Epson rozszerza rodzinę drukarek EcoTank

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Epson, światowy lider w dziedzinie technologii druku, ogłasza wprowadzenie najnowszych produktów do swojej wiodącej na rynku serii EcoTank. Są one zaprojektowane z myślą o rodzinach i użytkownikach biur domowych poszukujących niezawodnych, bardzo tanich urządzeń do codziennego drukowania bez konieczności wymiany kartridży. Nowa seria obejmuje drukarki o co najmniej 25% mniejsze od konkurencyjnych modeli. Zawierają one w pudełku startowy zapas atramentu nawet na trzy lata, co zapewnia oszczędność do 95% na kosztach drukowania.







Nowe kompaktowe drukarki EcoTank są idealne dla gospodarstw domowych i użytkowników SOHO, gdzie drukuje się wszystko: od prac domowych i dokumentów podróżnych po domowe dokumenty administracyjne i biznesowe. Łączą one wysoką jakość druku z bardzo niskimi kosztami eksploatacji, nowoczesnymi funkcjami łączności i wyjątkowo kompaktową konstrukcją oszczędzającą miejsce, która jest co najmniej 25% mniejsza niż modele konkurencyjne. Jak wszystkie urządzenia Epson EcoTank, nowe modele są wyposażone w samodzielnie uzupełniane zbiorniki z atramentem o dużej pojemności i zawierają w pakiecie atrament na trzy lata. Pozwala to użytkownikom zaoszczędzić do 95% kosztów drukowania w porównaniu z tradycyjnymi drukarkami kartridżowymi.



Niewielkie, wyposażone w zaawansowane funkcje, nowe drukarki zostały zaprojektowane tak, aby codzienne drukowanie było prostsze i bezstresowe. Dzięki zintegrowanej łączności Wi-Fi i Wi-Fi Direct użytkownicy mogą łatwo drukować z laptopów, smartfonów i tabletów, a ulepszona obsługa sieci Wi-Fi typu mesh pomaga zapewnić stabilne i niezawodne drukowanie bezprzewodowe. Nowe modele urządzeń wielofunkcyjnych EcoTank są również wyposażone w aplikację Smart Panel firmy Epson, która umożliwia użytkownikom drukowanie, kopiowanie i skanowanie bezpośrednio z urządzeń inteligentnych, a także monitorowanie poziomu atramentu, rozwiązywanie problemów i zdalne zarządzanie ustawieniami. Wszystkie są kompatybilne ze standardem Apple AirPrint, który umożliwia bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron www i dokumentów z iPada, iPhone’a i iPoda touch bez instalowania jakichkolwiek sterowników.



Zaprojektowany z myślą o powtarzalnej wysokiej jakości wydruków, jeden zestaw wymiennych butelek z atramentem do samodzielnego uzupełniania może wydrukować do 4700 stron czarno-białych i 7500 stron kolorowych, znacznie zmniejszając potrzebę jego uzupełniania i pomagając zminimalizować ilość odpadów. Pomimo kompaktowej konstrukcji, nowe drukarki zawierają szereg funkcji zwiększających produktywność, w tym tylny podajnik papieru na 100 arkuszy, drukowanie zdjęć bez obramowania do formatu 10x15 cm i prędkość druku do 11 stron na minutę.



Drukarki EcoTank, wyposażone w autorską technologię druku bez nagrzewania Epson Heat-Free, zostały stworzone z myślą o trwałości i energooszczędności, a głowica drukująca została zaprojektowana tak, aby wytrzymać cały okres eksploatacji drukarki. Seria ta charakteryzuje się również niezawodnością na poziomie 50000 stron i niskim zużyciem energii.



Kluczowe cechy nowych modeli EcoTank obejmują:

- Oszczędność do 95% kosztów drukowania w porównaniu z tradycyjnymi drukarkami kartridżowymi.

- W zestawie atrament nawet na trzy lata pracy.

- Butelki z atramentem pozwalające na wydruk do 4700 stron czarno-białych i 7500 stron kolorowych.

- Kompaktowa konstrukcja, idealna do domów i małych biur.

- Łatwy, bezproblemowy system napełniania zbiorników z atramentem z butelkami wyposażonymi w klucze pasujące do danego zbiornika z kolorem.

- Łączność Wi-Fi i Wi-Fi Direct z ulepszoną obsługą sieci mesh.

- Aplikacja Epson Smart Panel i zgodność z AirPrint™ do mobilnego drukowania, skanowania i zarządzania drukarką.

- Szybkie drukowanie z prędkością do 11 str.

- Drukowanie zdjęć bez obramowania do 10x15 cm.

- Technologia druku Heat-Free zapewniająca długowieczność sprzętu i niskie zużycie energii.

- Trwałość 50 000 stron i mniejsze wymagania konserwacyjne.

- Zero odpadów z kartridży.



















źródło: Info Prasowe - Epson