Ericsson, Qualcomm i Thales zabiorą 5G w kosmos

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy Ericsson, Thales, globalny lider w dziedzinie Aerospace, Defence, Security & Digital Identity, oraz innowator technologii bezprzewodowych Qualcomm Technologies połączyły siły, aby stworzyć sieć satelitów 5G na orbicie okołoziemskiej. W pierwszej fazie partnerzy przeprowadzą szczegółowe badania, analizy i stosowne symulacje, a w kolejnych przejdą do fazy testów działania pozaziemskich sieci 5G NTN na smartfonach. Dla użytkowników telefonii komórkowej oznacza to, że w przyszłości zwykły smartfon będzie mógł połączyć się poprzez sieć 5G z dowolnego miejsca na Ziemi. Dzięki temu szerokopasmowa transmisja danych i oparte o nią usługi staną się dostępne w miejscach, gdzie dotychczas działają starsze systemy telefonii satelitarnej o znacznych ograniczeniach przesyłu danych.







Eksperci prognozują, że łączność 5G za pośrednictwem satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej umożliwi komunikację na najodleglejszych obszarach geograficznych, nawet o ekstremalnych uwarunkowaniach oraz na morzach, oceanach i wszędzie tam, gdzie nie dociera zasięg naziemny. Nowe rozwiązanie zdecydowanie zwiększyłoby możliwości dalszego rozwoju usług roamingowych dla abonentów smartfonów w paśmie 5G, a także pozwoliło na zastosowanie 5G w transporcie, przemyśle energetycznym czy w szeroko pojętym obszarze zdrowia. Sieć oparta na satelitach umieszczonych w kosmosie mogłaby także wspierać infrastrukturę naziemną w przypadku poważnych awarii czy katastrof. Wysokie standardy bezpieczeństwa w sieci 5G NTN pozwalają sądzić, że nowe pasmo będzie również miało zastosowanie w celu zwiększenia bezpieczeństwa narodowego oraz jako rozwiązanie dla rządowych sieci bezpieczeństwa publicznego.



Testy i walidacja zostaną przeprowadzane przez Ericsson, Thales i Qualcomm Technologies w marcu 2022 r., po uzyskaniu zgody 3GPP - globalnego organu ds. standardów telekomunikacyjnych. Po raz pierwszy w historii partnerzy przeprowadzą weryfikację sieci opartych o satelity. Celem testów będzie walidacja różnych komponentów technologicznych potrzebnych do uruchomienia sieci naziemnych 5G, w tym smartfona 5G, systemu satelitarnego i elementów sieci 5G na Ziemi.



Prowadzone prace mają również na celu potwierdzenie, że sieć 5G NTN może być obsługiwana w obudowie smartfona, dzięki czemu przyszły telefon 5G może stać się również telefonem satelitarnym. Wstępne testy odbędą się w symulowanym środowisku kosmicznym we Francji, gdzie znajduje się większość europejskiego przemysłu zajmującego się przestrzenią kosmiczną.



W ramach projektu, Ericsson planuje zweryfikować technologię 5G virtual RAN (vRAN), zmodyfikowany do obsługi sygnałów radiowych propagujących przez szybko poruszające się satelity LEO. Firma sprawdzi, co dzieje się z falami radiowymi 5G podróżującymi przez próżnię kosmiczną i atmosferę ziemską.



Thales natomiast planuje testy satelitarnego ładunku radiowego 5G o parametrach umożliwiających jego rozmieszczenie na satelitach LEO. Qualcomm Technologies z kolei dostarczy telefony testowe weryfikujące, czy 5G NTN może być dostępne dla przyszłych smartfonów 5G.

Eksperci wykorzystają sprzęt naziemny do symulacji propagacji radiowej 5G i opóźnień czasowych pomiędzy wyposażonym satelitą na orbicie a połączeniem smartfona z radiową siecią dostępową 5G w różnych miejscach na powierzchni Ziemi.



Dzięki wsparciu organizacji 3GPP, 5G NTN będzie testowane i rekomendowane w bardzo dużym ekosystemie standaryzowanych produktów i komponentów. Wdrożenie nowej specyfikacji pozwala również na włączenie NTN do urządzeń 5G, co w przyszłości zapewni dostawcom technologii łatwe i szybkie skalowanie 5G NTN w urządzeniach.













Źródło: Info Prasowe / Thales