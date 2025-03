Esport mocny jak nigdy dotąd - 1.8 mln w peaku CS’a i Meet at Rift 20

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

15 marca 2025 roku stał się ważnym dniem dla świata esportu i społeczności Counter-Strike’a. Globalny rekord liczby jednoczesnych graczy (bez Chin) został pobity – aż 1 824 989 osób było online w tym samym czasie. To wynik, który przewyższa wszystkie dotychczasowe osiągnięcia, a ostatni raz tak imponującą liczbę widzieliśmy jeszcze przed pandemią. To jednoznaczna odpowiedź na powracającą narrację, że „CS umiera” – zwłaszcza po premierze CS2. Tymczasem rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Społeczność Counter-Strike’a jest aktywna i lojalna, a rosnąca liczba graczy świadczy o tym, że esport nie zwalnia tempa. Wręcz przeciwnie – dynamiczny rozwój sceny gamingowej i rosnące zainteresowanie turniejami sprawiają, że esport przeżywa swój najlepszy okres.







W tym samym duchu imponujących osiągnięć warto wspomnieć o polskiej transmisji IEM Katowice, która pobiła historyczny rekord oglądalności, przekraczając próg 172000 osób oglądających jednocześnie mecz ENCE. Co więcej, był to wyjątkowy moment z wielu powodów - po 11 latach obecności na rynku udało się nawiązać współpracę z ESL Faceit Group (EFG) i wspólnie zrealizować polską transmisję na kanałach Izaka. Ten sukces pokazał, że polska społeczność Counter-Strike’a jest mocna i zgrana, a blisko 8 000 000 wyświetleń na żywo (live views) to niepodważalny dowód na to, że idziemy w dobrą stronę i wciąż jesteśmy głodni kolejnych, jeszcze większych wyzwań!



Meet at Rift Kraków 2025 – sukces Rift Legends i święto esportu!

Nie tylko scena Counter-Strike’a ma się świetnie – polski ekosystem esportowy przeżywa obecnie najlepszy okres w swojej historii. Dowodem na to jest ogromny sukces Rift Legends, nowej regionalnej ligi League of Legends. Już w swoim debiutanckim sezonie uplasowała się ona jako czwarta najchętniej oglądana liga regionalna w całym regionie EMEA, wyprzedzając m.in. hiszpańską ligę LVP, która przez lata dominowała w Europie zarówno pod względem popularności, jak i poziomu sportowego.



Rift Legends osiągnęło 1.4 miliona obejrzanych godzin, co jest wynikiem dziesięciokrotnie wyższym niż zeszłoroczna oglądalność jej poprzednika, Ultraligi. Rekordowa transmisja, którą w jednym momencie śledziło aż 52 549 widzów, wyraźnie pokazuje, że zainteresowanie esportem w Polsce rośnie w zawrotnym tempie. Dużą rolę w tym sukcesie odegrali influencerzy – twarzą ligi i głównym komentatorem został Damian „Nervarien” Ziaja, a w studiu pojawiły się takie legendy jak Filip „Paris Platynov” Kulon czy Piotr „CzarnyPiotruś” Barański. Popularność Rift Legends napędziły również kultowe drużyny, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiego League of Legends – KMT, KMF, a także powracający na scenę Jacktroll i Woolite, którzy w barwach Z10 ponownie rozpalili emocje fanów. W tym kontekście Meet at Rift 2025 zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń esportowych w Polsce, które jeszcze bardziej podbije rosnącą popularność gamingowej sceny. Szusta edycja Meet at Rift odbędzie się 17-18 maja 2025 roku w Krakowie, w Hali Czyżyny!



To wydarzenie, które od lat przyciąga fanów gier Riot Games, esportu oraz popkultury gamingowej. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo ekscytująco, a organizatorzy przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji:

- Strefa gier – możliwość wypróbowania wszystkich gier Riot Games w jednym miejscu.

- Strefy drużyn oraz partnerów – spotkania z profesjonalnymi graczami i przedstawicielami branży.

- Konferencja esportowa – panele dyskusyjne z udziałem ekspertów esportowych, analityków i influencerów.

- Scena główna z atrakcjami – wywiady, konkursy i występy specjalnych gości.

-Sklep z oficjalnym merchem Riot Games – ekskluzywne gadżety i kolekcjonerskie przedmioty.

- Food trucki i strefy relaksu – miejsce do odpoczynku i integracji z innymi uczestnikami.



Spotkania z influencerami i graczami – możliwość rozmowy i wspólnych zdjęć z idolami esportu.

Zdecydowanie największą atrakcją Meet at Rift 2025 będzie finał Rift Legends: mistrzostwa Polski, który w tym roku odbędzie się właśnie podczas tego wydarzenia. Dotychczasowe edycje przyciągały dziesiątki tysięcy widzów online, a pierwszy finał w Złotych Tarasach wyprzedał bilety w tydzień. W tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji! Esport rośnie, a 2025 rok zapowiada się przełomowo! Rekord w CS oraz ogromny sukces Rift Legends i Meet at Rift 2025 są najlepszym dowodem na to, że esport nie zwalnia i stale przyciąga nowych fanów. Polska scena gamingowa i esportowa rozwija się dynamicznie, a zainteresowanie turniejami oraz wydarzeniami offline rośnie z roku na rok.



Już teraz zapiszcie datę – 17-18 maja, Kraków, Hala Czyżyny – i przygotujcie się na największe esportowe święto w Polsce! Jeśli planujecie zakup biletów, nie zwlekajcie! Bilety w cenie 79 PLN są dostępne tylko do 21 kwietnia. Po tym terminie obowiązuje cena 89 PLN, aż do dnia wydarzenia.

















źródło: Info Prasowe - Meet at Rift