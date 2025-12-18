Epson zaprezentuje swoją unikalną instalację projekcyjną

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wyobraź sobie przestrzeń, w której światło i kolor ożywają – poruszają się, oddychają i kształtują otoczenie. Podczas targów ISE 2026 Epson zrealizuje tę koncepcję, prezentując instalację Infinity – wyjątkowe, wielozmysłowe przeżycie, w którym światło stworzy immersyjną, wciągającą przestrzeń. Wykorzystując najnowsze technologie projekcyjne i techniki kreatywne, ta instalacja zaciera granice między sztuką, technologią a opowieścią. Od instalacji wielkoformatowych po interaktywne klasy w szkole – stoisko Epson (3J100, Hala 3) będzie miejscem ukazującym w praktyce, jak światło i kolor potrafią przekształcać przestrzenie, wzmacniać przekaz i pobudzać wyobraźnię. Odwiedzający na własne oczy przekonają się, dlaczego Epson pozostaje globalnym liderem rynku projektorów i stale redefiniuje możliwości światła.







Nowy flagowy projektor

Epson zaprezentuje nowy, flagowy projektor o wysokiej jasności, ponownie przesuwając granice tego, czego można oczekiwać od technologii projekcyjnej. Ten model oparty na najnowszym panelu LCD, charakteryzujący się nieosiągalną wcześniej jakością w reprodukcji kolorów wyznacza nowe standardy wydajności, precyzji i wszechstronności wyświetlania obrazów na dużych obiektach. Dodatkowo oferuje wiodącą w branży rozdzielczość 4K, zaawansowane chłodzenie i zwiększoną swobodę łączności. Projektor zajmie centralne miejsce w najważniejszej instalacji stoiska. Światło stanie się tam żywym medium – otaczając odwiedzających dynamiczną, wielowarstwową przestrzenią angażującą zmysły i wyobraźnię.



Nowa generacja profesjonalnych obiektywów

Na ISE Epson przedstawi także całkowicie nową linię profesjonalnych obiektywów do projektorów, zaprojektowanych dla kolejnej generacji systemów projekcji wysokiej wydajności. Opracowane na podstawie opinii użytkowników i dzięki ekspertyzie optycznej Epson, nowe modele oferują większą elastyczność instalacyjną, szerszą swobodę twórczą i bezkompromisową precyzję obrazu – dając integratorom systemów, firmom rentalowym i projektantom narzędzia do realizacji ich wizji.



Innowacje dla edukacji

Firma pokaże również nowy ultrakrótkoogniskowy interaktywny projektor zaprojektowany z myślą o usprawnieniu współpracy w klasach. Oferując duży, jasny interaktywny obraz o wysokiej rozdzielczości, zapewnia on doskonałą widoczność z każdego miejsca w sali – przy jednoczesnym obniżonym zużyciu energii w porównaniu z tradycyjnymi technologiami wyświetlania.



Infinity – podróż do serca światła

W centrum stoiska Epson zaprezentuje Infinity, autorską instalację stworzoną przez reżysera kreatywnego, Lucę Rapisa (One Thousand) z pracami wizualnymi zapewnionymi przez uznanego artystę cyfrowego – Damonxart. Instalacja zaprasza odwiedzających do wejścia w nieskończoną kolumnę światła, w której podróż fotonu staje się żywym, namacalnym doświadczeniem. Odbicia multiplikują się, a kolory płyną ku górze w płynnej podróży przez przestrzeń i czas, zanurzając widzów w blasku, lekkości i ruchu samego światła. Ta nieskończona przestrzeń staje się punktem centralnym stoiska – miejscem, gdzie spotykają się idee, produkty i ludzie w żywym, nieustannie zmieniającym się środowisku barw i energii.



Projekcja w praktyce

Odwiedzający stoisko będą mogli przekonać się o istotnych zaletach projekcji w porównaniu z tradycyjnymi monitorami i ekranami LED. Pokazy demonstracyjne ukażą, że rozwiązania Epson wyróżniają się kreatywnością, elastycznością oraz wyrazistością przekazu.



Wśród prezentacji znajdą się m.in.:

- techniki projekcji na zakrzywionych powierzchniach i projekcji łączonej dla dużych, immersyjnych obrazów;

- hybrydowe przestrzenie do spotkań i nauki, dopasowujące się do zmieniających się potrzeb użytkowników;

- profesjonalne doświadczenia kina domowego pokazujące filmową moc najnowszych projektorów 4K Epson;

- kulisy porównań technologicznych, gdzie goście mogą rezerwować prywatne sesje porównawcze, zestawiające projekcję laserową 3LCD Epson z alternatywnymi systemami.











źródło: Info Prasowe - Epson