Epson prezentuje nowości produktowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów ISE w Barcelonie Epson zapowiada debiut projektora EB-XQ2030B - najmniejszego i najlżejszego na świecie projektora 4K o jasności 30 000 lumenów do zastosowań instalacyjnych i wynajmu - oraz modelu EB-870Ei, nowego interaktywnego projektora edukacyjnego o ultrakrótkim rzucie. Nowości uzupełnia seria obiektywów obsługujących pełen zakres projektorów o wysokiej jasności od 6000 do 30000 lumenów. Nowe produkty zostaną zaprezentowane na stoisku Epson J100 w hali 3. Epson przedstawia prezentuje swoje nowe produkty w ramach Infinity, multisensorycznej instalacji projekcyjnej, która zaprasza odwiedzających w nieustannie zmieniającą się podróż światła i koloru. Zainspirowana ruchem fotonu w przestrzeni i czasie, instalacja otacza widzów odbiciami, płynnym ruchem i jasnością, demonstrując, w jaki sposób projekcja może tworzyć wciągające środowiska, które angażują zmysły.







EB-XQ2030B: do dużych wyświetlaczy, wynajmu i wymagających instalacji

Epson EB-XQ2030B to nowy projektor 4K o jasności 30 000 lumenów, zaprojektowany z myślą o wypożyczalniach i inscenizacjach, atrakcjach dla zwiedzających, rozrywce tematycznej, oznakowaniu komercyjnym, przestrzeniach immersyjnych i cyfrowych instalacjach artystycznych, a także wybranych środowiskach korporacyjnych i szkolnictwie wyższym. Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu dostępności projekcji o jasności 30 000 lumenów projektor EB-XQ2030B łączy w sobie technologię 3LCD od Epson z technologią 4K Crystal Motion, zapewniając ultrawysoką jasność i szczegółowy obraz 4K w kompaktowej obudowie. Epson EB-XQ2030B jest przeznaczony przede wszystkim dla sektora wynajmu i inscenizacji, w którym transport, mocowanie i wdrażanie wielu projektorów o wysokiej jasności jest rutyną, ale jest również przeznaczony do stałych projektów instalacyjnych, w których rozmiar, waga i elastyczność instalacji są ważne. Dążenie do wytwarzania lekkich, kompaktowych i bardziej wydajnych produktów bez uszczerbku dla jakości oznacza, że wpływ projektora EB-XQ2030B na środowisko jest uwzględniany na każdym etapie procesu produkcyjnego. Obejmuje to uwzględnienie surowców, opakowań i odpadów, zużycia energii w logistyce, wymagań dotyczących przechowywania i zużycia energii podczas pracy.



Kluczowe cechy urządzenia:

- Jasność 30 000 lumenów i rozdzielczość 4K dzięki technologii 4K Crystal Motion od Epson

- Kompaktowa i lekka konstrukcja ma na celu poprawę możliwości transportu i uproszczenie instalacji dla flot wynajmu i dużych obiektów.

- Ulepszona linia obiektywów z pełnym pokryciem współczynnika rzutu (0,39-11:1) i nowymi konstrukcjami obiektywów, w tym opcjami w kształcie litery L i prostymi UST.

- Zaawansowany system chłodzenia do zarządzania wewnętrznymi temperaturami źródła światła lasera i komponentów optycznych

- Zgodność z gniazdami SDM umożliwia rozszerzenie opcji łączności, w tym obsługę AVoIP i modułów odtwarzaczy multimedialnych w zależności od wymagań instalacji. Epson będzie obsługiwał karty SDM firm HIVE, Matrox i Apantac od momentu premiery.

- Szeroki zakres wbudowanych połączeń, w tym wejście/wyjście HDMI, wejście/wyjście 12G-SDI i HDBaseT.

- Wbudowane funkcje wspomagania kamery, w tym Simple Stacking i Blending, a także zgodność z oprogramowaniem Epson Projector Professional Tool (EPPT) i Epson Projector Config Tool.



Projektor EB-XQ2030B jest obsługiwany przez nową gamę obiektywów z serii H, która obejmuje jasność od 6000 do 30 000 lumenów. Nowa seria obejmuje rozszerzony współczynnik rzutu i innowacyjne nowe konstrukcje obiektywów, które pasują do jeszcze szerszego zakresu środowisk instalacyjnych. Nowa gama obiektywów Epson zostanie również zaprezentowana na targach ISE 2026. EB-XQ2030B będzie dostępny latem 2026 roku.





EB-870Ei: idealny sprzęt do każdej klasy szkolnej

EB-870Ei to nowy interaktywny projektor edukacyjny firmy Epson o ultrakrótkim rzucie, który rozszerza uznaną gamę interaktywnych modeli tego producenta, w tym EB-1485Fi, o aktualizacje zaprojektowane w celu uproszczenia instalacji i codziennej obsługi, jednocześnie wspierając wspólne nauczanie i uczenie się. B-870Ei tworzy duży, jasny, wyraźny interaktywny wyświetlacz o ultrakrótkim rzucie, który pomaga zredukować cienie i odbicia, zapewniając duży interaktywny wyświetlacz do wyraźnego oglądania w klasie pod dowolnym kątem lub z dowolnej odległości. Aby wspierać nowoczesne style nauczania i elastyczność urządzeń, EB-870Ei zawiera szeroki zestaw opcji łączności zaprojektowanych z myślą o współpracy, w tym Epson iProjection, Miracast, Wi-Fi i Ethernet, umożliwiając udostępnianie treści z wielu źródeł w zależności od infrastruktury klasy i preferencji urządzenia.



Nowy EB-870Ei oferuje łatwiejszą instalację i użytkowanie dzięki nowym opcjom, takim jak:

- Nowy uchwyt ścienny zaprojektowany z myślą o szybszej i łatwiejszej instalacji

- Aplikacja Epson Setting Assistant ułatwiająca konfigurację i dostosowanie do wymaganych wymiarów wyświetlacza

- Nowe interaktywne pióra z ulepszonym sposobem pisania i akumulatorem

- Nowa skrzynka kontrolna z łącznością USB-C do interaktywnego sterowania i ładowania podłączonego urządzenia źródłowego



Seria EB-870Ei UST dla edukacji oferuje technologię laserową typu „dopasuj i zapomnij" z lepszą rozdzielczością i dźwiękiem. Wykorzystuje technologię wyświetlania laserowego firmy Epson, aby zapewnić długotrwałą i bezobsługową pracę. Dodano również rozdzielczość 4K Enhancement (4KE) i ulepszony dźwięk, zapewniając wyraźniejszy obraz w porównaniu z obecnymi modelami edukacyjnymi Epson UST.





























źródło: Info Prasowe - Epson