Eufy RoboVac X8 Hybrid – podwójna moc odkurzania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafił najnowszy model automatycznego odkurzacza firmy Eufy – model RoboVac X8 Hybrid. Na tle konkurencji urządzenie wyróżnia się zastosowaniem dwóch turbin ssących (o mocy 2000 P każda), co pozwala mu efektywniej sprzątać zabrudzenia z podłogi. Nowość wyposażono również w funkcję mopa, BoostIQ oraz zaawansowaną nawigację laserową iPath. RoboVac X8 Hybrid to idealne urządzenie do domów, w których sprzątanie bywa wyzwaniem, np. za sprawą gubiących sierść zwierząt czy urzędujących na podłogach dzieci. Z wewnętrznych testów firmy wynika, że zastosowanie zamiast pojedynczej turbiny ssącej dwóch takich urządzeń pozwala wciągać drobiny o prawie 60% efektywniej (niż w przypadku odkurzacza z jedną turbiną – modelu RoboVac 30C).







Oczywiście, jak na model z górnej półki przystało, RoboVac X8 Hybrid wyposażony jest w cały zestaw zaawansowanych funkcji – za szybkie i efektywne sprzątanie mieszkania odpowiada system nawigacji iPath, który sprawia, że odkurzacz potrafi zmapować mieszkanie, a następnie błyskawicznie je posprzątać, zaglądając w każdy zakamarek. Odkurzacz potrafi wykrywać miejsca wymagające dokładniejszego czyszczenia (uruchamia wtedy system BoostIQ™, zwiększający moc ssania), a funkcja mopa pozwala usunąć z podłogi zabrudzenia, których nie wciągnie standardowy odkurzacza.



Wszystkimi funkcjami urządzenia można wygodnie sterować z poziomu smartfony – aplikacja Eufy Home (dostępna na Google Android oraz Apple iOS) pozwala m.in. natychmiast uruchomić/przerwać odkurzanie, zaplanować sprzątanie (szczegółowo definiując jego harmonogram), wysłać odkurzacz do posprzątania tylko jednego, konkretnego pomieszczenia (np. do kuchni po rodzinnym gotowaniu), a także wskazać mu konkretne miejsce, które należy posprzątać.



Użytkownik może też wygodnie definiować strefy, do których odkurzacz nie powinien wjeżdżać. Co istotne, RoboVac X8 Hybrid jest również kompatybilny z popularnymi asystentami głosowymi – można zatem sterować nim wydając mu polecenia głosowe.



Do wyboru mamy trzy tryby sprzątania – odkurzanie, mopowanie oraz jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Zbiornik na wodę mieści 250 ml płynu, a wbudowana bateria wystarcza nawet na 180 minut pracy – co z powodzeniem wystarczy do posprzątania największego nawet mieszkania.



Cenę urządzenia ustalono na 2495 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Eufy