Elgato Studio 2.0 - jedno miejsce do zarządzania całym setupem wideo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka należąca do CORSAIR, udostępniła dziś Studio 2.0, kolejną odsłonę swojego oprogramowania wideo na komputery PC i Mac. Jego centralnym elementem jest przeprojektowana obsługa Promptera, obejmująca nowy edytor scenariuszy, ulepszone śledzenie głosu i czat z wielu platform. Po raz pierwszy jest ona dostępna dla wszystkich: wbudowany Virtual Prompter zmienia dowolny laptop lub monitor w teleprompter, bez żadnego dodatkowego sprzętu. Studio obejmuje teraz także ustawienia kamer, w pełni zastępując Camera Hub i gromadząc cały proces pracy twórców z wideo w jednym miejscu.







O co prosili twórcy

Każdy element obsługi Promptera został przebudowany na podstawie opinii społeczności, począwszy od fundamentów. Studio oferuje szybszą i płynniejszą pracę na komputerach PC i Mac, a także odświeżony interfejs zaprojektowany wokół tego, jak twórcy naprawdę pracują. Edytor scenariuszy został całkowicie przemyślany na nowo i oferuje pełną obsługę Markdowna, dzięki czemu formatowanie, takie jak nagłówki i listy, zostaje zachowane po przeniesieniu tekstu z innych aplikacji. Scenariusze mają teraz własną bibliotekę, którą znacznie łatwiej zarządzać, z wyszukiwarką, ulubionymi i kartami umożliwiającymi pracę nad kilkoma scenariuszami jednocześnie. A ponieważ Prompter nie musi już być podłączony, twórcy mogą odejść od biurka i pisać, gdy tylko przyjdzie wena.



Voice Sync, który wykorzystuje rozpoznawanie mowy, by przewijać scenariusz w tempie mowy prezentera, został przebudowany, aby zapewnić bardziej niezawodne śledzenie głosu. Nie wymaga już też wydajnego sprzętu i działa teraz na praktycznie każdym systemie, w tym na komputerach PC z procesorami Intel i AMD. Nowe widżety ekranowe, takie jak timer i wskaźnik postępu, pozwalają twórcom na bieżąco śledzić przebieg sesji. A w produkcjach, w których pomaga druga osoba, operator może teraz widzieć dokładnie to samo co prezenter i prowadzić scenariusz w czasie rzeczywistym. Czat na żywo obejmuje teraz nie tylko Twitch, ale też YouTube i Kick, dzięki czemu twórcy mogą śledzić rozmowę, nie odrywając wzroku od kamery. Osoby nadające na wielu platformach jednocześnie widzą wszystkie wiadomości w jednym zbiorczym widoku, więc nikt nie zostaje pominięty.



Teleprompter na każdym ekranie

Dzięki nowej, wbudowanej funkcji Virtual Prompter wszystkie te możliwości są teraz dostępne dla każdego, kto pobierze Studio, bez potrzeby posiadania sprzętu Elgato. Virtual Prompter zmienia posiadany już laptop lub monitor w teleprompter i oferuje dwie pozycje do wyboru: Docked i Floating. Pozycja Docked wyświetla scenariusz na wąskim pasku tuż pod kamerą, dzięki czemu wzrok prezentera pozostaje blisko obiektywu. Działa z każdą kamerą umieszczoną przy górnej krawędzi ekranu, od wbudowanej kamery internetowej laptopa po aparat DSLR zamontowany nad monitorem. Ponieważ jest bezpłatna i nie ma limitu czasu, twórcy mogą wypróbować teleprompter, zanim zainwestują w nowy sprzęt.



W konfiguracjach wymagających większej elastyczności pozycja Floating przenosi scenariusz do okna, które można umieścić w dowolnym miejscu ekranu, na przykład obok rozmowy wideo lub prezentacji. Może ono nawet działać w trybie pełnoekranowym na teleprompterze innej firmy, który pełni funkcję dodatkowego wyświetlacza, dając posiadanemu już sprzętowi nowe możliwości dzięki oprogramowaniu. Twórcy mogą odblokować pozycję Floating, kupując Virtual Prompter Pro w Elgato Marketplace lub podłączając fizyczny Prompter.



„Widzieliśmy, jak bardzo teleprompter zmienia sposób, w jaki twórcy prezentują się przed kamerą, i nie powinno to zależeć od tego, czy ktoś go posiada” – powiedział Riccardo Iavarone, zastępca wiceprezesa ds. marketingu w Elgato. „Dzięki Virtual Prompter każdy twórca może sam przekonać się o różnicy i zdecydować, co dalej.”



Nowy dom dla kamer

Twórcy korzystający z Elgato Facecam lub Cam Link mogą teraz nagrywać bezpośrednio w Studio, tuż obok swojego scenariusza, uzyskując wideo wysokiej jakości niemal bez konfiguracji. Ustawienia takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę i kodek są wbudowane, a dźwięk może pochodzić z dowolnego mikrofonu, a nawet z miksu Wave Link. Podgląd na żywo, dostępny teraz na komputerach PC i Mac, pozwala łatwo sprawdzić, czy wszystko jest w kadrze i jest ostre. Zupełnie nowy HUD pokazuje na żywo bieżące ustawienia kamery, a siatka kompozycyjna pomaga idealnie ustawić ujęcie. Podczas prezentacji twórcy mogą nawet umieścić podgląd za scenariuszem, by czytać ze spokojną głową. Właściciele kamer Facecam znajdą tu również najważniejsze opcje sterowania, od zoomu po ekspozycję i balans bieli. Ich dotychczasowe ustawienia przenoszą się automatycznie z Camera Hub, więc nie trzeba niczego konfigurować od nowa.



Gotowe na rozbudowę

Do tej pory każde nowe urządzenie w setupie wideo zwykle oznaczało kolejny program do opanowania i kolejne okno do obsługi. Studio łączy to wszystko w jednym miejscu i po Wave Link jest kolejnym oprogramowaniem Elgato dostępnym dla wszystkich. Sprzęt Elgato przenosi te możliwości jeszcze dalej: od wbudowanego nagrywania po idealny kontakt wzrokowy dzięki fizycznemu Prompterowi. Wszystkie funkcje Studio są też dostępne jednym dotknięciem na Stream Decku. Gruntownie odświeżona wtyczka pozwala twórcom poruszać się po scenariuszu, dopasowywać kadr lub rozpoczynać nagrywanie, nawet podczas pracy w innych aplikacjach. A gdy ich setup się rozrasta, reszta ekosystemu Elgato jest gotowa, by rozwijać się razem z nim.



Dostępność

Studio 2.0 jest dostępne od dziś do bezpłatnego pobrania na komputery PC i Mac na stronie elgato.com. Wymaga systemu Windows 11 (64-bit lub ARM64) albo macOS 26 Tahoe lub nowszego.



Virtual Prompter Pro, który odblokowuje pozycję Floating, jest dostępny w Marketplace w cenie 2.99 USD miesięcznie, 29.90 USD rocznie lub 49.99 USD za dożywotni dostęp. Zaktualizowana wtyczka Studio do Stream Decka jest również dostępna od dziś do bezpłatnego pobrania w Elgato Marketplace.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR