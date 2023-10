Enleum HPA-23RM - Przenośny wzmacniacz słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Koreański producent znany z tak wyczynowych konstrukcji, jak chociażby entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy AMP-23R wprowadza na rynek urządzenie, jakiego do tej pory nie było. To mobilny wzmacniacz słuchawkowy HPA-23RM, który zawiera wszystkie technologie Enleum takie, jak układ Ensence i JET2 Bias, a przy tym posiada też starannie zaprojektowane zasilanie bateryjne. A to z kolei przekłada się na kompletną izolację od zakłóceń z sieci oraz możliwość zabrania go ze sobą praktycznie wszędzie. To absolutny top, jeżeli chodzi o wzmacniacze słuchawkowe – teraz w mobilnej wersji.







Wzorzec w przenośnym wydaniu

Bazując na ogromnym sukcesie wzmacniacza AMP-23R, konstruktorzy marki Enleum postanowili stworzyć produkt, który połączy dwa światy. Świat hi-endu oraz świat urządzeń przenośnych. W ten sposób powstał HPA-23RM. Litera „R” w nazwie nawiązuje do słowa „reference”, zaś „M” do „mobile”, co podkreśla unikalną, dualną naturę tego urządzenia. Co istotne, w przypadku najnowszego wzmacniacza nie zgodzono się na żadne kompromisy. Dlatego też Enleum HPA-23RM zawiera wyjątkowe, niezwykle rzadko spotykane rozwiązania układowe, które odpowiadały za świetne brzmienie wzmacniaza AMP-23R. Jednocześnie dzięki nowym osiągnięciom technologicznym w zakresie zasilania bateryjnego najnowszy wzmacniacz Enleum da nam to wzorcowe brzmienie w każdym praktycznie miejscu. I będzie autentyczną podstawą do stworzenia mobilnego systemu audio, jakiego jeszcze nie było.



Ensence – unikalna topologia układu

HPA-23RM bazuje (podobnie, jak słynny AMP23R) na modułach Ensence. Są to układy całkowicie dyskretne, oparte o tranzystory pracujące bez jakiegokolwiek sprzężenia zwrotnego. A przy tym zapewniając bardzo szybką odpowiedź na zmiany sygnału i niezwykle szerokie pasmo przenoszenia. Moduły Ensence pracują jako stopnie wejściowe i to właśnie w nich zaimplementowano bezstratną regulację poziomu całościowego wzmocnienia. Niezależnie od tego, w którym z dwóch trybów (niski czy wysoki) wzmocnienia będzie pracował HPA-23RM – brzmienie będzie zawsze na takim samym, najwyższym poziomie.



Układ JET2 Bias i nowy stopień mocy

HPA-23RM integruje w sobie tak naprawdę dwa wzmacniacze w jednej obudowie, ponieważ posiada zarówno wyjście napięciowe, jak i prądowe. Wyjście napięciowe oparte jest na układzie zaczerpniętym bezpośrednio ze wzmacniacza AMP-23R i używa tranzystorów MOSFET z nieco uproszczonym systemem regulacji prądu spoczynkowego JET2 Bias. Natomiast unikalne wyjście prądowe to jeszcze bardziej udoskonalony wariant układu ze wzmacniacza HPA-21, który korzysta z tranzystorów bipolarnych. A przy tym zawiera kolejne ulepszenia dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i najnowszych komponentów.



Specjalnie zaprojektowany układ zasilania

Marka Enleum ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu zasilania bateryjnego. W HPA-23RM skupiono się na efektywnym wykorzystaniu energii tak, aby zredukować ilość potrzebnych baterii. W tym celu zastosowano niezwykle nowoczesny układ zasilania SMPS bazujący na bardzo wysokiej, bo wynoszącej 1.2 MHz częstotliwości, która znajduje się daleko poza pasmem audio. Dodatkowo zastosowano specjalnie wyselekcjonowane układy regulatorów napięcia. A wszystko po to, aby uzyskać znakomite brzmienie mające idealnie czarne tło i dynamikę znaną z dużych stacjonarnych wzmacniaczy słuchawkowych.



Perfekcyjne wykonanie i dbałość o każdy detal

Enleum HPA-23RM to jeden z tych wzmacniaczy, w którym forma nie tylko podąża za funkcją, ale jest też piękna sama w sobie. Ponadto jego wnętrze kryje tak naprawdę wiele więcej. Weźmy za przykład chociażby to, ze HPA-23RM posiada regulację głośności opartą o precyzyjną drabinkę rezystorową. Sama zaś obudowa tego wzmacniacza wykonana jest z niezwykłym pietyzmem, łącząc unikalny wygląd z pełną ochroną wrażliwych układów elektronicznych przed szkodliwymi interferencjami z zewnątrz.



Wzmacniacz słuchawkowy Enleum HPA-23RM dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 19995 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - MIP