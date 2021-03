Epic Games i AMD zwiększają wydajność produkcji gier

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W miarę jak granie staje się coraz popularniejsze w Europie, gry zatrzymują w domach nie tylko graczy, ale także sprawiają, że deweloperzy są zajęci w domach rozwijaniem wirtualnych światów. Praca zdalna jest jednak często wyzwaniem z powodu wydajności sprzętu, która przekłada się na ich produktywność. Ograniczenia mocy domowych komputerów mogą bowiem powodować, że czasu na tworzenie i testowanie funkcji jest mniej niż przedtem. Dlatego też nowa wydajna technologia jest tak istotna, aby zespoły deweloperów i inżynierów mogły skupić się na tworzeniu i rozwijaniu nie martwiąc się, że będą musiały długo czekać na efekty swojej pracy.







Epic Games to firma odpowiedzialna m.in. za grę Fortnite oraz za popularny silnik Unreal Engine, który poza grami był wykorzystany także w serialu The Mandalorian, Gra o Tron, Westworld czy filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Bycie w czołówce branży gier wymaga połączenia talentu, wyobraźni i strategicznych decyzji w dziedzinie techniki, aby ludzie mogli realizować swoje wizje bez przeszkód. I to właśnie Epic Games osiągnęło dzięki rozwiązaniom AMD na polu zdalnej pracy i o tym jest przygotowany wspólnie dokument, który omawia korzyści płynące z zastosowania potężnych procesorów Ryzen Threadripper i Ryzen Threadripper PRO.



Epic Games wybrało stacje robocze z tymi procesorami, aby umożliwić inżynierom szybką i efektywną pracę z domów w czasie pandemii. Procesory z rodziny Ryzen Threadripper mają tyle rdzeni i oferują taką moc, że deweloperzy mogą pracować na wielu projektach jednocześnie, co wcześniej nie było możliwe. Przestawienie się na te procesory spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem pracowników. Pat Swanson, inżynier IT w Epic Games powiedział: „Gdy użytkownicy w biurze oszczędzają 10-15 minut, to użytkownicy w domach oszczędzają godziny. Okazało się, że ludzie byli tak zachwyceni mocą, że postanowili sobie kupić własne maszyny z procesorami Threadripper do domów.” Dodał także, że: „Nie ma nic, co mogłoby się równać z procesorem Threadripper 3990X w jakimkolwiek przedziale cenowym. Mógłbym poprosić innego producenta, żeby podesłał mi procesor za 20 000 USD, a Threadripper nadal będzie równie szybki lub szybszy. I choć pieniądze nie są barierą w tym przypadku, to stosunek ceny do wydajności jest zupełnie wywrócony do góry nogami. To oczywiste.”



Ważnym procesem, który wymagał przyspieszenia w Epic Games, była kompilacja kodu. Szybsza kompilacja to szybsze wdrożenie kodu, co jest absolutnie podstawowe dla uzyskania odpowiedniej jakości. Wymiana poprzednich stacji roboczych na stacje z procesorami AMD Ryzen Threadripper to był punkt przełomowy. Przykładowo test nowych plików wykonawczych na wewnętrznej wersji silnika wymagał aż 46 minut i 43 sekund przy wykorzystaniu konkurencyjnego procesora, podczas gdy Ryzen Threadripper 3970X z 32 rdzeniami przeprowadzał ten sam test ponad 3-krotnie szybciej, bo w czasie 15 minut i 12 sekund.















Źródło: Info Prasowe / AMD