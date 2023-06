Elgato Stream Deck - Zamień swojego iPhone’a lub iPada w kontroler

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka zależna firmy CORSAIR, ogłasza ważną aktualizację cyfrowej wersji swojego cenionego rozwiązania Stream Deck – Stream Deck Mobile. Aplikacja Stream Deck Mobile zamienia każdy smartfon w ręczne urządzenie pozwalające zwiększyć produktywność. Po dzisiejszej aktualizacji każdy posiadacz iPhone’a i iPada będzie mógł bezpłatnie używać aplikacji Stream Deck Mobile w zakresie do sześciu klawiszy. Inne istotne zmiany to wprowadzenie dodatkowych możliwości kontrolowania ulubionych aplikacji i kontrolowania ich konfiguracji.







Teraz, dzięki modelowi „freemium”, aplikacja Stream Deck Mobile jest bardziej dostępna dla milionów klientów na całym świecie. Użytkownicy mogą korzystać z najlepszych funkcji aplikacji Stream Deck na swoich iPhone’ach i iPadach za darmo — w tym mogą korzystać z sześciu klawiszy, nieograniczonej liczby działań oraz setek wtyczek dla popularnych aplikacji. Opcjonalna subskrypcja Pro lub zakupu pozwalają odblokować zaawansowane funkcje, takie jak niestandardowe układy, tła i do 64 klawiszy — dwa razy więcej niż oferuje największe fizyczne urządzenie Elgato — Stream Deck XL.



Od tej pory aplikacja Stream Deck Mobile jest dostępna dla systemu iPadOS i pozwala w pełni wykorzystać duży ekran tego urządzenia. Dzięki funkcjom wielozadaniowości iPada użytkownicy mogą uruchomić aplikację Stream Deck Mobile wraz z innymi aplikacjami i stronami internetowymi, a nawet mogą uruchomić dwie klawiatury Stream Deck Mobile jednocześnie, co daje im dostęp aż do 128 klawiszy na raz (wymagana jest subskrypcja Pro).



Podstawą dzisiejszej aktualizacji jest przede wszystkich personalizacja. Od tej pory użytkownicy mogą przełączać się między trybem jasnym i ciemnym, kontrolować rotację klawiatury oraz badać wtyczki i profile społeczności w Elgato Marketplace. Dzięki aplikacji Stream Deck Mobile Pro mogą nawet zmieniać liczbę i układ swoich klawiszy — a także mogą spersonalizować wygląd aplikacji za pomocą niestandardowych osłon lub zdjęć ze swojej rolki aparatu.



Aplikacja Stream Deck Mobile Pro jest dostępna w subskrypcji miesięcznej (w cenie 2.99 USD) i rocznej (w cenie 24.,99 USD) oraz jako zakup jednorazowy (w cenie 49.99 USD). Ceny różnią się w zależności od regionu. Aplikacja jest dostępna do pobrania w Apple App Store dla systemu iOS i dla urządzeń z systemem iPadOS - LINK.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair