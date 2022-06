European Rover Challenge - To oni zdobędą Marsa!

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już we wrześniu, 16 najlepszych drużyn świata stanie w szranki w niezwykle elitarnych zawodach robotów marsjańskich - European Rover Challenge. Wśród finałowej szesnastki, która pojawi się na największym torze marsjańskim na świecie, zobaczymy kilka drużyn z Polski, w tym AGH Space Systems, która otwiera listę finalistów. Jak co roku, jury konkursu postawiło przed uczestnikami wymagania zbliżone do prezentowanych przez największe agencje kosmiczne. Po zaciętej rywalizacji, w finale zawodów organizowanych w Kielcach zobaczymy reprezentantów 7 krajów: Szwajcarii, Niemiec, Turcji, Włoch, Bangladeszu, Hiszpanii

i Polski.







Drużyny z Polski, które od lat są faworytami międzynarodowych konkursów robotycznych, uplasowały się wysoko w rankingu. Wśród zespołów na Marsyardzie zobaczymy m.in. AGH Space Systems z łazikiem Kalman, SKA Robotics z łazikiem Sirius II oraz KNR Rover Team z łazikiem Hal-062 z Politechniki Warszawskiej, czy IMPULS z łazikiem IMPULS II z Politechniki Świętokrzyskiej.



Zawody marsjańskie to nie jedyna atrakcja, jaka czeka na odwiedzających wrześniowe wydarzenie. W programie ERC 2022 przewidziano niezwykle interesujące interdyscyplinarne debaty dot. przyszłości ludzkiego osadnictwa na Czerwonej Planecie, przetrwania pierwszych astronautów w stałych bazach księżycowych, jak i ważnych tematów związanych z komercjalizacją i wykorzystaniem technologii kosmicznych na Ziemi. Równocześnie goście wydarzenia będą mogli zobaczyć na żywo nowoczesne rozwiązania robotyczne, doświadczyć filmów 3D, wyjaśniających zjawisko zorzy polarnej czy opisujących strukturę lodowych pierścieni Jowisza, a także samemu poprowadzić łazik i wykonać nim zadanie na miarę prawdziwej misji marsjańskiej.



Wśród prelegentów tegorocznej edycji zobaczymy m.in.: Gianfranco Visentina, kierującego Sekcją Automatyki i Robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. Grzegorza Wrochnę – prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej, Artemis Westenberg – dyrektor generalną Explore Mars Europe, Marię Antoniettę Perino – dyrektor ds. eksploracji gospodarki kosmicznej i sieci międzynarodowej w Thales Alenia Space, czy dr Gernota Groemera – założyciela i dyrektora administracyjnego Austriackiego Forum Kosmicznego.



Dzięki transmisjom i relacjom na żywo w mediach społecznościowych do ERC może dołączyć publiczność z całego świata. W ubiegłorocznej edycji wydarzenia, dzięki internetowej transmisji, uczestniczyło niemal pół miliona osób z najdalszych zakątków globu. Tegoroczne zawody odbędą się w dniach 9–11 września i wzorem poprzednich lat zostaną przeprowadzone w dwóch formułach: stacjonarnej, w której biorą udział roboty skonstruowane przez drużyny oraz unikalnej zdalnej, w której zawodnicy z całego świata połączą się zdalnie z robotem mobilnym Leo Rover oraz ramieniem robotycznym, zlokalizowanymi na terenie Politechniki Świętokrzyskiej. Uczestników zdalnej formuły zawodów poznamy w sierpniu, po zakończeniu kwalifikacji.



European Rover Challenge odbywa się pod stałym patronatem Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Wydarzenie od lat wspierają także swoją obecnością m.in. decydenci i astronauci NASA i szefowie działów robotyki ESA, przedstawiciele Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, a także międzynarodowe organizacje i firmy kosmiczne. Od tego roku wydarzenie zostało także objęte patronatem Międzynarodowej Federacji Astronautycznej.



Współorganizatorami tegorocznej edycji ERC są Europejska Fundacja Kosmiczna oraz Politechnika Świętokrzyska. Miasto Kielce ponownie pełni rolę Miasta Gospodarza wydarzenia, a do grona Partnerów dołączyli już m.in. Mars Society Polska, Politechnika Poznańska, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego PSPA, Polish Space Industry Association, Kell Ideas, Freedom Robotics, Pokojowy Patrol, a także amerykańska korporacja Mathworks oraz Mastercam.



Projekt dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.



Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie: www.roverchallenge.eu.















Źródło: Info Prasowe / ERC