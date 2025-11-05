Epson Lifestudio Grand - projektor 4K z laserem i dźwiękiem Bose

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson wprowadza na rynek kolejną nowość - serię projektorów laserowych Lifestudio Grand EH-LS670 - eleganckich, kompaktowych urządzeń z ultrakrótkim rzutem, które oferują wyjątkowe wrażenia wizualne w jakości 4K PRO-UHD i immersyjny dźwięk opracowany we współpracy z firmą Bose. To wszechstronne rozwiązanie stworzone z myślą o domowej rozrywce w najwyższej jakości - od wieczorów filmowych po rodzinne karaoke. Dzięki zastosowaniu technologii ultrakrótkiego rzutu, projektor można ustawić zaledwie kilka centymetrów od ściany, uzyskując ogromny obraz o przekątnej do 120 cali. Obraz charakteryzuje się niesamowitą szczegółowością, żywymi kolorami i dynamicznym kontrastem na poziomie 5 000 000:1, bez kompromisu w jasności. Projektor oferuje moc 3600 lumenów dzięki technologii 3LCD i laserowemu źródłu światła, co pozwala cieszyć się wyrazistym obrazem w dzień i w nocy.







Obraz, dźwięk i technologia - dla pełnej immersji

Model EH-LS670 obsługuje standard HDR10, co oznacza jeszcze większą głębię obrazu i realistyczne odwzorowanie scen. Z kolei technologia AI Picture Quality automatycznie analizuje i optymalizuje wyświetlany materiał - poprawiając kontrast, kolory i eliminując szumy. Dzięki funkcji Dynamic Colour Booster użytkownicy zyskują jeszcze bardziej nasycone i naturalne barwy - znak rozpoznawczy projektorów Epson. Lifestudio Grand został również wyposażony w system dźwiękowy Sound by Bose, który zapewnia zbalansowane brzmienie z głębokim basem. Dodatkowo, projektor oferuje cztery predefiniowane tryby dźwięku, umożliwiające dopasowanie audio do wyświetlanych treści.



Łatwe połączenia i inteligentna obsługa

Projektor działa w oparciu o system Google TV, zapewniając bezpośredni dostęp do serwisów takich jak Netflix, YouTube czy Prime Video - bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń. Urządzenie obsługuje najnowsze standardy łączności: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 3x HDMI (w tym eARC) oraz 2x USB-A. Dzięki temu integracja z domowym systemem audio-wideo jest szybka i bezproblemowa.



Gotowy na każdą okazję… a nawet na karaoke

Lifestudio Grand EH-LS670 został zaprojektowany z myślą o różnorodnych zastosowaniach - od codziennego oglądania telewizji, przez wieczory filmowe, po emocjonującą rozgrywkę. Gracze docenią niski input lag (poniżej 20 ms) i tryb ALLM (Auto Low Latency Mode), który automatycznie minimalizuje opóźnienia. Co więcej, użytkownicy mogą podłączyć bezprzewodowy mikrofon karaoke (model ELPKM01), by przemienić salon w scenę koncertową.



Stylowy wygląd i bezproblemowa konfiguracja

Nowoczesna, minimalistyczna obudowa dostępna jest w dwóch kolorach: metalicznej czerni i diamentowej bieli, co pozwala dopasować urządzenie do każdego wnętrza. Konfiguracja jest intuicyjna dzięki aplikacji Epson Setting Assistant, która wykorzystuje aparat smartfona do automatycznej kalibracji obrazu i eliminacji zniekształceń.



Dostępność i cena

Projektory z serii Epson Lifestudio Grand EH-LS670 są już dostępne w sprzedaży w cenie od 9999 PLN.

























źródło: Info Prasowe - Epson