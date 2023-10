Elgato przedstawia platformę dla twórców materiałów cyfrowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Elgato, marka firmy CORSAIR, z dumą przedstawia Marketplace, pierwszą tego rodzaju wirtualną platformę dla twórców materiałów cyfrowych. W Elgato Marketplace twórcy mogą wyszukiwać wszelkiego rodzaju materiały cyfrowe w jednej wygodnej w obsłudze witrynie. Platforma zawiera zasoby umożliwiające personalizację urządzeń Elgato, takich Stream Deck, na nowe sposoby za pomocą wtyczek, grafik i innych materiałów. Współpracuje ona z popularnymi aplikacjami, takimi jak Wave Link i OBS Studio, dzięki czemu zasoby są łatwe w instalacji i personalizacji. W świecie wirtualnych krajobrazów Marketplace daje twórcom możliwość wyrażania siebie i kształtowania własnych tożsamości.







Wśród tysięcy produktów klasy premium i bezpłatnych dostępnych w Marketplace prawie każdy znajdzie coś dla siebie. Dla posiadaczy urządzeń Stream Deck stworzono setki wtyczek umożliwiających kontrolowanie takich aplikacji, jak Discord i Microsoft Teams. Streamerzy mogą budować swoje marki za pomocą grafik autorstwa najlepszych projektantów, takich jak Nerd czy Die i OWN3D. Z kolei twórcy podcastów mają do dyspozycji bibliotekę efektów głosowych i dźwięków, za pomocą których mogą urozmaicić swoje audycje. Dostępna jest nawet kolekcja szablonów i przejść wideo dla edytorów filmów na YouTube, dzięki którym można tworzyć niesamowite produkcje. W przyszłości Elgato planuje dalej rozwijać ten ekosystem przez dodanie nowych typów produktów, takich jak filtry wideo, efekty zmiany głosu czy efekty rzeczywistości rozszerzonej.



Na użytkowników urządzeń Stream Deck i Wave Link czekają jeszcze inne dobre wiadomości. Każdy, kto utworzy konto na Marketplace, może połączyć z nim swoje aplikacje Elgato, aby skorzystać z opcji szybkiej instalacji. Ta nowa funkcja automatycznie synchronizuje wiele typów zasobów, co upraszcza i przyspiesza ich instalację. W ciągu paru chwil użytkownik może znaleźć i zainstalować materiały, aby używać ich w ulubionych aplikacjach.



Jednak największa zmiana dotyczy sprzedawców, zwanych w społeczności „Twórcami”. Kiedyś Twórcy udostępniali swoje produkty cyfrowe w różnych witrynach internetowych i często trudno im było znaleźć odbiorców. Obecnie, dzięki Marketplace, mogą docierać do nich bezpośrednio przez aplikacje, co daje im możliwość nawiązania kontaktu z milionami potencjalnych autorów. Dzięki temu łatwiej jest im się pokazać, zbudować swoją markę oraz zdobyć przychód — a to wszystko za pośrednictwem jednej łatwej w obsłudze platformy. Choć jeszcze nie wszystkie narzędzia zostały w pełni ukończone, już działa aktywna społeczność Twórców, którzy udzielają się na kanale Discord Elgato. W międzyczasie autorzy i Twórcy mogą zacząć poznawać możliwości Marketplace.





















Źródło: Info Prasowe - CORSAIR