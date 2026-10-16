Epson CONTOURJET - system druku bezpośredniego na obiektach 3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Epson ogłosiła premierę CONTOURJET – nowego systemu druku bezpośrednio na obiektach trójwymiarowych, który łączy technologię atramentową Epson z rozwiązaniami z zakresu robotyki. System pomaga klientom zwiększać wydajność i ograniczać wpływ procesów nadruku na środowisko, a jednocześnie zapewnia szerokie możliwości tworzenia różnorodnych projektów graficznych. System CONTOURJET wykorzystuje kompaktową głowicę drukującą S800 PrecisionCore, która precyzyjnie nanosi atrament, oraz sześcioosiowego robota przemysłowego. Takie połączenie pozwala drukować bezpośrednio na przedmiotach o skomplikowanych kształtach, także na powierzchniach zakrzywionych i nierównych. Technologia może być wykorzystywana do nanoszenia grafik i zdobień na różnego rodzaju produkty – od sprzętu sportowego, przez części samochodowe, po elementy przemysłowe.







Dzięki obsłudze wielu kolorów, w tym drukowaniu z użyciem atramentu białego i bezbarwnego (lakieru), to rozwiązanie odpowiada na potrzeby produkcji krótkoseryjnej, wprowadzającej wiele wariantów produktów, a także ich personalizacji. Zapewnia przy tym szerokie możliwości uzyskiwania efektów dekoracyjnych – od nanoszenia warstw podkładowych po tworzenie efektów fakturowych.



CONTOURJET pozwala ograniczyć pracę ręczną i lepiej wykorzystać przestrzeń produkcyjną, zastępując tradycyjne metody zdobienia procesem cyfrowym. To nie tylko usprawnia produkcję, ale też pomaga zmniejszyć jej koszty i wpływ na środowisko. Dzięki technologii atramentowej system nanosi atrament tylko tam, gdzie jest potrzebny i w odpowiedniej ilości. W efekcie zużywa mniej materiałów i powstaje mniej odpadów.



„Epson nieustannie opracowuje nowe zastosowania technologii atramentowej, wykraczające poza tradycyjny druk na płaskich powierzchniach. Przykładem tego jesy połączenie głowic drukujących PrecisionCore z rozwiązaniami z zakresu robotyki” – powiedział Tomasz Kuciński z Epson Polska. „CONTOURJET pomaga klientom zwiększać produktywność i ograniczać wpływ na środowisko. Zastosowanie napędu z silnikiem liniowym oraz robotów o zwiększonym udźwigu pozwala również drukowanie na dużych i długich elementach”.



Najważniejsze cechy systemu CONTOURJET

- Precyzyjny druk na obiektach 3D – możliwość dokładnego nanoszenia grafiki bezpośrednio na powierzchnie trójwymiarowe.

- Rozdzielczość 600 × 600 dpi – dzięki zastosowaniu głowic drukujących S800 PrecisionCore.

- Elastyczne kąty drukowania – dzięki wykorzystaniu sześcioosiowego robota i niezależnych mechanizmów podnoszenia.

- Precyzyjne sterowanie trajektorią ruchu i przetwarzanie obrazu – umożliwiające drukowanie na zakrzywionych powierzchniach.

- Obsługa do pięciu kolorów atramentu – np. cyjan, magenta, żółty, czarny i biały (CMYK + White).

















źródło: Info Prasowe - Epson