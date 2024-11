El Capitan napędzany AMD Instinct MI300A, już działa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w trakcie konferencji Supercomputing 2024 (SC24) firma AMD potwierdziła swoją wiodącą rolę w dziedzinie superkomputerów. Po raz szósty z rzędu napędzany przez rozwiązania AMD system znalazł się na szczycie listy Top500. Tym razem jednak jest to nowy El Capitan, który został uruchomiony w Narodowym Laboratorium Lawrence Livermore (LLNL) i działa w oparciu o procesory APU - AMD Instinct MI300A. Jego zmierzona moc obliczeniowa to aż 1,742 EksaFLOPSa. El Capitan będzie służył do badań nad fuzją jądrową w warunkach bezwładnościowych trzem laboratoriom Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego (NNSA), czyli LLNL, Los Alamos i Narodowym Laboratoriom Sandia.







"El Capitan jest kluczowy dla misji Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Nuklearnego i znacznie zwiększa nasze możliwości w obliczeniach niezwykle złożonych obiektów, jak wysokiej rozdzielczości symulacje będące szczególnie istotne dla badań naukowych w tym obszarze." — powiedział Rob Neely, dyrektor programu Zaawansowanej Symulacji i Obliczeń w LLNL. Z kolei Bronis R. de Supiński, czyli główny dyrektor ds. technologii LLNL dodał: "Dzięki procesorom APU AMD Instinct MI300A zbudowaliśmy system, który był wcześniej trudny do wyobrażenia, i dzięki któremu możemy znacznie przesunąć granice możliwości obliczeniowych przy zachowaniu niezwykłej efektywności energetycznej. El Capitan pozwala nam zintegrować AI z naszymi tradycyjnymi symulacjami i modelowaniem, co otwiera nowe ścieżki dla odkryć w wielu dyscyplinach naukowych."



Tym samym AMD napędza już dwa najpotężniejsze superkomputery na świecie, które razem zapewniają 61% mocy obliczeniowej całej pierwszej dziesiątki rankingu. Jednocześnie El Capitan i Frontier zajmują 18 i 22 miejsce na liście Green500 i oba zużywają mniej energii niż trzeci system Top500. Rozwiązania AMD EPYC i/lub Instinct są też podstawą 15 z 25 najbardziej efektywnych energetycznie systemów Green500.



Firma AMD przy w czasie SC24 pochwaliła się, że jej procesory AMD EPYC i akceleratory AMD Instinct są wykorzystywane do tworzenia kolejnych superkomputerów i do projektów związanych z AI. Wśród nich są m.in.:

- Włoski superkomputer HPC6, który budowany jest przez koncern Eni w oparciu o procesory AMD EPYC i akceleratory AMD Instinct. To jeden z najpotężniejszych systemów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i nr 5 na liście Top500.

- Na Uniwersytecie w Paderborn w Niemczech trwa instalacja nowego superkomputera wykorzystującego najnowsze procesory AMD EPYC 5 generacji.

- Także w Norwegii powstaje superkomputer z 5 generacji procesorami AMD EPYC, czyli Sigma2 AS, który docelowo zastąpi dwa z trzech narodowych systemów i ma być najszybszym w kraju.

- IBM i AMD ogłosiły współpracę, aby akceleratory AMD Instinct MI300X były dostępne w usłudze IBM Cloud, co ma nastąpić już w pierwszej połowie 2025 roku.

- Procesory APU - AMD Instinct MI300A będą też napędzać następnej generacji superkomputer budowany dla Narodowego Instytutu Nauk i Technologii Kwantowych w Japonii.

















źródło: Info Prasowe - AMD