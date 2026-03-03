Elgato Wave Next - ekosystem audio, który napędza nową erę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka należąca do CORSAIR, ogłasza dziś Wave Next, nową generację swoich rozwiązań audio oraz najbardziej znaczącą ewolucję platformy Wave od czasu jej debiutu w 2020 roku. Wave Next łączy sześć ściśle zintegrowanych produktów: oprogramowanie Wave Link 3.0, Wave:3 MK.2, Wave XLR MK.2, XLR Dock MK.2, Wave XLR Pro oraz Stream Deck + XL. Razem tworzą spójny ekosystem obejmujący przechwytywanie, przetwarzanie i kontrolę dźwięku, zaprojektowany z myślą o rzeczywistych potrzebach współczesnych twórców i profesjonalistów.







Wave Link 3.0: bezpłatny dla wszystkich

Sercem Wave Next jest Wave Link 3.0 — całkowicie przeprojektowana platforma miksowania dźwięku firmy Elgato. Jest ona dostępna bezpłatnie dla systemów Windows i macOS oraz kompatybilna z praktycznie każdym mikrofonem, mikserem lub interfejsem audio. Wave Link 3.0 zapewnia intuicyjną kontrolę nad nowoczesnymi procesami pracy z dźwiękiem, łącząc źródła sprzętowe i wejścia programowe w jednej aplikacji. Umożliwia tworzenie do pięciu niezależnych submiksów, kierując głos, muzykę, czat, dźwięk z gier i inne źródła do oddzielnych wyjść przeznaczonych do streamingu, nagrywania, monitorowania lub rozmów. Przetwarzanie efektów na poziomie kanału pozwala indywidualnie kształtować każde źródło za pomocą wtyczek VST. Nowa pozioma tabela routingu zastępuje tradycyjne paski kanałów, oferując przejrzysty wgląd w cały przepływ pracy. Aplikacje można przypisywać do kanałów jednym kliknięciem, a wiele z nich może działać w obrębie jednego kanału. Natywna integracja z Stream Deck umożliwia bezpośrednią kontrolę dzięki wtyczce, która automatycznie generuje układy interfejsu, czyli profile, w oparciu o konfigurację użytkownika.



Wave Link 3.0 współpracuje z każdym urządzeniem audio. W połączeniu ze sprzętem Elgato Wave zapewnia rozszerzoną integrację obejmującą konfigurację krok po kroku, dedykowany panel sterowania z bezpośrednim dostępem do ustawień Wave FX Processor, wybór trybu monitorowania, Auto Gain Wizard oraz personalizację podświetlenia LED. Niezależnie od tego, czy chodzi o streaming, podcast, czy serię spotkań online, Wave Link 3.0 gwarantuje przejrzysty i w pełni kontrolowany przepływ pracy z dźwiękiem — bez względu na używany mikrofon. Dodatkowo w Elgato Marketplace dostępne są dedykowane efekty od Elgato oraz wybranych partnerów zewnętrznych, a kolejne będą stopniowo udostępniane. Użytkownicy mogą rozbudowywać swoje konfiguracje o starannie dobrane narzędzia zaprojektowane specjalnie dla ekosystemu Wave.



Wave FX Processor: nowe podejście do ścieżki sygnału

Każde nowe urządzenie Wave jest napędzane przez Wave FX Processor — specjalnie opracowany układ scalony stworzony we współpracy z LEWITT Audio, który fundamentalnie zmienia sposób, w jaki sygnał audio przemieszcza się z mikrofonu do aplikacji. Wave FX Processor optymalizuje całą ścieżkę sygnału, przenosząc kluczowe przetwarzanie na poziom sprzętu tam, gdzie jest to możliwe, oraz integrując efekty programowe tam, gdzie ma to uzasadnienie. Efektem jest gotowy sygnał audio, który trafia bezpośrednio do każdej aplikacji, bez konieczności korzystania z wirtualnych urządzeń audio czy obejść routingu.



