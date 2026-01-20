Epson poszerza ofertę projektorów Grand Lifestudio

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Epson ogłasza premierę nowego projektora Lifestudio Grand EH-LS970 - flagowego modelu ultrakrótkiego rzutu, który łączy natywną rozdzielczość 4K UHD z jasnością 4 000 lumenów i zaawansowanymi funkcjami smart TV. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o miłośnikach filmu oraz użytkownikach ceniących nowoczesny design i prostotę obsługi. Model EH-LS970 jest następcą projektora Epson EH-LS800 i stanowi kolejny krok w rozwoju serii Lifestudio Grand. Dzięki technologii 3LCD oraz 8.3 mln pikseli realnego 4K obraz zachowuje wysoką szczegółowość, naturalne kolory i pełną stabilność, bez efektu tęczy. Ultrakrótka ogniskowa pozwala uzyskać obraz o przekątnej do 150 cali z odległości zaledwie kilku centymetrów od ściany, co ułatwia integrację projektora z nowoczesnymi wnętrzami.







Projektor wykorzystuje laserowe źródło światła o żywotności do 20 000 godzin oraz dynamiczny kontrast sięgający 5 000 000:1. Za jakość obrazu odpowiada również silnik optymalizacji wspierany przez algorytmy AI, automatycznie dostosowujące parametry projekcji do treści i warunków otoczenia. Wbudowany system Google TV zapewnia bezpośredni dostęp do popularnych aplikacji streamingowych, w tym Netflixa, a tryb ALLM z opóźnieniem poniżej 20 ms odpowiada na potrzeby graczy.



EH-LS970 wpisuje się także w podejście Epson do zrównoważonego rozwoju. Energooszczędne tryby pracy, ograniczone zużycie energii oraz opakowania nadające się do recyklingu zmniejszają wpływ urządzenia na środowisko. Całość objęta jest pięcioletnią gwarancją producenta.



Projektor Epson Lifestudio Grand EH-LS970 będzie dostępny w sprzedaży od kwietnia 2026 roku.



KLUCZOWE CECHY: LIFESTUDIO GRAND EH-LS970

➤ Rozdzielczość 4K UHD (3840 × 2160), 8.3 mln pikseli

➤ Technologia laserowa 3LCD, eliminująca efekt tęczy

➤ Jasność: 4000 lumenów

➤ Ultrakrótki rzut: 0.16–0.4:1 (projekcja obrazu do 150 cali z bardzo małej odległości)

➤ Silnik optymalizacji obrazu oparty na algorytmach AI

➤ Wbudowany system Google TV z dostępem do aplikacji streamingowych, w tym Netflix

➤ Zintegrowany system audio zaprojektowany przez Bose, obsługa Dolby Audio

➤ Tryb ALLM do gier, opóźnienie sygnału wejściowego poniżej 20 ms

➤ Poziom hałasu: 29 dB (18 dB w trybie cichym)

➤ Dynamiczny współczynnik kontrastu: 5000000:1

➤ Laserowe źródło światła o żywotności do 20000 godzin

➤ Aplikacja Epson Setting Assistant umożliwiająca szybką konfigurację z użyciem kamery smartfona

➤ Obudowa klasy premium, zaprojektowana do integracji z nowoczesnymi wnętrzami

➤ 5-letnia gwarancja producenta oraz tryb obniżonego zużycia energii





















źródło: Info Prasowe - Epson