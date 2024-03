Elgato przedstawia nową kamerę Facecam z technologią HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Elgato przedstawiła kamerę Facecam MK.2, która jeszcze bardziej rozszerza zakres możliwości chętnie wybieranej przez twórców kamery internetowej 1080p60. Najnowszy model ma wszystkie cechy, za które użytkownicy pokochali Facecam, plus nowe funkcje, takie jak HDR, wbudowaną migawkę zapewniającą prywatność oraz efekty panoramowania, przechylenia i zoomu. Kamera Facecam MK.2 zapewniająca lepszej jakości pozwala streamerom i profesjonalistom uzyskanie jeszcze bardziej realistycznego obrazu nawet w słabym oświetleniu. Jej elegancka konstrukcja naturalnie wpasowuje się w nowoczesny wystrój wnętrza, a niski profil ułatwia łapanie kontaktu wzrokowego. Od dziś kamera Facecam MK.2 jest dostępna w sklepie internetowym, a u innych dostawców będzie można ją nabyć wkrótce. Użytkownicy mogą bezpłatnie pobrać specjalne oprogramowanie do kamery, Camera Hub, w witrynie Elgato.







Poprawiona jakość obrazu

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii kamera Facecam MK.2 lepiej odwzorowuje detale i kolory w porównaniu do poprzedniej wersji. Zwiększona czułość sprawia, że kamera Facecam MK.2 lepiej radzi sobie w warunkach słabego oświetlenia, takich jak ciemny pokój gracza czy pomieszczenie biurowe w nocy. W efekcie obraz o jakości lepszej niż Full HD wygląda żywo i profesjonalnie.



Ultrapłynne HDR

Dla kemary Facecam MK.2 oświetlenie o wysokim kontraście nie stanowi już problemu. Technologia HDR zapewnia realistyczne kolory i szczegółowy obraz nawet na tle jasnych okien biurowych czy w ciemnych pomieszczeniach oświetlonym lampami LED. Ponadto kamera Facecam MK.2 rejestruje obraz HDR w jakości Full HD przy imponującej liczbie 60 klatek na sekundę — to dwa razy więcej niż osiągają inne kamery internetowe — co zapewnia niezwykle płynny i ostry obraz.



Prywatność w standardzie

Teraz użytkownicy mogą chronić obiektyw kamery i prywatność za jednym pociągnięciem. Kamera Facecam MK.2 ma specjalną przesuwaną osłonę. Dzięki temu użytkownik nie musi już szukać zawieruszonej zaślepki ani mocować się z przypinanymi osłonami. Dzięki Facecam MK.2 spokój ducha jest dostępny na wyciągnięcie ręki.



Niskoprofilowa konstrukcja

Nowy uchwyt i mniejszy rozmiar sprawiają, że nowa kamera Facecam idealnie dopasowuje się do każdego zestawu. Umieszczony nisko na monitorze model Facecam MK.2 ma bezpieczny uchwyt mocujący i ułatwia nawiązywanie kontaktu wzrokowego. Jego elegancka i kompaktowa konstrukcja nie tylko nadaje nowoczesny wygląd pomieszczeniu, ale również minimalizuje czynniki rozpraszające wokół ekranu. Kamerę Facecam MK.2, tak jak oryginał, można także przymocować do wysięgnika lub stelaża za pomocą standardowego gwintu 1/4 cala.



Zoom, przechylenie i panoramowanie

Teraz jeszcze łatwiej uzyskasz idealne ujęcie. Kamera Facecam MK.2 daje użytkownikom jeszcze większą kontrolę nad obiektywem dzięki funkcjom przechylania i panoramowania. Po raz pierwszy twórcy mogą dowolnie regulować swoje pole widoku za pomocą Camera Hub lub Stream Deck. Kamera Facecam MK.2 umożliwia dowolną konfigurację sceny, czy to przez wyśrodkowanie twarzy w kadrze, czy odcięciu widoku zagraconego pokoju.



Slow motion w wysokiej rozdzielczości

Dla twórców wideo Facecam MK.2 ma funkcję ultrapłynnego nagrywania slow motion, jak w lustrzankach lub kamerach bezlusterkowych. Jest w stanie rejestrować 120 klatek na sekundę w rozdzielczości HD (720p), co pozwala uchwycić najdrobniejsze detale nawet w najszybszym ruchu. Przy połączeniu przez USB 3.0 kamera Facecam MK.2 w trybie slow-mo może nadać kinowy charakter każdej scenie — od tańca, przez polewanie szampanem po grę na bębnie.





























źródło: Info Prasowe - CORSAIR