Ścieżka sygnału rozpoczyna się od Clipguard 2.0 — warstwowej architektury łączącej wiele przetworników analogowo-cyfrowych, wewnętrzne przetwarzanie 32-bitowe w formacie zmiennoprzecinkowym oraz inteligentne ograniczanie, które zapobiega przesterowaniom, zanim do nich dojdzie. Pięć wbudowanych efektów DSP — Low Cut Filter, Expander, Voice Tune, Compressor oraz EQ — kształtuje brzmienie głosu w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i bez obciążania procesora. Technologia VST Insert tworzy dedykowaną ścieżkę o niskiej latencji między sprzętem a Wave Link. Studyjne efekty VST są przetwarzane na komputerze i bezpośrednio wprowadzane z powrotem do sprzętowego łańcucha sygnałowego. W rezultacie pojedyncze wejście mikrofonowe przenosi w pełni przetworzony sygnał, obejmujący zarówno efekty DSP, jak i programowe, do dowolnej aplikacji.



Wave FX Processor stanowi podstawę czterech urządzeń tworzących nowy fundament platformy Wave:

Wave:3 MK.2: mikrofon pojemnościowy USB - Dla osób poszukujących profesjonalnego brzmienia bez skomplikowanej konfiguracji Wave:3 MK.2 oferuje zaawansowane przetwarzanie w zoptymalizowanej formie USB. Oparty na kapsule superkardioidalnej dostrojonej we współpracy z LEWITT, zapewnia skupione i szczegółowe brzmienie głosu przy jednoczesnej redukcji hałasu otoczenia. Wielofunkcyjne pokrętło z pierścieniem LED umożliwia intuicyjną kontrolę wzmocnienia i monitorowania, a pojemnościowy przycisk wyciszenia pozwala na bezgłośną obsługę. Auto Gain Wizard upraszcza konfigurację, a dwa tryby monitorowania pozwalają słyszeć dźwięk przetworzony przez DSP lub w pełni zintegrowany z efektami VST. Wszystkie ustawienia zapisywane są bezpośrednio w mikrofonie, co zapewnia spójność działania w różnych systemach.



Wave XLR MK.2: zintegrowany interfejs mikrofonowy - Dla twórców korzystających z mikrofonów XLR, którzy oczekują zintegrowanego przetwarzania i kontroli programowej, Wave XLR MK.2 przygotowuje każdy mikrofon XLR do cyfrowych procesów produkcyjnych. Oferując 80 dB czystego wzmocnienia, zasilanie fantomowe 48V oraz zakres dynamiki 135 dB, obsługuje zarówno czułe mikrofony pojemnościowe, jak i wymagające modele dynamiczne. Auto Gain Wizard upraszcza konfigurację poziomów, a wydajne wyjście słuchawkowe oraz wybieralne tryby monitorowania zapewniają precyzyjną kontrolę. Linear Mic Mix oraz Mic/PC Mix umożliwiają elastyczne zarządzanie balansem między mikrofonem a dźwiękiem systemowym podczas nagrywania, streamowania czy rozmów.



XLR Dock MK.2: dla Stream Deck + - Zaprojektowany wyłącznie dla Stream Deck +, XLR Dock MK.2 integruje profesjonalny sygnał XLR bezpośrednio z modułową powierzchnią sterującą. Oferuje 80 dB czystego wzmocnienia, zasilanie fantomowe 48V, wbudowane efekty DSP oraz obsługę VST Insert o niskiej latencji, zarządzane za pomocą pokręteł i klawiszy LCD Stream Deck +. Audio i kontrola łączą się w kompaktowej formie, redukując przestrzeń zajmowaną na biurku przy zachowaniu pełnej elastyczności monitorowania dzięki ulepszonemu wzmacniaczowi słuchawkowemu z dwoma trybami miksu. XLR Dock wymaga Stream Deck + i nie działa jako urządzenie samodzielne.



