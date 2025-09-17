Epson - płaskie skanery WorkForce DS-1730 i DS-1760WN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson ogłasza premierę dwóch nowych modeli skanerów płaskich: WorkForce DS-1730 oraz DS-1760WN. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnych rozwiązań w atrakcyjnej cenie, a także o branżach, dla których istotne są kontrola kosztów i efektywność pracy. Nowe modele doskonale sprawdzą się w małych i średnich firmach (MŚP) oraz w instytucjach administracji lokalnej. Bazując na sprawdzonych konstrukcjach DS-1630 i DS-1660W, nowe urządzenia oferują szereg usprawnień, w tym funkcję jednoprzebiegowego dwustronnego skanowania, zwiększoną szybkość pracy oraz nowoczesną, kompaktową obudowę. Łączą one wysoką wydajność z doskonałą jakością obrazu – i to w konkurencyjnej cenie







Nowe skanery WorkForce DS-1730 i DS-1760WN są już dostępne w sprzedaży detalicznej, internetowej oraz w kanałach reseller na rynkach Europy Zachodniej i Wschodniej.



Kluczowe cechy modeli WorkForce DS-1730 i DS-1760WN:

- Płaskie skanowanie z funkcją skanowania dwustronnego: Modele DS-1730 i DS-1760WN oferują zarówno automatyczne podawanie dokumentów (ADF), jak i skanowanie płaskie – idealne do pracy z dokumentami niestandardowymi, delikatnymi lub uszkodzonymi. Obsługa skanowania dwustronnego znacznie przyspiesza pracę.

- Wyjątkowa jakość obrazu: Rozdzielczość skanowania do 1200 dpi (skaner płaski) oraz 600 dpi (ADF) zapewnia wyraziste i szczegółowe odwzorowanie digitalizowanych dokumentów.

- Łączność sieciowa: Model DS-1760WN został wyposażony w funkcje łączności Wi-Fi oraz LAN, co umożliwia dostęp wielu użytkownikom z różnych stacji roboczych. Taka integracja sprzyja pracy zespołowej i redukuje koszty operacyjne.

Intuicyjna obsługa: DS-1760WN posiada wbudowany panel dotykowy LCD, który umożliwia obsługę bezpośrednio z poziomu urządzenia – bez konieczności korzystania z komputera. To wygodne rozwiązanie znacząco upraszcza codzienny przepływ pracy.

- Zrównoważony rozwój: Oba modele charakteryzują się niższym poborem energii w porównaniu do poprzednich generacji, co wpisuje się w proekologiczną strategię firmy Epson i wspiera zrównoważone zarządzanie zasobami.





















źródło: Info Prasowe - Epson