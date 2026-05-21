Epson SureColor SC-F20000 - termosublimacja na 8 głowic

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Podczas targów FESPA 2026 w Barcelonie firma Epson zaprezentowała SureColor SC-F20000 – nową przemysłową drukarkę sublimacyjną stworzoną z myślą o wysokowydajnej produkcji. Urządzenie ma pomóc dostawcom usług druku i producentom odzieży sportowej zwiększyć tempo realizacji zleceń przy jednoczesnym zachowaniu powtarzalnej jakości wydruków. Model SC-F20000 jest prezentowany przez Epson w hali 3 na stoisku C75. Odwiedzający mogą zobaczyć urządzenie pracujące w rzeczywistym środowisku produkcyjnym oraz zapoznać się z próbkami jego zastosowań dla tekstyliów i miękkiego oznakowania. SC-F20000 to pierwsza drukarka sublimacyjna Epson wyposażona w osiem głowic drukujących PrecisionCore MicroTFP, cenionych za wysoką precyzję i powtarzalność efektów.







Dzięki wyposażeniu urządzenia w 10-litrowe zasobniki z atramentem oraz w funkcję wymiany bez zatrzymywania pracy (Hot Swap), zostało ono zaprojektowane do ciągłej produkcji. Rozwiązanie to ogranicza konieczność interwencji operatora w okresach dużego obciążenia. Aby zwiększyć stabilność pracy, Epson zastosował w drukarce również wentylator wlotowy oraz system oczyszczania nośników, które ograniczają gromadzenie się pyłu i zmniejszają ryzyko zatykania dysz. Dostępne jest także opcjonalne rozwiązanie Jumbo Roll Solution, umożliwiające obsługę rolek o większej pojemności w wymagających środowiskach produkcyjnych.



Z myślą o wydajności i stabilności pracy drukarkę SC-F20000 wyposażono w rozwiązania wspierające długie serie produkcyjne, w tym:

- wysoką wydajność druku – do około 306 m²/h w najszybszym trybie pracy, przy minimalnej rozdzielczości 600 × 600 dpi

- 10-litrowe pojemniki z atramentem oraz funkcję Hot Swap umożliwiającą nieprzerwaną pracę

- dwustronny system ogrzewania i suszenia ograniczający osadzanie się atramentu i marszczenie nośników

- mechanizmy redukcji pyłu, takie jak wentylator wlotowy i oczyszczacz nośników, pomagające ograniczyć ryzyko zatkania dysz

- technologie jakości obrazu Epson, w tym Precision Dot wielowarstwowe półtony, LUT oraz Microweave, wspierające spójność wydruków w środowisku wielogłowicowym

- oprogramowanie Epson Edge Print Pro dołączane do urządzenia.



Najważniejsze dane techniczne – SureColor SC-F20000

- szerokość druku: 76.8" (1950 mm)

- głowice drukujące: PrecisionCore MicroTFP – 8 głowic,

- konfiguracja atramentów: Epson UltraChrome DS (4 kolory)

- pojemność atramentu: 10 l z automatycznym przełączaniem Hot Swap

- wydajność: do ok. 306 m²/h w najszybszym trybie

- obsługa nośników: opcjonalna Jumbo Roll Solution oraz system redukcji pyłu











źródło: Info Prasowe - Epson