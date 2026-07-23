Elgato Key Light Air MK - oświetlenie dla twórców

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka CORSAIR, zaprezentowało dziś Key Light Air MK.2, następcę jednej z najpopularniejszych lamp dla twórców. Dzięki 15-calowemu panelowi LED zupełnie nowy Air zapewnia do 2 100 lumenów miękkiego światła, które wygląda profesjonalnie w kadrze i nie przytłacza biurka. Dotykowe elementy sterujące pozwalają wprowadzać zmiany bezpośrednio na lampie, a całość współpracuje z telefonami, komputerami i Stream Deck. Urządzenie działa w całości przez USB-C – podłączone do komputera do codziennego użytku albo do zasilacza lub power banku, gdy potrzebujesz większej jasności. Dołączony statyw mocuje się bezpośrednio do biurka, a samą lampę można odłączyć, aby użyć jej z istniejącym zestawem lub uchwytem zgodnym z MagSafe.







Światło

Key Light Air zapewnia do 2 100 lumenów dzięki sprawdzonym diodom LED OSRAM, z płynną regulacją od delikatnej poświaty po pełną jasność. Technologia edge-lit równomiernie rozprowadza światło po całym panelu, zapewniając miękki, naturalny efekt, który jest łagodniejszy dla oczu. Temperaturę barwową można regulować od ciepłej po chłodną, aby dopasować ją do każdego otoczenia, a praca bez migotania sprawia, że obraz wideo pozostaje płynny. Przy przekątnej 15 cali Key Light Air jest wystarczająco duża, by zapewnić profesjonalne efekty, a jednocześnie na tyle kompaktowa, by zmieścić się na biurku, nie dominując nad nim. Smukła sylwetka i czysty design wtapiają się w setup, zamiast rzucać się w oczy, i doskonale komponują się obok monitorów, mikrofonów i kamer. Wypełnia lukę, którą pomija większość lamp dla twórców – jest bardziej wszechstronna niż mały panel do rozmów wideo i bardziej praktyczna niż studyjny zestaw przeznaczony do większych pomieszczeń. Niezależnie od tego, czy to livestream, nagranie na YouTube, czy spotkanie służbowe, Key Light Air zapewnia odpowiednie światło i nie wchodzi w drogę.



Sterowanie

Dotykowe elementy sterujące umieszczają regulację jasności, temperatury barwowej oraz dwa konfigurowalne presety bezpośrednio na lampie. Są rozmieszczone centralnie z przodu, aby zapewnić łatwy dostęp. Do sterowania na odległość aplikacja Elgato Control Center łączy się przez USB lub Wi-Fi. Jest dostępna bezpłatnie na Mac, Windows, iOS i Android. Stream Deck idzie o krok dalej, pozwalając twórcom regulować oświetlenie bez utraty koncentracji. Działa każdy model, choć Stream Deck + wyróżnia się pokrętłami do precyzyjnej regulacji. A w przypadku zestawów z wieloma lampami wszystkim można zarządzać z jednego miejsca. Razem dają swobodę sterowania Key Light Air dokładnie tak, jak wymaga tego dana chwila.



Zasilanie

Pojedynczy kabel USB-C podłączony do komputera zapewnia do 400 lumenów – więcej niż wystarczająco światła dla większości biurkowych setupów. Wystarczy podłączyć i gotowe. Gdy potrzebujesz więcej jasności lub swobody w ustawieniu, masz do dyspozycji różne opcje. Zasilacz USB-C PD o mocy 30 W lub wyższej odblokowuje pełne 2 100 lumenów, gdy ujęcie wymaga więcej. Power bank działa tak samo – mocowany z tyłu za pomocą MagSafe i zasilany kablem USB-C, bez potrzeby użycia komputera czy gniazdka. Od tworzenia przy biurku po nagrywanie w drodze – Key Light Air ma zasilanie na każdą sytuację.



Montaż

Dołączony statyw mocuje się do krawędzi biurka, oszczędzając miejsce, i wygina się nad monitorami. Ma regulowaną wysokość oraz głowicę kulową do ustawienia idealnego kąta. Dodatkowo wbudowana organizacja kabli dba o schludny wygląd. Key Light Air można również odłączyć od statywu, aby korzystać z niej poza biurkiem. Trzy gwinty 1/4 cala pozwalają zamontować ją na istniejącym zestawie w praktycznie dowolnej orientacji. Wbudowany pierścień MagSafe idzie jeszcze dalej, pozwalając twórcom błyskawicznie przełączać się między setupami za pomocą kompatybilnego uchwytu.



Dostępność

Key Light Air jest dostępna od dziś na elgato.com w ponad 40 krajach i regionach. Autoryzowani sprzedawcy z globalnej sieci CORSAIR dołączą wkrótce. Sugerowana cena detaliczna wynosi 139.99 USD. Dostępna jest również wersja z samą lampą w cenie 119.99 USD.



Dostępne są również dwa akcesoria na wyłączność sklepu internetowego, ze specjalnymi ofertami premierowymi przy zakupie razem z Key Light Air. P30 Power Supply to zasilacz USB-C PD o mocy 30 W, który odblokowuje pełną jasność i można go dodać do zamówienia bezpłatnie. Focus Grid mocuje się magnetycznie, ograniczając rozpraszanie światła i dając większą kontrolę nad tym, gdzie ono pada i jest dostępny za pół ceny.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR