Energizer - Przenośne stacje energii w LAMEL Brands

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LAMEL Brands, jako wyłączny dystrybutor, prezentuje przenośne stacje energii od firmy Energizer. Klienci mogą wybierać spośród 3 modeli: Energizer PPS320W1, Energizer PPS240W2 oraz Energizer PPS960W1. To zaawansowane i wydajne stacje zasilające, zaprojektowane do jednoczesnego ładowania, np. laptopa, lodówki i czajnika i wielu innych urządzeń elektronicznych lub elektronarzędzi. Są idealne do użytku na świeżym powietrzu, w podróży lub jako zapasowe źródło zasilania zarówno w domu jak i w miejscu pracy. Stacja zasilająca Energizer PPS960W1 ma pojemność 960 Wh i 300000mAh. Wyposażona jest w 3 gniazda AC o mocy 700W, jedno gniazdo USB-C 100W oraz 2 wyjścia DC. Unikatowe ogniwa akumulatorowe LiFeP04 umożliwiają wysoką wydajność – można ją naładować aż 2000 razy.







W połączeniu z wyjściem 100W USB-C w technologii Power Delivery, ładowanie smartfonów, laptopów, dronów i innych urządzeń z interfejsem USB-C staje się błyskawiczne i bezproblemowe. Technologia zarządzania ciepłem wyróżnia PPS960W1 spośród innych przenośnych stacji zasilania. Dzięki efektywnemu odprowadzaniu ciepła, możliwa jest długotrwała i bezpieczna praca. Funkcja MPPT (Maximum Power Point Tracking) umożliwia ładowanie urządzenia, wykorzystując fotowoltaiczne panele słoneczne jako źródła zasilania. Zarządzanie baterią z wykorzystaniem Systemu PowerSafe oraz technologia zabezpieczeń chronią stację przed przeładowaniem, przeciążeniem, przegrzaniem i zwarciem.

Energizer PPS960W1 świetnie sprawdzi się jako alternatywne źródło energii zarówno do domu (do zasilenia sprzętu RTV i AGD) oraz wszędzie tam, gdzie może występować problem z prądem, np. na budowach.



Model Energizer PPS960W1 kosztuje 4999 PLN.





Energizer PPS320W1, to stacja zasilająca z baterią o pojemności 96 000 mAh. Posiada 1 gniazdo prądu zmiennego o mocy aż 300W, które pozwala na zasilanie urządzeń takich jak wentylatory, drony czy laptopy. Dodatkowo, znajduje się 1 gniazdo USB-C PD o mocy 60W i 2 wyjścia USB-A o mocy 18W, które umożliwiają szybkie ładowanie telefonów oraz innych urządzeń. Wykorzystując najbardziej zaawansowane ogniwa LiFePO4, stacja ta może być ładowana aż do 2000 razy. Dzięki zaawansowanemu zarządzaniu PowerSafe, zaspokaja ona różnorodne potrzeby użytkowników i zapewnia niezawodne i bezpieczne zasilanie wielu urządzeń elektronicznych.



Zakup stacji Energizer PPS320W1 to koszt 2499 PLN





Energizer PPS240W2, to przenośny zasilacz, który dzięki pojemności 72 000mAh zapewnia wystarczającą moc, aby zasilać wiele urządzeń przez długi czas. Stacja posiada 1x 150W wyjście AC, które umożliwia zasilanie małych urządzeń elektrycznych (lodówki samochodowe, wentylatory). Dodatkowo, znajdują się wejścia 1x 60W USB-C PD i 2x USB-A, które umożliwiają szybkie ładowanie telefonów. PPS240W2 wykorzystuje zaawansowane ogniwo akumulatorowe typu LiFePO4, co pozwala na ponad 2000 cykli ładowania. Urządzenie to wyposażone jest w technologię szybkiego ładowania. Dodatkowo, funkcja MPPT (Maximum Power Point Tracking) umożliwia ładowanie urządzenia, wykorzystując fotowoltaiczne panele słoneczne jako źródła zasilania.



Stacja zasilająca Energizer PPS240W2 kosztuje 1499 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - LAMEL Brands