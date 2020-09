Elgato Ring Light - Oświetlenie na żądanie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato wprowadził do sprzedaży nowe lampy klasy premium – Ring Light. Premierowy produkt to pierścień z diodami LED rozmieszczonymi na krawędziach zapewniający wysokiej jakości oświetlenie bez odblasków. Ring Light o średnicy 17 cali ma dwie warstwy rozpraszania światła pozwalające emitować okrągłą poświatę, która równomiernie oświetla kontury twarzy, eliminuje cienie i wygładza skórę. Lampa Ring Light jest wyposażona w moduł Wi-Fi umożliwiający wygodne sterowanie za pomocą aplikacji dostępnej dla telefonów iPhone, urządzeń z systemem Android, MacOS czy Windows.







Dołączający do starszego rodzeństwa, lamp Key Light i Key Light Air, Ring Light charakteryzuje sią taką samą wysoką jakością i jest wyposażona w lampy LED firmy OSRAM zapewniające światło bez migania. Maksymalna jasność lampy wynosi 2500 lumenów i dzięki regulacji w krokach co jeden procent można ją dostosować do każdych warunków. Z kolei zakres temperatury barwowej od 2900 do 7000 K pozwala uzyskać potrzebny odcień bez konieczności stosowania zewnętrznych filtrów koloru. Podświetlenie Elgato rozmieszczone na krawędziach i wielowarstwowa technologia rozpraszania umożliwiają bezproblemową pracę bez przemęczenia oczu.



Ring Light można sterować przez Wi-Fi za pomocą dostępnej bezpłatnie aplikacji Control Center zainstalowanej na komputerze lub telefonie. Lampą można zarządzać także poprzez urządzenie Elgato Stream Deck pozwalające na sterowanie dotykiem przy użyciu dedykowanych klawiszy LCD, które można dostosować do obsługi całego zestawu audio-wideo. Ponadto, produkt amerykańskiego producenta można obsługiwać ręcznie za pomocą dwóch przycisków do ustawiania jasności i temperatury barwowej przydatnych, gdy nie ma pod ręką ani komputera, ani telefonu.



Ring Light montuje się na fabrycznie dołączonym, teleskopowym wysięgniku umożliwiającym regulację wysokości i kąta padania światła w trzech wymiarach. Co więcej, za pomocą uchwytu kulowego ze śrubą 1/4 cala można przymocować aparat lub uchwyt telefonu (np. Elgato Phone Grip – do nabycia osobno). Ustawienie lampy można regulować niezależnie od aparatu lub kamerki, co pozwala na uzyskanie idealnych ujęć niezależnie od rodzaju nagrywanego materiału wideo lub podczas streamowania. Zacisk mocujący do biurka z wyściółką umożliwia bezpieczne mocowanie i nie zajmuje dużo miejsca na biurku.



Lampa Elgato Ring Light jest już dostępna w sprzedaży w europejskim sklepie internetowym firmy CORSAIR. Do Polski premierowe produkty trafią do najpopularniejszych sklepów ze sprzętem komputerowym najpóźniej do końca października br. Sugerowana cena detaliczna to 199.99 €uro. Sprzęt kalifornijskiej marki jest objęty dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.























Źródło: Info Prasowe / Elgato