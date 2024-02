Elgato - najwydajniejsze rozwiązania do rejestrowania przebiegu gry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato (marka należąca do koncernu CORSAIR), zapowiedziała dziś premierę dwóch nowych kart do rejestracji przebiegu gry 4K X oraz 4K Pro. Karty te, wyposażone w najnowsze chipsety i wyróżniające się wyjątkowymi parametrami, umożliwiają twórcom materiałów cyfrowych prezentowanie najefektowniejszego obrazu na wszystkich platformach i bez pogarszania komfortu gry na konsolach PS5, Xbox Series X|S, wysokiej klasy gamingowych komputerach PC czy przenośnych konsolach takich jak Nintendo Switch. 4K X to karta USB rejestrująca i przepuszczająca sygnał o jakości 4K144. 4K Pro to karta PCIe obsługująca sygnał 8K60 HDR10 w trybie przelotowym i rejestrację z jakością 4K60 HDR10. Pokonując kolejne bariery w technologiach streamingowych, Elgato dostarcza twórcom najnowocześniejsze narzędzia.







4K X, to przełomowy produkt dla twórców ceniących prostotę bez pogarszania jakości. Ta przenośna karta do rejestracji przebiegu gry jest wielkości smartfona. Ma jednak nie tylko porty wejścia i wyjścia HDMI 2.1., ale też łączność USB 3.2 Gen 2, zmienną częstotliwość odświeżania i obsługę rzeczywistego standardu HDR10. Wszystkie te funkcje umożliwiają granie i rejestrowanie z wyższą częstotliwością i szybkością klatek, na przykład 4K ze 120 klatkami na sekundę, bez efektu rozdzierania ekranu. Użytkownicy mający monitory o natywnej jakości obrazu 4K144 mogą przesyłać przelotowo i rejestrować rozgrywkę w 4K z 144 klatkami na sekundę. Karta 4K X jest kompatybilna z platformami Windows, Mac i — po raz pierwszy w historii kart do rejestracji przebiegu gry — z nowszymi iPadami wyposażonymi w port USB-C. Dzięki temu sprzęt do rejestracji przebiegu gry staje się rzeczywiście przenośny, co docenią i gracze kanapowi, i bywalcy gamingowych imprez.





Entuzjastom pecetów, którzy poszukują najwyższej klasy funkcji rejestrowania przebiegu gry, karta 4K Pro oferuje najwyższe parametry, w tym gniazda wejścia i wyjścia HDMI 2.1 oraz prawdziwą obsługę HDR10. Ta karta do rejestracji przebiegu gry przepuszcza sygnał z jakością 8K60 HDR10 i rejestruje z jakością 4K60 HDR10, obsługuje zmienną częstotliwość odświeżania i zmienia konfigurację z jednym lub dwoma komputerami PC w prawdziwą streamingową fabrykę. Graczom wyczynowym, którym zależy na jeszcze większej szybkości klatek, 4K Pro oferuje tryb przelotowy z niskim poziomem opóźnień do 240 klatek na sekundę z rozdzielczością 4K i umożliwia rejestrowanie gry z jakością 1080p240. Rejestrowany materiał można wysyłać do różnych aplikacji jednocześnie, dlatego podczas nagrywania można prowadzić transmisję na przykład na platformach OBS, Discord czy nawet Zoom. Karta 4K Pro jest zgodna wyłącznie z komputerami z Windows za pośrednictwem interfejsu PCIe 2.0 x4.



Karty 4K X i 4K Pro działają bezproblemowo z popularnymi aplikacjami do transmisji, takimi jak OBS Studio, Twitch Studio, Streamlabs Desktop, vMix i inne. Elgato oferuje też do bezpłatnego pobrania własną aplikację udostępniającą twórcom wszechstronne, lecz przyjazne w obsłudze narzędzia do rejestrowania nagrań i zarządzania nimi. Umożliwia ona także eksportowanie plików AAF do zaawansowanej edycji w profesjonalnym oprogramowaniu, takim jak Adobe Premiere i Vegas Pro. Do obu kart dodano przewody 8K HDMI, a karta 4K X ma w komplecie przewód USB 3.2 C-C umożliwiający jej podłączenie od razu po rozpakowaniu.



Dostępność

Elgato 4K X i 4K Pro są już dostępne w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów Elgato i CORSAIR. Karty Elgato 4K X i 4K Pro są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR i Elgato. Aktualne informacje o cenach Elgato 4K X i 4K Pro można uzyskać w witrynie internetowej firmy Elgato lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym albo PR firmy CORSAIR/Elgato.





























Źródło: Info Prasowe - CORSAIR