Elgato Wave Link 2.0 - Kształtuj swój głos, rządź swoim dźwiękiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato z dumą prezentuje Wave Link 2.0, najnowszą wersję swojego potężnego oprogramowania do zarządzania dźwiękiem. To aktualizacja, która wprowadza niesamowite nowe funkcje i znaczące ulepszenia w codziennym użytkowaniu. Najważniejsze z nich to Voice Focus, czyli wbudowane narzędzie, które sprawia, że głos brzmi wyraźnie w każdej przestrzeni, oraz One-Click Audio Routing do łatwej konfiguracji i dostosowywania dźwięku. Wave Link 2.0 na nowo definiuje zarządzanie dźwiękiem, rozwiązując kluczowe problemy, z jakimi mierzą się twórcy treści i profesjonaliści cyfrowi.



Wysuń mowę na pierwszy plan

Voice Focus, opracowany we współpracy z ai|coustics, wprowadza zaawansowaną technologię poprawy głosu dla użytkowników mikrofonów i interfejsów audio Elgato Wave. Dzięki inteligentnym algorytmom uczenia maszynowego narzędzie eliminuje hałasy w tle, pogłos pomieszczenia i echo – izolując jednocześnie głos użytkownika i podnosząc jego jakość do profesjonalnego poziomu. Nie trzeba znać się na dźwięku ani tracić czasu na ręczne ustawienia – Voice Focus sprawia, że każdy brzmi jak w studiu, i to w kilka sekund. Niezależnie od tego, czy prowadzisz transmisję na żywo, nagrywasz podcast, czy bierzesz udział w spotkaniu, możesz mieć pewność, że Twój głos będzie wyraźny – nawet w pomieszczeniach o kiepskiej akustyce.



Routing stał się prosty

Wave Link 2.0 sprawia, że zarządzanie dźwiękiem jest prostsze niż kiedykolwiek. One-Click Audio Routing pozwala natychmiast przypisać aplikacje do kanałów, co znacząco przyspiesza konfigurację i jednocześnie daje pełną swobodę w dopasowywaniu ustawień. Nowe funkcje, takie jak App Grouping, umożliwiają łączenie wielu aplikacji w jednym kanale, a Input Channel Renaming pozwala na nadawanie własnych nazw kanałom dla lepszej organizacji. Jeśli nie używasz niektórych wejść, Channel Hiding ukrywa je, dzięki czemu interfejs pozostaje przejrzysty. Dzięki tym ulepszeniom możesz skupić się na pracy, zamiast tracić czas na zarządzanie ustawieniami.



Efekty stały się proste

Wave Link 2.0 oferuje profesjonalne efekty dźwiękowe, które pozwalają twórcom i profesjonalistom osiągnąć wyjątkową jakość dźwięku – bez zbędnych komplikacji. Compressor, De-Esser, Equalizer i ReverbFX od Elgato umożliwiają precyzyjne dostrojenie brzmienia, a obsługa VST2, VST3 i AU daje dostęp do szerokiej gamy wtyczek audio. Dodatkowo użytkownicy mogą odkrywać zasoby dostępne w Elgato Marketplace – miejscu stworzonym dla tych, którzy chcą wynieść swoje treści na wyższy poziom. Znajdziesz tam nie tylko efekty od Elgato, ale też preset’y i narzędzia od najlepszych twórców, takich jak EposVox i Harris Heller. Po pobraniu i dopasowaniu efektów możesz je sprawdzić w Sound Check – wbudowanym narzędziu do podglądu i dostosowania dźwięku w ostatniej chwili. Dzięki temu zawsze masz pewność, że brzmisz świetnie przed rozpoczęciem streamu, nagrania lub spotkania.



Przewaga Stream Deck

Wave Link 2.0 perfekcyjnie współpracuje ze Stream Deck, przenosząc kontrolę audio na nowy poziom. Dzięki prostemu eksportowi ustawień, wszystkie elementy sterujące pojawiają się w interfejsie Stream Deck – tak, aby przypominał klasyczny mikser audio. Nie musisz już przeklikiwać się przez oprogramowanie w kluczowych momentach – wystarczy jedno dotknięcie, by zmienić ustawienia i skupić się na tym, co najważniejsze: Twoim przekazie i odbiorcach.



Twórz więcej, martw się mniej

„Naszym celem w przypadku Wave Link 2.0 było wprowadzenie znaczących ulepszeń do już potężnego oprogramowania audio” – mówi Julian Fest, dyrektor generalny Elgato. „Chcieliśmy uprościć profesjonalne zarządzanie dźwiękiem i sprawić, by zaawansowane funkcje były łatwiejsze w obsłudze. W tej aktualizacji nie chodzi tylko o dodanie nowych funkcji – chodzi o to, by zmienić sposób, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję ze swoim dźwiękiem i umożliwić każdemu brzmienie na najwyższym poziomie.”



Dzięki Wave Link 2.0 zarządzanie dźwiękiem nigdy nie było prostsze. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz i chcesz uzyskać profesjonalny dźwięk jednym kliknięciem, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem i chcesz dopracować każdy szczegół – to narzędzie daje Ci pełną swobodę i kontrolę. Więcej mocy, mniej wysiłku – to aktualizacja, która otwiera świat profesjonalnego dźwięku dla każdego.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR