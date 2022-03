Elektryczne hulajnogi Sharp trafiają do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Sharp Consumer Electronics, jedna z wiodących firm technologicznych na świecie, wprowadza na rynek e-hulajnogi, praktyczne i niedrogie urządzenia transportowe zaprojektowane tak, aby ułatwić codzienne życie, a także odciążyć środowisko naturalne. Firma Sharp opracowała dwa modele hulajnóg elektrycznych: EM-KS1 i EM-KS2. Oba mają minimalistyczną i nowoczesną konstrukcję. Ważą odpowiednio nieco ponad 14.5 kg i 18.8 kg, dzięki czemu można je łatwo przenosić. Dzięki wygodnemu mechanizmowi hulajnogi można łatwo schować, aby nie zajmowały wiele przestrzeni.







Hulajnogi posiadają wbudowany w kierownicy port ładowania USB, dzięki któremu można naładować telefon. Jest to szczególnie wygodne, ponieważ zapewnia ciągłe zasilanie podczas korzystania np. z nawigacji. W pełni naładowany model EM-KS1 ma zasięg do 25 km, a EM-KS2 nawet do 35 km. Dzięki dużemu zasięgowi i żywotnym bateriom urządzenia te nadają się do dłuższych podróży. Wszystko to w rozsądnej cenie, co sprawia, że hulajnogi Sharp to prawdopodobnie jedne z najbardziej kuszących produktów technologicznych, które pojawią się na rynku w 2022 r.



Maksymalne obciążenie tych wytrzymałych urządzeń wynosi około 120 kg (standardowe maksymalne obciążenie hulajnóg elektrycznych wynosi zazwyczaj 100 kg). Model EM-KS1 wykonany jest ze stopu aluminium, stali i ABS, posiada 8,5-calowe opony o strukturze plastra miodu, silnik o mocy 350 W(36V bezszczotkowy) oraz akumulator o pojemności 6.6Ah. Drugi model EM-KS2, wykonany ze stopu aluminium i stali, posiada 10-calowe opony pneumatyczne, taką samą moc silnika i baterię 10.4 Ah 36V . Aby zapewnić maksymalną wygodę, dostępnych będzie kilka akcesoriów (np. uchwyt na telefon).



Zaawansowana łączność dzięki aplikacji Sharp Smart Life App

Równocześnie z wprowadzeniem na rynek hulajnóg, firma Sharp wprowadza Sharp Life App, aplikację do sterowania urządzeniami firmy Sharp. Aplikacja ta będzie używana do sterowania większością produktów konsumenckich. Umożliwia ona śledzenie aktualnego stanu hulajnogi, wyświetlając takie parametry, jak poziom naładowania baterii (podany w procentach), przebyty dystans, a nawet zapisane trasy przejażdżek. Aplikacja działa również jako klucz, umożliwiając zdalne blokowanie i odblokowywanie skutera. Inne funkcje zdalnego sterowania obejmują włączenie reflektorów i podświetlenia podwozia (dotyczy modelu EM-KS1), ustawienia biegów, przegląd stanu akumulatora oraz prędkościomierz.



Zerowa emisja dwutlenku węgla

W 2022 roku można śmiało powiedzieć, że wszyscy mamy wysokie wymagania wobec produktów przyjaznych dla środowiska, które sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. Firma Sharp, wprowadzając na rynek nowe e-hulajnogi, opracowała urządzenia, które minimalizują ślad węglowy. W jaki sposób? Przede wszystkim dzięki zerowej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. Możesz być również pewien, że nie przyczyniasz się do zanieczyszczenia hałasem swojego miasta. Urządzenie składa się z niewielu części i można je łatwo zdemontować, dlatego jest łatwe, trwałe i niedrogie w utrzymaniu.



Bezpieczeństwo klientów jest naszym priorytetem

Na większości rynków europejskich przepisy dotyczące użytkowania i budowy pojazdów zostały już znormalizowane. Ponadto, bezpieczeństwo produktów zostało skrupulatnie i rygorystycznie sprawdzona przez firmę Sharp. Wyjątkowym aspektem zwiększającym bezpieczeństwo e-hulajnóg jest podwójne tylne zawieszenie, które zapewnia stabilną jazdę nawet na wyboistych nawierzchniach (dotyczy modelu EM-KS2). Podwójne hamulce są standardowym wyposażeniem skuterów Sharp - zarówno tylny mechaniczny hamulec tarczowy, jak i dodatkowy hamulec elektryczny znacznie zwiększają bezpieczeństwo pojazdu. Po zakupie klienci mogą skorzystać z usług serwisu posprzedażowego, np. dostarczającego części zamienne w razie potrzeby.



Certyfikat IPX4 gwarantuje odporność hulajnogi na niekorzystne warunki pogodowe, takie jak deszcz, dzięki czemu hulajnoga może bez szwanku przejechać przez małe kałuże. Innym aspektem bezpieczeństwa jest fakt, że skuter jest autonomicznym środkiem transportu, niezbędnym w czasach COVID-19.



Ceny i dostępność

Hulajnogi będą dostępną już na wiosnę 2022 w cenach:

EM-KS1: 2299 PLN

EM-KS2: 2999 PLN



















Źródło: Info Prasowe / SHARP