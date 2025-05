Epson – drukarka SureColor SC-S8100

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W odpowiedzi na rosnące wymagania rynku druku etykiet, Epson wprowadza model SureColor SC-S8100 – 64-calową, 6-kolorową drukarkę wielkoformatową ekosolwentową, która łączy wysoką wydajność z precyzją odwzorowania barw i niezawodnością pracy w wymagającym środowisku produkcyjnym. Nowy model dołącza do niedawno wprowadzonych SC-S7100 i SC-S9100, tworząc kompletną linię zaawansowanych urządzeń dla rynku druku etykiet. SC-S8100 stanowi bezpośredniego następcę popularnej serii SC-S60600, wnosząc szereg udoskonaleń konstrukcyjnych i technologicznych.







Jeszcze szybszy, jeszcze dokładniejszy

Nowa drukarka wykorzystuje zestaw 6-kolorowych atramentów UltraChrome GS3 (CMYK + Light Cyan + Light Magenta), który zapewnia szerszą gamę barw i redukcję bandingu (czyli tzw. paskowania) przy zachowaniu wyjątkowej jakości obrazu. Kluczową rolę odgrywa tu nowa głowica PrecisionCore Micro TFP, która zwiększa liczbę dysz z 7200 do 9600 i oferuje nawet o 30% wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniego modelu – zależnie od rodzaju materiału. SC-S8100 to także kompaktowość i ergonomia. Zredukowana wysokość urządzenia (1021 mm) oraz przezroczysta obudowa z niskim profilem pozwalają użytkownikom na łatwe monitorowanie pracy maszyny i zużycia mediów. Dodatkowym ułatwieniem jest 4,3-calowy panel dotykowy, który upraszcza obsługę, zarządzanie atramentem i kontrolę statusu drukarki.



Zaprojektowana z myślą o niezawodności

Nowa drukarka została wyposażona w szereg funkcji zwiększających niezawodność i ograniczających przestoje. Technologia weryfikacji dysz (NVT) automatycznie monitoruje ich stan i koryguje ewentualne nieprawidłowości, a system czyszczący skutecznie chroni mechanizm przed kurzem i kłaczkami. Ponadto, SC-S8100 umożliwia wymianę atramentu w trakcie pracy, co znacznie ogranicza przestoje w produkcji – funkcja szczególnie przydatna w środowiskach o wysokim natężeniu zadań drukowania.



Pełna kontrola dzięki Epson Cloud Solution PORT

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z platformą Epson Cloud Solution PORT, która pozwala użytkownikom na zdalne monitorowanie wydajności drukarki, zużycia materiałów oraz statusu serwisowego – w czasie rzeczywistym. To narzędzie nie tylko zwiększa kontrolę nad procesem druku, ale również umożliwia optymalizację kosztów i efektywności operacyjnej. SC-S8100 oferuje elastyczność także w zakresie pojemności atramentów – użytkownicy mogą wybierać między wkładami o pojemności 800 ml lub 1500 ml, dostosowując urządzenie do swoich indywidualnych potrzeb produkcyjnych.



Oficjalna premiera urządzenia SC-S8100 odbyła się podczas targów FESPA 2025 w Berlinie (stoisko Epson A20, hala 2.2) w dniach 6-9 maja 2025.

























źródło: Info Prasowe - Epson