorzystują technologię LDAC firmy Sony, która umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 990 kbps i z głębią bitową do 32 bitów, wraz z obsługą formatu Hi-Res Audio Wireless. Xiaomi Buds 4 Pro mają również imponujące możliwości aktywnej redukcji szumów do 48 dB, która skutecznie izoluje użytkowników od męczącego hałasu. Dzięki temu użytkownicy mogą się naprawdę skupić, nawet na ruchliwej ulicy czy w samolocie.







Funkcja kierunkowego dźwięku przestrzennego wykrywa ruchy głowy użytkownika i odpowiednio dostosowuje dźwięk w słuchawkach. Dzięki temu każdy szczegół jest precyzyjnie umieszczony w otoczeniu, aby uzyskać realistyczne wrażenia. Dlatego nowe słuchawki są też idealnym wyborem dla miłośników filmów. Xiaomi Buds 4 Pro mogą się również pochwalić długą żywotnością baterii, działając do 9 godzin na jednym ładowaniu (38 godzin przy korzystaniu z etui). Słuchawki te obsługują również ładowanie bezprzewodowe. Aby zmaksymalizować wygodę i wydajność, umożliwiają użytkownikom płynne przełączanie się między dwoma sparowanymi urządzeniami, np. smartfonem i komputerem.



Xiaomi Buds 4 Pro mają unikalne etui zaprojektowane w stylu „kapsuły kosmicznej”, a magnesy w nim utrzymują słuchawki bezpiecznie w miejscu. Można je łatwo wyjmować i wkładać do etui jedną ręką. Miękkie nakładki douszne wykonane z materiału LSR zapewniają, że słuchawki pozostają na swoim miejscu. Nakładki są dostępne w trzech rozmiarach, co pozwala na ich wygodne noszenie. Nowa funkcja Intelligent Fit Monitoring umożliwia użytkownikom znalezienie idealnego dopasowania wkładek. Nowe słuchawki Xiaomi są dostępne w dwóch kolorach: Star Gold i Space Black.



Użytkownicy mogą dostosować ich ustawienia dźwięku za pośrednictwem aplikacji Xiaomi Earbuds. Aplikacja oferuje dostęp do spersonalizowanych funkcji, takich jak tryby ANC, tryby przezroczystości, kierunkowy dźwięk przestrzenny Dimensional Audio i łączność z dwoma urządzeniami. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Google Play.



Ponadczasowa elegancja: zegarek Xiaomi Watch S1 Pro

Xiaomi Watch S1 Pro łączy klasyczne wzornictwo eleganckiego zegarka ze współczesną technologią. Starannie wykonany z materiałów najwyższej jakości, smartwatch ma wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.47 cala, obrotową koronę i odporne na zarysowania szafirowe szkło pokrywające ekran. Jest dostępny w dwóch różnych wariantach kolorystycznych: w srebrnej obudowie z brązowym skórzanym paskiem oraz w czarnej obudowie z czarnym paskiem wykonanym z odpornego polimeru. Użytkownicy mają do wyboru ponad 100 tarcz zegarka. Uniwersalne trzpienie mocujące pozwalają na łatwą wymianę pasków, co zwiększa uniwersalność urządzenia.



Xiaomi Watch S1 Pro ma nowy wygląd interfejsu. Jego zaawansowane możliwości synchronizacji6 eliminują opóźnienia w otrzymywaniu powiadomień z telefonu. Zegarek wyposażono również w funkcję łatwego parowania ze smartfonami Xiaomi.

Xiaomi Watch S1 Pro śledzi w czasie rzeczywistym informacje dotyczące ponad 100 aktywności sportowych. Dla biegaczy przygotowano 10 programów, wstępnie skonstruowanych tak, aby odpowiadały różnym potrzebom kondycyjnym, w tym kombinacje bieg/chód dla początkujących, treningi ukierunkowane na spalanie tłuszczu lub wytrzymałość, a nawet treningi interwałowe specjalnie dla wzmocnienia serca i płuc. Urządzenie oferuje również szereg funkcji monitorujących dane treningowe i stan zdrowia, obejmujących spalone kalorie, intensywność ćwiczeń, monitorowanie snu, tętno i natlenienie krwi (SpO₂), co pozwala użytkownikom łatwo śledzić codzienne postępy.



Bateria wystarcza na 14 dni, a także szybko się ładuje. 10-minutowe doładowanie zapewni energię na kolejne dwa dni typowego użytkowania. Zegarek jest wyposażony w mocny głośnik, a algorytm redukcji szumów AI pozwala użytkownikom na płynną i wyraźną komunikację podczas połączeń telefonicznych. Xiaomi Watch S1 Pro jest dostarczany z wygodną stacją dokującą do ładowania bezprzewodowego, która jest w stanie naładować urządzenie do 100% w 85 minut.



Ceny i dostępność w Polsce

• Xiaomi Buds 4 Pro - 949 PLN

• Xiaomi Watch S1 Pro - 1499 PLN

Od 27 lutego do 7 marca 2023 r. słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro w kolorze czarnym będą dostępne w zestawie z Xiaomi 13 w cenie smartfonu. W regularnej sprzedaży będą dostępne od 8 marca.

Regularna sprzedaż Xiaomi Watch S1 Pro rusza 27 lutego.

































Źródło: Info Prasowe / Xiaomi