Wave XLR Pro: zintegrowana matryca audio (Dostępność w drugim kwartale 2026 r) - Nowy punkt odniesienia w produkcji audio na desktopie. Wave XLR Pro integruje dwa w pełni niezależne wejścia XLR, każde z 80 dB czystego wzmocnienia, eliminując potrzebę stosowania oddzielnych interfejsów czy mikserów w konfiguracjach z dwoma mikrofonami. Pięć sprzętowych miksów zapewnia monitorowanie bez opóźnień i umożliwia oddzielne wyjścia dla streamingu, nagrywania oraz odsłuchu osobistego bez dodatkowych narzędzi routingu. Wbudowany efekt Maximizer utrzymuje spójny poziom głośności, a funkcja Ducking dla każdego kanału automatycznie redukuje inne źródła dźwięku podczas mówienia.



Wydajne wyjścia słuchawkowe na panelach przednim i tylnym obsługują złącza 3,5 mm oraz 6,3 mm i napędzają słuchawki o impedancji do 600 omów, umożliwiając prowadzącemu i współprowadzącemu monitorowanie oddzielnych miksów. USB Aux pozwala podłączyć drugi komputer, konsolę lub smartfon, a stereofoniczne wejście/wyjście liniowe integruje zewnętrzne miksery lub monitory aktywne. Tryb standalone zachowuje ustawienia routingu i DSP nawet bez podłączonego komputera. W połączeniu z Stream Deck, Wave XLR Pro oferuje zaawansowaną kontrolę audio w kompaktowej formie desktopowej z gwintem 1/4 cala do łatwego montażu.



Stream Deck + XL: audio, które można dotknąć

Po skierowaniu sygnału przez Wave Link i przetworzeniu przez Wave FX, Stream Deck + XL staje się centralną powierzchnią sterującą. 36 konfigurowalnych klawiszy LCD, sześć wielofunkcyjnych pokręteł oraz ultraszeroki pasek dotykowy umożliwiają regulację poziomów, wyciszanie wejść, aktywowanie efektów i przełączanie miksów z wizualną informacją zwrotną w czasie rzeczywistym — bez otwierania dodatkowych okien oprogramowania. W połączeniu z Wave XLR Pro zapewnia możliwości miksowania klasy profesjonalnej bez krzywej uczenia się, rozmiaru i kosztów tradycyjnego miksera. Poza obszarem audio Stream Deck + XL pozostaje wszechstronnym narzędziem usprawniającym pracę w wielu branżach i aplikacjach.



Wave Next: zaprojektowany z myślą o rozwoju

Wave Next to zintegrowany ekosystem, w którym każdy element wzmacnia pozostałe. Wave Link 3.0 dostarcza inteligencję routingu i miksowania na poziomie oprogramowania, Wave FX Processor optymalizuje ścieżkę sygnału na poziomie sprzętu, a Stream Deck zapewnia fizyczną kontrolę nad całą platformą. Można rozpocząć od jednego mikrofonu USB, a następnie rozbudować konfigurację do systemów wielomikrofonowych lub dual-PC w ramach linii Wave. Ponieważ oprogramowanie, sprzęt i powierzchnie sterujące zostały zaprojektowane do współpracy, rozbudowa nie wymaga przebudowy istniejących procesów od podstaw.



Prosty, gdy potrzebna jest prostota. Wydajny, gdy wymagana jest pełna moc. Wave został zaprojektowany, aby ewoluować. Wave Next otwiera nowy rozdział w historii audio Elgato, w którym oprogramowanie, sprzęt i kontrola tworzą jeden spójny system. To jest Wave Next.



Dostępność

Wave:3 MK.2, Wave XLR MK.2, XLR Dock MK.2 oraz Stream Deck + XL są dostępne od dziś na stronie elgato.com oraz u autoryzowanych partnerów w globalnej sieci CORSAIR. Wave XLR Pro trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2026 roku. Wave Link 3.0 można pobrać bezpłatnie ze strony elgato.com.

































źródło: Info Prasowe - CORSAIR